Good News: દીપિકા પાદુકોણ પ્રેગ્નન્ટ, બીજી વખત પિતા બનવા જઈ રહ્યો છે રણવીર સિંહ
દીપિકા પાદુકોણ અને રણવીર સિંહે રવિવારે ચાહકોને ગુડ ન્યૂઝ આપ્યાસ કપલ બીજી વખત માતા-પિતા બનવા જઈ રહ્યાં છે.
Published : April 19, 2026 at 12:00 PM IST
હૈદરાબાદ: બોલિવૂડ સ્ટાર કપલ દીપિકા પાદુકોણ અને રણવીર સિંહે ફરી એકવાર તેમની બીજી પ્રેગ્નન્સીની જાહેરાત કરીને તેમના ચાહકોને ખુશ કરી દીધા. આ કપલ ફરી એકવાર માતા-પિતા બનવા માટે તૈયાર છે. રવિવાર, 19 એપ્રિલના રોજ, દીપિકાએ સોશિયલ મીડિયા પર એક મધુર પોસ્ટ દ્વારા પોતાની બીજી ગર્ભાવસ્થાની જાહેરાત કરી.
આજે, દીપિકા પાદુકોણે રણવીર સિંહ સાથેની પોતાની બીજી પ્રેગ્નન્સી વિશે ગુડ ન્યૂઝ આપી. આ દંપતીએ એક પોસ્ટ શેર કરતા સમાચાર શેર કર્યા, જેનાથી આ ક્ષણ વધુ ખાસ બની ગઈ. આ સમાચાર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યા છે, કારણ કે આ દંપતીએ માત્ર તેમની બીજી ગર્ભાવસ્થાની જાહેરાત જ નહીં પરંતુ તેમની પુત્રી દુઆનો ચહેરો પણ જાહેર કર્યો છે.
દીપિકા અને રણવીરે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક સંયુક્ત પોસ્ટ શેર કરી છે. આ પોસ્ટમાં તેમની પુત્રી દુઆ સિંહ પાદુકોણની એક ઝલક પણ બતાવી, જે પોતાના હાથમાં પ્રેગ્નન્સી ટેસ્ટ કીટ પકડીને જોવા મળી રહી છે, આ કિટમાં પરિણામ પોઝિટિવ દેખાઈ રહ્યું છે.
દીપિકાએ તેના પતિ રણવીર સિંહ સાથે મળીને પોતાની પોસ્ટના કેપ્શનમાં ઘણી 'ઈવલ આઈ'(દુષ્ટ નજર) જેવી અનેક ઇમોજીઓ પણ દર્શાવી છે. પ્રેગ્નન્સીના સમાચાર મળતાં જ ચાહકો અને ફિલ્મ ઉદ્યોગના સાથીઓએ આ દંપતીને અભિનંદન આપવાનું શરૂ કરી દીધું. પરિણીતી ચોપરા, ભૂમિ પેડનેકર, ધનશ્રી, સામંથા રૂથ પ્રભુ, કિયારા અડવાણી અને અનન્યા પાંડે સહિત અનેક ફિલ્મ સ્ટાર્સે આ દંપતી પર પ્રેમ અને અભિનંદનનો વરસાદ વરસાવ્યો.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, દીપિકા અને રણવીરે 14 નવેમ્બર 2018ના રોજ લગ્ન કર્યા હતાં, સપ્ટેમ્બર 2024 માં તેમણે પોતાના પહેલા સંતાન તરીકે એક પુત્રીનું સ્વાગત કર્યું. આ દંપતીએ તેનું નામ દુઆ રાખ્યું. આ દંપતીએ દિવાળી પર તેમની પુત્રીનો પરિચય દુનિયા સમક્ષ કરાવ્યો. તેમણે તેનું નામ જાહેર કર્યું અને તેમના પારિવારિક જીવનની ઝલક પણ શેર કરી.