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Delhi Protest: વિદ્યાર્થી આંદોલન વચ્ચે અમિતાભ બચ્ચનની 'રાજા' પોસ્ટ વાયરલ, લોકોએ પૂછ્યું - કહેવા શું માંગો છો?

અમિતાભ બચ્ચને ગત રાતે વિદ્યાર્થી આંદોલન વચ્ચે એક્સ પર 'કિંગ...' લખીને એક પોસ્ટ શેર કરી છે

અમિતાભ બચ્ચને ગત રાતે વિદ્યાર્થી આંદોલન વચ્ચે એક્સ પર 'કિંગ...' લખીને એક પોસ્ટ શેર કરી છે
અમિતાભ બચ્ચને ગત રાતે વિદ્યાર્થી આંદોલન વચ્ચે એક્સ પર 'કિંગ...' લખીને એક પોસ્ટ શેર કરી છે (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 23, 2026 at 4:20 PM IST

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હૈદરાબાદ: સદીના મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચનને શૈક્ષણિક સુધારાની જરૂરિયાત અને NEET પેપર લીક કૌભાંડ અંગે વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શન પર મૌન ન તોડવા બદલ ટ્રોલનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. બોલિવૂડ સેલિબ્રિટીઝ અને ક્રિકેટરો દ્વારા જાળવી રાખવામાં આવેલા મૌન પર લોકોમાં વ્યાપક રોષ છે. વિરોધ તીવ્ર બનતા વિદ્યાર્થીઓને ટેકો આપવા માટે સલમાન ખાન અને આલિયા ભટ્ટ જેવા એ-લિસ્ટ કલાકારો આગળ આવ્યા છે, જ્યારે શાહરૂખ ખાન અને અમિતાભ બચ્ચન જેવા દિગ્ગજોએ હજુ સુધી આંદોલન પર કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી નથી. જોકે, વિરોધ વચ્ચે, અમિતાભ બચ્ચને એક પોસ્ટ શેર કરી છે જેને પરિસ્થિતિ પર ટિપ્પણી તરીકે અર્થઘટન કરવામાં આવી રહી છે.

X પરની એક પોસ્ટમાં, અમિતાભ બચ્ચને એક વાક્ય લખ્યું જે સીધો વ્યંગ લાગે છે. બચ્ચને પોતાના પોસ્ટમાં લખ્યું છે, "સર કી ખેતી સૂખ ગઈ હૈ." બિગ બીએ 23 જુલાઈએ 1.14એ આ પોસ્ટ શેર કરી હતી. આ પહેલા, તેમણે 22 જુલાઈએ કંઈ પોસ્ટ કર્યું ન હતું, પરંતુ 21 જુલાઈએ તેમણે લખ્યું હતું, "રમત પૂરી થઈ ગઈ છે, પરંતુ કામ હજુ પણ ચાલુ છે." તે જ દિવસે, 21 જુલાઈએ, તેમણે એક પોસ્ટમાં પણ લખ્યું હતું, "પક્ષીઓએ ખેતરોમાં ચાંચ મારી દીધી છે.."

દરમિયાન, અમિતાભ બચ્ચન દ્વારા 2012માં તત્કાલીન કોંગ્રેસ સરકારની ટીકા કરતી એક પોસ્ટ વાયરલ થઈ રહી છે; જેમાં લખ્યું હતું કે, "દિલ્હીની પરિસ્થિતિ જોઈને દુઃખ થાય છે - શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શન પર કેવી રીતે ટીયર ગેસ અને પાણીના તોપનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો." જંતર-મંતર પર વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા વિરોધ પ્રદર્શન જેવા ચાલુ વિરોધ પ્રદર્શન અંગે મૌન રહેવા બદલ બચ્ચનને ટ્રોલનો સામનો કરવો પડ્યો છે. 'બિગ બી' ની આ લેટેસ્ટ પોસ્ટ અંગે, ઘણા યૂઝર્સે તેનો અર્થ પૂછ્યો છે. એકે લખ્યું, "સાહેબ, હું મરતા પહેલા આ વાક્યનો અર્થ જાણવા માંગુ છું." બીજા એક યુઝરે ટિપ્પણી કરી, "આપણે બધા જાણીએ છીએ કે કયા રાજાના ખેતરો સુકાઈ રહ્યા છે - જેનો તમે ઉલ્લેખ કરી રહ્યા છો." બીજા કોઈએ પૂછ્યું, "તમે ખરેખર શું કહેવા માગો છો?"

ત્રીજા યુઝરે ટિપ્પણી કરી કે, ભયનું વાતાવરણ એવું છે કે 'મેગાસ્ટાર' ખુલ્લેઆમ પોતાની અસંમતિ પણ વ્યક્ત કરી શકતા નથી. એક યુઝરે બિગ બીની તાજેતરની પોસ્ટને તેમની 14 વર્ષ જૂની પોસ્ટ સાથે જોડી દીધી જેમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી પર કટાક્ષ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં કહ્યું હતું કે, "તમે 14 વર્ષ પહેલા પણ આવું જ અવલોકન કર્યું હતું." લોકોએ હવે બિગ બીની તાજેતરની પોસ્ટને વર્તમાન સરકાર સાથે જોડી દીધી છે.

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