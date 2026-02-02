દલાઈ લામાએ ટ્રેવર નોઆહને હરાવીને પોતાનો પહેલો ગ્રેમી એવૉર્ડ જીત્યો, કહ્યું આ છે "અમારી સહિયારી સાર્વભૌમિક જવાબદારી"ની ઓળખ
90 વર્ષના દલાઈ લામાએ રવિવારે બપોરે પ્રીમિયર સમારોહમાં પ્રથમ વખતના વિજેતાઓના સન્માનમાં સાથી ગ્રેમી વિજેતા, દિગ્દર્શક સ્ટીવન સ્પીલબર્ગ સાથે સહભાગી થયાં.
Published : February 2, 2026 at 1:11 PM IST
હૈદરાબાદ: બૌદ્ધ ધર્મગુરૂ દલાઈ લામાએ તેમનો પહેલો ગ્રેમી એવોર્ડ જીત્યો છે, તેમણે કોમેડિયન અને ટેલિવિઝન પર્સનાલિટી ટ્રેવર નોઆહને હરાવ્યા છે, જેઓ આ શોનું સંચાલન પણ કરી રહ્યા હતા.
લામાએ "મેડિટેશન્સ: ધ રિફ્લેક્શન્સ ઓફ હિઝ હોલિનેસ ધ દલાઈ લામા" માટે શ્રેષ્ઠ ઓડિયો બુક, નેરેશન અને સ્ટોરીટેલિંગ રેકોર્ડિંગ કેટેગરીમાં એવોર્ડ જીત્યો. આ કેટેગરીમાં નોઆહની સ્પર્ધા બાળકોની વાર્તા "ઈનટૂ ધ અનકટ ગ્રાસ" સાથે હતી.
90 વર્ષની ઉંમરમાં 14માં દલાઈ લામા રવિવારે બપોરે પ્રીમિયર સેરેમનીમાં પ્રથમ વાર એવૉર્ડ જીતનાર પ્રતિભાશાળી લોકોની વચ્ચે સહભાગી થયા, જેમાં ડાયરેક્ટર સ્ટીવન સ્પીલબર્ગ પણ હતા. સેરેમની દરમિયાન કુલ 86 એવૉર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યા હતાં.જે એવૉર્ડની કેટેગરીમાં દલાઈ લામાએ એવૉર્ડ જીત્યો તેની જાહેરાત 3:30 મિનિટે શરૂ થઈ હતી.
જે આલ્બમ માટે દલાઈ લામાને એવોર્ડ મળ્યો હતો તે હિન્દુસ્તાની શાસ્ત્રીય સંગીતથી પ્રભાવિત છે અને તેમાં માઇન્ડફુલનેસ, સદ્ભાવ અને સ્વાસ્થ્ય જેવા વિષયોનો સમન્વય છે. સંગીતકાર રુફસ વેનરાઈટે દલાઈ લામા વતી એવોર્ડ સ્વીકાર્યો.
રુફસ વેનરાઈટે પોડિયમ પરથી મજાકમાં કહ્યું. "સારું છે, હું આમ તો દલાઈ લામા નથી, આ પ્રોજેક્ટમાં ભાગ લેવો એ મારા માટે સૌભાગ્યની વાત છે. હું પરમ પવિત્ર દલાઈ લામા વતી આ સન્માન સ્વીકારવા બદલ ગૌરવ અનુભવું છું, જેમની સમજદારી આ કાર્યના કેન્દ્રમાં છે."
દલાઈ લામાએ પોતાનો પહેલો ગ્રેમી જીતવા પર આપી પ્રતિક્રિયા
દલાઈ લામાએ કહ્યું કે, તેમણે આ પુરસ્કાર "કૃતજ્ઞતા અને વિનમ્રતા" સાથે સ્વીકાર્યો અને તે "અમારી સહિયારી સાર્વભૌમિક જવાબદારી"ની ઓળખ છે.
His Holiness the Dalai Lama Receives Grammy Recognition Highlighting Universal Responsibility and Compassion— Dalai Lama (@DalaiLama) February 2, 2026
Grammy Award Best Audiobook Narration - Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama.
I receive this recognition with gratitude and humility. I don’t see… pic.twitter.com/YhK5zlyhem
આધ્યાત્મિક નેતાએ સોમવારે સવારે X પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું કે, "હું આને વ્યક્તિગત બાબત તરીકે જોતો નથી, પરંતુ અમારી સહિયારી સાર્વભૌમિક જવાબદારીની ઓળખ તરીકે જોઉં છું. હું ખરેખર માનું છું કે શાંતિ, કરુણા, આપણા પર્યાવરણની સંભાળ અને માનવતાની એકતાની સમજણ 8 અબજ માનવીઓની સામૂહિક સુખાકારી માટે જરૂરી છે. હું આભારી છું કે આ ગ્રેમી સન્માન આ સંદેશને વધુ લોકો સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરી શકે છે,"
મહત્વપૂર્ણ છે કે, લ્હામો ધોંડુપ તરીકે જન્મેલા, પરંતુ તેમનું આધ્યાત્મિક નામ તેનજિન ગ્યાત્સો છે, દલાઈ લામા તિબેટીયન બૌદ્ધ ધર્મના આધ્યાત્મિક નેતા છે. વિશ્વના સૌથી પ્રખ્યાત આધ્યાત્મિક નેતાઓમાંના સૌથી અગ્રેસર ગણાતા દલાઈ લામા 1959 માં તિબેટથી સ્થળાંતર કરી ગયા ત્યારથી હિમાચલ પ્રદેશના ધર્મશાળાના મેક્લોડગંજમાં નિર્વાસિત જીવન વિતાવી રહ્યા છે.