'દારૂ પીને પતિને બેલ્ટથી ફટકારવો છે' સમય રૈનાના શોમાં નિવેદન આપી ફસાઈ બિહારની ટીચર સાક્ષી ઝા
સમય રૈનાના શોમાં આવેલી બિહારની શિક્ષિકા સાક્ષી ઝાના પુરુષ વિરોધી નિવેદનથી સોશિયલ મીડિયા પર તીવ્ર ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે
Published : July 19, 2026 at 4:53 PM IST
પટના: કૉમેડિયન સમય રૈનાના શો 'ઇન્ડિયાઝ ગોટ લેટેન્ટ 2'માં બિહારની શિક્ષિકા અને કન્ટેન્ટ ક્રિએટર સાક્ષી ઝા દ્વારા કરવામાં આવેલી વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણીઓ પર દેશભરમાં ચર્ચા શરૂ થઈ છે. શોના ઑડિશન દરમિયાન, સાક્ષીએ પોતાને "મેન હેટર" ગણાવી હતી અને પુરુષો, તેમજ તેના પોતાના પિતા, ભાઈ, દાદા અને ભાવિ પતિ વિશે ઘણી વાંધાજનક ટિપ્પણીઓ કરી હતી. એપિસોડ રિલીઝ થયા પછી, તેના નિવેદનોની સોશિયલ મીડિયા પર ભારે ટીકા થઈ છે. એવી પણ અટકળો ચાલી રહી છે કે શું તેને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવી છે.
"હું મેન-હેટર છું" નિવેદનથી વિવાદ થયો
સ્ટેજ પર આવતા જ સાક્ષી ઝાએ કહ્યું કે, તે પુરુષોને નફરત કરે છે. તેના એક્ટ દરમિયાન, તેણે કહ્યું કે તેને પુરુષોના અહંકારને તોડવામાં ખુશી મળે છે. તેણે કહ્યું હતું કે, સમાજમાં પુરુષો પોતાને સ્ત્રીઓ કરતાં શ્રેષ્ઠ માને છે, જ્યારે દરેક પુરુષ સ્ત્રીથી જન્મે છે. તેના નિવેદન પછી, ન્યાયાધીશો અને સ્થળ પર હાજર પ્રેક્ષકોની પ્રતિક્રિયાઓ પણ નોંધપાત્ર હતી.
પિતા, ભાઈ અને દાદા વિશે ટિપ્પણીઓ
સાક્ષીએ તેના પરિવારના પુરુષ સભ્યો વિશે પણ વાત કરી. તેણે કહ્યું કે, તેના પિતા, ભાઈ અને દાદા પુરુષો હોવાથી તે તેમને પણ નફરત કરે છે. આ નિવેદનની સોશિયલ મીડિયા પર તીવ્ર પ્રતિક્રિયા આવી, લોકોએ તેને તેના પરિવાર પ્રત્યે અપમાનજનક ગણાવ્યું.
ભાવિ પતિ વિશે વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણીઓ
ઑડિશન દરમિયાન, સાક્ષીએ તેના ભાવિ લગ્ન જીવન વિશે પણ વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું. તેણે કહ્યું કે, જો તે લગ્ન કરે, તો તે દારૂ પીને તેના પતિને બેલ્ટથી મારવા માંગશે. આ ટિપ્પણીનો સોશિયલ મીડિયા પર પણ તીવ્ર વિરોધ થયો, ઘણા લોકોએ તેને લિંગ-આધારિત નફરતને પ્રોત્સાહન આપતું નિવેદન ગણાવ્યું.
જજોએ ઝીરો પૉઈન્ટ્સ આપ્યા
સાક્ષી ઝાનો એક્ટ શોના કોઈપણ ન્યાયાધીશને પ્રભાવિત કરી શક્યો નહીં. તેના એક્ટ અને વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણીઓથી નારાજ થઈ બધા જજે તેને ઝીરો પૉઈન્ટ્સ આપ્યા. ત્યારબાદ, તેનું ઑડિશન સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયું, જેના કારણે લોકો તરફથી વિવિધ પ્રકારની પ્રતિક્રિયાઓ આવી.
સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા શરૂ થઈ
વાયરલ વીડિયો બાદ, સોશિયલ મીડિયા વિભાજિત દેખાયું. મોટી સંખ્યામાં યૂઝર્સે સાક્ષીના નિવેદનોની ટીકા કરી, તેને પુરુષો પ્રત્યે દ્વેષપૂર્ણ ગણાવી. તેનાથી વિપરીત, અન્ય લોકોએ અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતાનો ઉલ્લેખ કરીને, ટિપ્પણીઓને સ્ટેન્ડ-અપ કોમેડી અને ડાર્ક હ્યુમરના ભાગરૂપે વર્ણવીને તેનો બચાવ કર્યો. જો કે, તેના મંતવ્યોનો વિરોધ કરનારાઓની સંખ્યા વધુ હોવાનું જણાય છે.
સસ્પેન્શનની ચર્ચા, પરંતુ કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ નહીં
સોશિયલ મીડિયા પર દાવાઓ ફરતા થઈ રહ્યા છે કે બિહાર શિક્ષણ વિભાગે સાક્ષી ઝાને તેમના શિક્ષક પદ પરથી સસ્પેન્ડ કરી દીધી છે. જો કે, વિભાગે હજુ સુધી આ બાબતે કોઈ સત્તાવાર આદેશ કે પુષ્ટિ જાહેર કરી નથી; પરિણામે, સસ્પેન્શનનો દાવો ચકાસાયેલ નથી.
'ઇન્ડિયાઝ ગોટ લેટેન્ટ' ફરી વિવાદના કેન્દ્રમાં
આ સમગ્ર એપિસોડે ફરી એકવાર સમય રૈનાના શો, 'ઇન્ડિયાઝ ગોટ લેટેન્ટ'ને રાષ્ટ્રીય સ્તરે ચર્ચામાં લાવી દીધો છે. સાક્ષી ઝાના નિવેદનોએ માત્ર સોશિયલ મીડિયા પર વિવાદ જ નહીં પરંતુ રમૂજની સીમાઓ, લિંગ સંવેદનશીલતા અને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા જેવા ગંભીર મુદ્દાઓ પર નવી ચર્ચા પણ જગાવી છે. દરમિયાન, દરેક વ્યક્તિ તેના સસ્પેન્શનના અહેવાલો અંગે સત્તાવાર સ્પષ્ટતાની રાહ જોઈ રહી છે.
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