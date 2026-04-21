બીજી પ્રેગ્નેન્સી બાદ પહેલીવાર કેમેરા સામે દેખાઈ દીપિકા, આ ડિરેક્ટર સાથે શરૂ કર્યું કામ
દીપિકા અને રણવીરે તાજેતરમાં જ જાહેરાત કરી કે, તેઓ ફરી માતા-પિતા બનવાના છે
Published : April 21, 2026 at 8:47 PM IST
હૈદરાબાદ: દીપિકા પાદુકોણ અને રણવીર સિંહે ગત રવિવાર એટલે કે, 19 એપ્રિલ 2026ના રોજ બીજી પ્રેગ્નેન્સીની જાહેરાત કરી ફેન્સને સરપ્રાઈઝ કર્યા. 2024માં પોતાની દીકરી 'દુઆ'નું સ્વાગત કર્યા બાદ આ કપલ ફરી એકવાર માતા-પિતા બનવા માટે તૈયાર છે. દીપિકા મા બનવા જઈ રહી છે એટલે તે પોતાના આગામી પ્રૉજેક્ટ્સના શૂટિંગ જલ્દીથી પતાવી રહી છે.
ડિરેક્ટર પુનીલ મલ્હોત્રાએ ઈન્સ્ટાગ્રા્મ પર એક શૂટ દરમિયાન દીપિકા પાદુકોણ સાથેની પોતાની એક તસવીર શેર કરી. આ તસવીર ઈન્ટરનેટ યૂઝર્સ વચ્ચે ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે, કારણ કે પ્રેગ્નેન્સી બાદ આ દીપિકાની પ્રથમ ઝલક હતી.
ફોટોમાં દીપિકા વ્હાઈટ કલરના આઉટફીટમાં દેખાઈ રહી છે. તેના ચહેરા પર પ્રેગ્નેન્સીનો ગ્લો સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યો છે. તેણે પોતાના લુકને સિમ્પલ રાખ્યો છે, જેમાં તે અત્યંત સુંદર લાગી રહી છે. ખાસ વાત એ છે કે, એક્ટ્રેસે પોતાનો બેબી બમ્પ દેખાડ્યો નહીં.
બીજી તરફ, પુનીતે કેઝ્યુઅલ લુક પસંદ કર્યો. જોકે, તેણે પોતાની પોસ્ટમાં એ જણાવ્યું નહીં કે, આ શૂટ કોઈ ફિલ્મ માટે હતું કે કોઈ એડ માટે, જેના કારણે ફેન્સ આ પ્રૉજેક્ટ વિશે જાણવા માટે ઉત્સુક થઈ ગયા.
21 એપ્રિલના રોજ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર દીપિકા સાથે આ તસવીર શેર કરતા પુનીતે એક્ટ્રેસની ઉર્જા અને પ્રોફેશનાલિઝમની પ્રશંસા કરી છે. તેણે પોસ્ટમાં કેપ્શન લખ્યું, 'આ શૂટ 10/10. કોઈ કમી નહીં. દીપિકા પાદુકોણ, આટલું પોતીકાપણું, શાલીનતા અને શાનદાર હોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. સાચેમાં આભારી છું. હું તમારો આભારી રહીશ.'
રવિવારે, દીપિકા અને રણવીરે તેમની બીજી પ્રેગ્નેન્સીની જાહેરાત કરી. આ સ્ટાર કપલે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક સ્વીટ પોસ્ટ શેર કરી, જેમાં તેમની પુત્રી દુઆ હાથમાં પૉઝિટિવ પ્રેગ્નેન્સી ટેસ્ટ સાથે દેખાઈ રહી છે. આ પોસ્ટથી ચાહકો અને સેલિબ્રિટી બંનેમાં ભારે ઉત્સાહ ફેલાયો. ઈન્ડસ્ટ્રીના ઘણા અગ્રણી નામોએ કૉમેન્ટ્સમાં આ કપલને અભિનંદન અને શુભેચ્છાઓ પાઠવી.
આ પણ વાંચો: