જેલમાં જઈ શકે છે કૉમેડી એક્ટર રાજપાલ યાદવ, દિલ્હી હાઈકોર્ટે સરેન્ડર થવા આદેશ કર્યો

ચેક બાઉન્સ કેસમાં દિલ્હી હાઈકોર્ટ સખત વલણ દાખવતા એક્ટરને આત્મસમર્પણ કરવા આદેશ કર્યો છે

એક્ટર રાજપાલ યાદવ
એક્ટર રાજપાલ યાદવ (ફાઈલ તસવીર)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 3, 2026 at 10:10 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: ચેક બાઉન્સ કેસમાં બોલિવૂડ અભિનેતા રાજપાલ યાદવની મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે. દિલ્હી હાઈકોર્ટે તેને 4 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં આત્મસમર્પણ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંત શર્માની બેન્ચે ચુકાદો આપ્યો હતો કે, રાજપાલ યાદવના આશ્વાસન છતાં, તેણે પૈસા ચૂકવ્યા નથી. તેથી તેને અગાઉ આપવામાં આવેલી માફી આપી શકાતી નથી.

નોંધનીય છે કે, રાજપાલ યાદવને ચેક બાઉન્સ કેસમાં કરકરડૂમા કોર્ટ દ્વારા દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો હતો અને સજા ફટકારવામાં આવી હતી. જોકે, જૂન 2024માં હાઈકોર્ટે તેની સજા સ્થગિત કરી હતી. હાઈકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, રાજપાલ યાદવ કોઈ રીઢો ગુનેગાર નથી અને તેથી તેની સજા સ્થગિત કરવામાં આવી હતી. ચેક બાઉન્સ કેસમાં તેમને દોષિત ઠેરવ્યા બાદ, કરકરડૂમા કોર્ટે તેને ₹1.6 કરોડ (16 મિલિયન રૂપિયા)નો દંડ ફટકાર્યો હતો. કરકરડૂમા કોર્ટે તેની પત્ની રાધા પર ₹10 લાખ (10 લાખ રૂપિયા)નો દંડ પણ ફટકાર્યો હતો. બંનેને ચેક બાઉન્સ સંબંધિત સાત કેસોમાં સજા ફટકારવામાં આવી હતી.

ફરિયાદી, મુરલી પ્રોજેક્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે, રાજપાલે એપ્રિલ 2010 માં ફિલ્મ "અતા પતા લાપતા" પૂર્ણ કરવા માટે કંપની પાસેથી મદદ માંગી હતી. 30 મે, 2010 ના રોજ, બંને કંપનીઓ વચ્ચે એક કરાર થયો હતો અને કંપનીએ રાજપાલ યાદવની કંપનીને ₹5 કરોડ (આશરે $50 મિલિયન) ની લોન આપી હતી. કરાર મુજબ, રાજપાલને વ્યાજ સાથે ₹8 કરોડ (આશરે $80 મિલિયન) ચૂકવવાના હતા. જોકે, તે પહેલીવાર રકમ ચૂકવવામાં નિષ્ફળ ગયો. ત્યારબાદ, કરાર ત્રણ વખત રિન્યૂ કરવામાં આવ્યો. 9 ઓગસ્ટ, 2012ના રોજ હસ્તાક્ષર કરાયેલા અંતિમ કરારમાં આરોપી રાજપાલ યાદવે ફરિયાદીને ₹11,106,350 (આશરે $10 મિલિયન) ચૂકવવા સંમતિ આપી હતી. રાજપાલ યાદવની કંપની આ રકમ પણ ચૂકવવામાં નિષ્ફળ ગઈ.

પોતાના બચાવમાં, રાજપાલ યાદવે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે તેણે મુરલી પ્રોજેક્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ પાસેથી કંઈ ઉધાર લીધું નથી. રાજપાલ યાદવના મતે, પૈસા મુરલી પ્રોજેક્ટની કંપનીમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, કરકરડૂમા કોર્ટે તેની દલીલને ફગાવી દીધી અને તેને ચેક બાઉન્સ થવાનો દોષી ઠેરવ્યા.

