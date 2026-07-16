નોલાનની 'ધ ઓડિસી' માટે દુનિયાભરમાં ગજબનો ક્રૈઝ, ફિલ્મ જોવા મહિલાએ પ્રેગ્નેન્સી ટાળી
મેટ ડેમોન અને ટૉમ હૉલેન્ડ સ્ટારર ક્રિસ્ટોફર નોલાન નિર્દેશિત આ ફિલ્મ 17 જુલાઈએ વર્લ્ડવાઈડ રિલીઝ થવા જઈ રહી રહી છે
Published : July 16, 2026 at 10:22 PM IST
હૈદરાબાદ: હોલીવુડના દિગ્ગજ દિગ્દર્શક ક્રિસ્ટોફર નોલાનની મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મ, "ધ ઓડિસી", આવતીકાલે 17 જુલાઈના રોજ ભારત અને વિશ્વભરમાં રિલીઝ થઈ રહી છે. દર્શકો આ ફિલ્મને લઈને ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે. દરમિયાન, અમેરિકામાંથી ફિલ્મના ક્રેઝને લઈને એક ચોંકાવનારી અને રસપ્રદ ઘટના સામે આવી છે. યુએસમાં એક ચાહકે ખુલાસો કર્યો કે તેણે ફિલ્મના ઓપનિંગ ડે પર IMAX 70mm જોવા માટે તેના બીજા બાળકની પ્રેગ્નેન્સી મુલતવી રાખી હતી, આ દર્શાવે છે કે કેટલાક પ્રેક્ષકો ફિલ્મ માટે કઈ હદ સુધી જવા માટે તૈયાર છે.
કેલિફોર્નિયાની 29 વર્ષીય એમ્બર કોનાઘને એક પોર્ટલને જણાવ્યું હતું કે, તેણે જાણીજોઈને તેના પરિવારનો વિસ્તાર કરવામાં વિલંબ કર્યો જેથી તે 17 જુલાઈના રોજ "ધ ઓડિસી" ના સ્ક્રીનિંગમાં શામેલ થઈ શકે,
કોનાઘને કહ્યું, "મારી એક મિત્ર ગયા વર્ષે ગર્ભવતી થઈ અને તેણે કહ્યું, 'સારું, હવે તમારા બીજા બાળકનો સમય આવી ગયો છે.' મેં કહ્યું, 'ના, મારે થોડા મહિના રાહ જોવી પડશે, નહીં તો 'ધ ઓડિસી' જોવામાં તકલીફ પડશે.'"
કોનાઘન આ ફિલ્મ જોવા માટે એકમાત્ર આવી ક્રેઝી ફેન નથી. ઘણા દર્શકોએ IMAX 70mm માં ઓડિસી જોવા માટે વિવિધ ડિગ્રીનો ઉત્સાહ વ્યક્ત કર્યો છે, જ્યારે ટિકિટ વેચાણ શરૂ થયું ત્યારથી વારંવાર વેબસાઇટ ક્રેશ અને સીટ રિઝર્વ કરવા માટે લાંબી કતારો જોવા મળી રહી છે.
આ ધસારો "ધ ઓડિસી" ની વેલ્યૂ દર્શાવે છે, કારણ કે આ પ્રથમ ફીચર ફિલ્મ છે જે સંપૂર્ણપણે IMAX કેમેરાથી શૂટ કરવામાં આવી છે અને ફક્ત મર્યાદિત સંખ્યામાં થિયેટરોમાં જ IMAX 70mm પ્રિન્ટ પ્રદર્શિત કરી શકાશે. તેથી, ટિકિટની ભારે ડિમાન્ડ છે. યુનિવર્સલ પિક્ચર્સે એક વર્ષ પહેલા ટિકિટનું વેચાણ શરૂ કર્યું હતું અને મોટાભાગની કલાકોમાં જ વેચાઈ ગઈ હતી. ત્યારબાદ ઑનલાઈન ટિકિટ ઈશ્યુ થતા જ અફરાતફરી મચી ગઈ હતી અને વેબસાઈટ વારંવાર ક્રેશ થવા લાગી હતી.
"ધ ઓડિસી"માં ઇથાકાના રાજા ઓડિસીયસની વાર્તા કહેવામાં આવી છે, જે ટ્રોજન વૉર પછી ઘરે એક ખતરનાક યાત્રા પર નીકળે છે, જેમાં તેને સાયક્લોપ્સ પોલીફેમસ, સાયરન્સ અને કેલિપ્સો જેવા પૌરાણિક પાત્રોનો સામનો કરવો પડે છે. મેટ ડેમન ઓડિસીયસનું પાત્ર ભજવે છે અને તેની સાથે એન હેથવે, ટોમ હોલેન્ડ અને અન્ય ઘણા જાણીતા કલાકારો અભિનય કરતા જોવા મળશે.
ક્રિસ્ટોફર નોલાન દ્વારા દિગ્દર્શિત, "ધ ઓડિસી" ઓસ્કાર વિજેતા ફિલ્મ "ઓપેનહાઇમર" પછી ફિલ્મ નિર્માતાની પહેલી ફિલ્મ છે. ભારતમાં, આ ફિલ્મે ફક્ત એડવાન્સ બુકિંગથી 10 કરોડથી વધુની કમાણી કરી છે.
આ પણ વાંચો: