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KKRના સ્ટાર ક્રિકેટરે ટીવી એક્ટ્રેસ સાથે લગ્ન કર્યા, અર્શદીપ સિંહ-જય ભાનુશાળી રહ્યા હાજર

ક્રિકેટર રમણદીપ સિંહે ટીવી એક્ટ્રેસ ચાર્લી ચૌહાણ સાથે લગ્ન કર્યા. બંને 8 વર્ષથી સાથે હતા.

ક્રિકેટર રમણદીપે એક્ટ્રેસ ચાર્લી ચૌહાણ સાથે લગ્ન કર્યા
ક્રિકેટર રમણદીપે એક્ટ્રેસ ચાર્લી ચૌહાણ સાથે લગ્ન કર્યા (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2026 at 5:36 PM IST

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હૈદરાબાદ: ક્રિકેટર રમનદીપ સિંહે ટીવી એક્ટ્રેસ ચાર્લી ચૌહાણ સાથે પરંપરાગત શીખ રીતિ રિવાજ મુજબ કર્યા. આઠ વર્ષથી રિલેશનશિપમાં રહેલા આ કપલે તેમના પરિવારના સભ્યો, નજીકના મિત્રો, સાથી ક્રિકેટરો અને ટીવી ઉદ્યોગના મિત્રોની હાજરીમાં લગ્ન કર્યા હતા.

'કૈસી યે યારિયાં'માં મુક્તિની ભૂમિકા ભજવવા માટે જાણીતા ચાર્લીએ રમનદીપ સાથે મળીને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તેમના લગ્નના ફોટા શેર કર્યા. તસવીરો શેર કરતાં, તેણે ફક્ત લાલ રંગનું હાર્ટ અને ફોરેવર ઇમોજીથી પોસ્ટનું કેપ્શન આપ્યું.

લગ્નના ફોટા અને વીડિયોમાં, રમનદીપ અને ચાર્લી ગુરુદ્વારામાં પરંપરાગત આનંદ કારજમાં ભાગ લેતા જોઈ શકાય છે. આ કપલે પરંપરાગત લગ્નનો પોશાક પહેરેલો હતો અને તેમના જીવનના આ નવા અધ્યાયની શરૂઆત કરતા ખુશ દેખાતા હતા.

લગ્નમાં ક્રિકેટ અને ટીવી ઉદ્યોગના ઘણા નામો હાજર રહ્યા હતા. ભારતના ઝડપી બોલર અર્શદીપ સિંહ, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો બેટ્સમેન નમન ધીર, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો ઝડપી બોલર અશ્વિની કુમાર અને પંજાબ ક્રિકેટર જસિન્દર સિંહ વેડિંગમાં જોવા મળ્યા હતા. અભિનેતા જય ભાનુશાલીએ પણ તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર લગ્નની એક તસવીર શેર કરી.

અર્શદીપ સિંહે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર નવદંપતી સાથેનો ફોટો શેર કર્યો અને તેમને અભિનંદન આપ્યા. ઘણા અન્ય ક્રિકેટરો અને અભિનેતાઓએ પણ આ કપલને શુભેચ્છાઓ મોકલી. શુભમન ગિલ, અભિષેક શર્મા અને આર. અશ્વિન સોશિયલ મીડિયા પર રમણદીપ અને ચાર્લીને અભિનંદન આપનારાઓમાં સામેલ હતા.

અભિનેતા નંદીશ સંધુ અને આરતી સિંહે પણ આ કપલને શુભેચ્છા પાઠવી. નંદીશે લખ્યું, “અભિનંદન. તમને બંનેને સારા જીવનની શુભેચ્છા.” આરતીએ અનેક હૃદયસ્પર્શી ઇમોજી સાથે પોતાની શુભેચ્છાઓ શેર કરી, લખ્યું, “અભિનંદન, તમને જીવનભર ખુશી મળે અને સાથે રહો તેવી શુભેચ્છા.”

રમણદીપ સ્થાનિક ક્રિકેટમાં પંજાબ માટે રમે છે અને ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR) નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેણે 13 નવેમ્બર, 2024 ના રોજ ઇન્ડિયા T20I માં ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને અત્યાર સુધીમાં દેશ માટે બે મેચ રમી છે. તે 2024 માં KKR ની IPL ટાઇટલ વિજેતા ટીમનો પણ ભાગ હતો.

ચાર્લી ઘણા ટેલિવિઝન શોમાં દેખાઈ છે, જેમાં કૈસી યે યારિયાં, બેસ્ટ ફ્રેન્ડ્સ ફોરેવર?, પ્યાર તુને ક્યા કિયા અને MTV રોડીઝનો સમાવેશ થાય છે. તેણે ડાન્સ રિયાલિટી શો નચ બલિયેમાં પણ ભાગ લીધો હતો.

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