VIDEO / બીજી વખત માતા બન્યા બાદ પહેલીવાર જોવા મળી દીપિકા પાદુકોણ; એક્ટ્રેસના લુકે જીત્યા ફેન્સના દિલ
દીપિકા પાદુકોણે 19 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ પોતાની બીજી પુત્રી, દેવી સિંહને જન્મ આપ્યો હતો.
Published : November 14, 2026 at 7:47 AM IST
હૈદરાબાદ: બોલિવૂડ સ્ટાર દીપિકા પાદુકોણ આ સપ્ટેમ્બરમાં પોતાની બીજી દીકરી 'દેવી'ના જન્મ બાદ પહેલીવાર જાહેરમાં જોવા મળી હતી. 13 નવેમ્બરની સવારે મુંબઈ એરપોર્ટ પર આ 40 વર્ષીય અભિનેત્રી જોવા મળી હતી. જેવી તે ત્યાં પહોંચી, ફોટોગ્રાફરો (પાપારાઝી) તેની તરફ દોડી આવ્યા અને તેની તસવીરો લીધી. એરપોર્ટ પર દીપિકા તેના આગવા અંદાજમાં જોવા મળી હતી.
દીપિકાએ તેનો એરપોર્ટ લુક ખૂબ જ સ્ટાઇલિશ રાખ્યો હતો; તેણે ડેનિમ સાથે ઓવરસાઇઝ્ડ સફેદ શર્ટ પહેર્યો હતો. તેણે કાળા સનગ્લાસ અને શોલ્ડર બેગ સાથે પોતાનો લુક પૂર્ણ કર્યો હતો, જ્યારે તેના વાળને વચ્ચેથી ભાગ પાડીને પાછળ વ્યવસ્થિત રીતે બાંધ્યા હતા. દીપિકા પાપારાઝી (ફોટોગ્રાફરો) માટે પોઝ આપવા ઊભી રહી નહીં, પરંતુ એરપોર્ટની બહાર નીકળતી વખતે તેણે સુંદર સ્માઈલ સાથે તેમનું અભિવાદન કર્યું.
દીપિકાના આ વીડિયો પર ફેન્સએ પણ પ્રતિક્રિયા આપી છે. ઘણા લોકોએ કોમેન્ટ સેક્શનમાં ઈમોજી શેર કર્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, દીપિકા અને તેમના અભિનેતા પતિ રણવીર સિંહે 19 સપ્ટેમ્બરે તેમની બીજી પુત્રી, દેવી પાદુકોણ સિંહનું સ્વાગત કર્યું હતું. આ દંપતીને એક મોટી દીકરી પણ છે, જેનું નામ દુઆ પાદુકોણ સિંહ છે અને તેનો જન્મ 8 સપ્ટેમ્બર, 2024ના રોજ થયો હતો.
ગયા વર્ષે, આ કલાકારોએ સોશિયલ મીડિયા પર દિવાળીના એક ખાસ ફોટા દ્વારા દુઆનો તેમના ફેન્સ સાથે પરિચય કરાવ્યો હતો. ત્યારબાદ, આ વર્ષે દશેરાના અવસરે, તેમણે નાનકડી દેવીની એક ઝલક શેર કરી હતી. પોતાની વ્યાવસાયિક જવાબદારીઓ સંભાળવાની સાથે સાથે, રણવીર અને દીપિકા તેમની બંને દીકરીઓની ખૂબ સારી રીતે સંભાળ રાખે છે.
વર્કફ્રન્ટની વાત કરીએ તો, દીપિકા અને રણવીર બંને પાસે ઘણા રોમાંચક પ્રોજેક્ટ્સ છે. દીપિકા 'કિંગ' (King) ફિલ્મની રિલીઝની રાહ જોઈ રહી છે, જેમાં તે ફરી એકવાર શાહરૂખ ખાન સાથે સ્ક્રીન શેર કરતી જોવા મળશે; આ જોડી અગાઉ બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ 'જવાન'માં સાથે જોવા મળી હતી.
શાહરૂખ ખાનની મલ્ટી-સ્ટારર ફિલ્મ 'કિંગ' 24 ડિસેમ્બરે વિશ્વભરમાં રિલીઝ થવાની છે. આ ફિલ્મમાં શાહરૂખ ખાનની પુત્રી સુહાના ખાન પણ એક મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકામાં જોવા મળશે. બીજી તરફ, રણવીરે ધુરંધર ફિલ્મ ફ્રેન્ચાઇઝીની ભવ્ય સફળતા બાદ, તેની ઝોમ્બી થ્રિલર ફિલ્મ 'પ્રલય' (Pralay)નું શૂટિંગ શરૂ કરી દીધું છે.
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