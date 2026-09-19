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VIDEO: સિદ્ધિવિનાયક મંદિરે દર્શન કરવા પહોંચ્યા Deepika-Ranveer, લીધા બાપ્પાના આશીર્વાદ

બૉલીવુડ કપલ રણવીર સિંહ અને દીપિકા પાદુકોણને સિદ્ધિવિનાયક મંદિર બહાર સ્પૉટ કરવામા આવ્યા હતા.

રણવીર સિંહ અને દીપિકા પાદુકોણ
રણવીર સિંહ અને દીપિકા પાદુકોણ (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2026 at 8:00 AM IST

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હૈદરાબાદઃ રણવીર સિંહ અને દીપિકા પાદુકોણ ટૂંક જ સમયમાં પોતાના બીજા બાળકનું સ્વાગત કરવાના છે. દરમિયાન કપલ 18 સપ્ટેમ્બરે મુંબઈના સિદ્ધિવિનાયક મંદિરે પહોંચ્યું હતું અને બાપ્પાના આશીર્વાદ લીધા.

પાપારાજીએ શુક્રવારે કપલને મુંબઈના સિદ્ધિવિનાયક મંદિર બહાર સ્પૉટ કર્યા. બાળકના આવતા પહેલા બન્ને આશીર્વાદ લેવા માટે મંદિર જતા સમયે એક બીજાના હાથમાં હાથ નાખીને જોવા મળ્યા હતા. દરમિયાન રણવીરના માતા-પિતા, જગજિત સિંહ ભવનાની અને અંજૂ ભવનાની પણ જોવા મળ્યા.

દીપિકા ઘેરા રંગની ભરતકામવાળા રસ્ટ અને ગોલ્ડ કલરના સૂટમાં ખૂબ જ સુંદર લાગી રહી હતી; તેણે તેની સાથે દુપટ્ટો અને જાંબલી રંગનું બોટમ પહેર્યું હતું, જેનાથી તેનો 'બેબી બમ્પ' સંપૂર્ણપણે ઢંકાઈ ગયો હતો. તેણે ગજરાથી સજાવેલા સ્લીક બન સાથે પોતાનો લુક પૂરો કર્યો. બીજી તરફ, રણવીરે સફેદ પાયજામા સાથે જાંબલી રંગનો કુર્તો પહેર્યો હતો. સોશિયલ મીડિયા પર આ કપલનો વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

મળતા અહેવાલ પ્રમાણે, દીપિકા આ મહિને બીજા બાળકને જન્મ આપવાની છે. જણાવી દઈએ કે, બે વર્ષ પહેલા એટલે કે 7 સપ્ટેમ્બર 2024એ દીપિકા-રણવીર પોતાના પહેલા બાળકના જન્મ પહેલા સિદ્ધિવિનાયક મંદિર ગયા હતા. એ જ દિવસે બપોરે, એક્ટ્રેસને મુંબઈની એચ.એન. રિલાયન્સ હૉસ્પિટલમાં દાખલ કરવામા આવી હતી અને 8 સપ્ટેમ્બરે તેણે પોતાની દીકરી 'દુઆ'ને જન્મ આપ્યો.

હવે 2026ની વાત કરીએ, તો 18 સપ્ટેમ્બરે, રણવીર અને દીપિકાએ બીજીવાર માતા-પિતા બનતા પહેલા એકવાર ફરીથી સિદ્ધિવિનાયક મંદિરમાં પૂજા કરી. ઘણા સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ અંદાજો લગાવી રહ્યા છે કે, પહેલીવારની જેમ જ શું તેમનું બીજું બાળક પણ ગણપતિ વિસર્જન પહેલા આવશે?

દીપિકાએ 19 એપ્રિલે પોતાની બીજી પ્રેગ્નેન્સીની જાહેરાત કરી હતી. તેમણે પોતાની દીકરી, દુઆ પાદુકોણ સિંહની એક સુંદર તસ્વીર શેર કરી, જેમાં તેમણે પ્રેગ્નેન્સીની પૉઝિટિવ ટેસ્ટકીટ પકડી છે.

વર્કફ્રન્ટની વાત કરીએ તો દીપિકા શાહરૂખ ખાનની આગામી ફિલ્મ 'કિંગ'માં જોવા મળશે. 2024માં પોતાની દીકરી દુઆના જન્મ બાદ મોટા પળદા પર આ તેમની વાપસી હશે. સિદ્ધાર્થ આનંદના નિર્દેશનમાં બની રહેલી આ ફિલ્મમાં શાહરૂખની દીકરી સુહાના ખાન, રાની મુખર્જી, અનિલ કપૂર, જૈકી શ્રૉફ, અભય વર્મા, અભિષેક બચ્ચન, અરશદ વારસી અને જયદીપ અહલાવત પણ મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવશે. ત્યાર બાદ, એક્ટ્રેસ અલ્લૂ અર્જૂન સાથે એટલીની ફિલ્મ 'રાકા'માં જોવા મળશે, જેને એટલી ડાયરેક્ટ કરશે અને સન પિક્ચર્સ પ્રોડ્યૂસ કરશે.

રણવીર સિંહ 2025ની ફિલ્મ 'ધુરંધર' અને તેની સીક્વલ 'ધુરંધરઃ ધ રિવેન્જ'માં જોવા મળ્યા હતા, જે 19 માર્ચ 2026એ રિલીઝ થઈ હતી. ત્યાર બાદ રણવીરની ફિલ્મ 'પ્રલય' આવશે, જેમાં ફિલ્મમેકર હંસલ મહેતાના દીકરા જય મહેતા ડાયરેક્ટર તરીકે ડેબ્યૂ કરશે અને તેમાં કલ્યાણી પ્રિયદર્શન લીડ રોલમાં હશે.

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DEEPIKA PADUKONE RANVEER SINGH
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