બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુ યુવકની હત્યા પર વિવાદ, સ્વરા ભાસ્કર-મુનવ્વર ફારૂકી સહિતના સેલેબ્સે ઉઠાવ્યો અવાજ

બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુ યુવકની હત્યા પર સ્વરા ભાસ્કર,મુનવ્વર ફારૂકી સહિત અન્ય સેલેબ્સે પ્રતિક્રિયા આપી છે.

સ્વરા ભાસ્કર અને મુનવ્વર ફારૂકી
સ્વરા ભાસ્કર અને મુનવ્વર ફારૂકી (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 22, 2025 at 9:07 AM IST

હૈદરાબાદ: બાંગ્લાદેશની આઘાતજનક તસવીરો અને વીડિયોએ વિશ્વભરમાં હોબાળો મચાવ્યો છે. એક્ટિવિસ્ટ શરીફ ઉસ્માન હાદીની મોતને લઇને ચાલી રહેલા વિવાદ વચ્ચે એક હિન્દુ યુવકને રસ્તાની વચ્ચે એક ટોળાએ નિર્દયતાથી માર માર્યો હતો અને આગ લગાવી દીધી હતી. આ ઘટનાના વિચલિત કરનારા ફૂટેજ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઇ રહ્યા છે. ઘણા લોકોએ આ ઘટનાની નિંદા કરી છે. એન્ટરટેઇનમેન્ટની દુનિયાના લોકોએ પણ આ ઘટના વિરૂદ્ધ અવાજ ઉઠાવ્યો છે. એક્ટ્રેસ સ્વરા ભાસ્કર,કોમેડિયન-એક્ટર મુનવ્વર ફારૂકી સહિતના કેટલાક સેલેબ્સે આ ઘટના પર પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કરતા તેને 'બર્બરતાપૂર્ણ' ગણાવ્યું છે.

સ્વરા ભાસ્કર

અભિનેત્રી સ્વરા ભાસ્કર ઘણી વાર મુખ્ય મુદ્દાઓ પર પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરે છે. સ્વરા ભાસ્કરે બાંગ્લાદેશમાં હિન્દૂ યુવકની હત્યાને લઇને પણ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે. સ્વરા ભાસ્કરે X હેન્ડલ પર એક પોસ્ટ શેર કરતા બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુ યુવકની હત્યા સામે અવાજ ઉઠાવ્યો છે.

એક્ટ્રેસે ન્યૂઝ પોસ્ટ શેર કરી છે અને કેપ્શનમાં લખ્યું, "એકદમ ભયાનક અને ડરાવનાર. બાંગ્લાદેશમાં એક હિન્દુ વ્યક્તિને માર મારીને મારી નાખવામાં આવ્યો. આપણે કેટલી ભયાનક દુનિયામાં રહીએ છીએ.જો તમને લાગે છે કે તમારા ભગવાન તમને તેના નામે મારવાનું કહે છે, તો શરૂઆત તમારાથી કરો. શરમજનક અને ભયાનક."

મુનવ્વર ફારૂકી

મુનવ્વર ફારુકીએ પણ પોતાના X હેન્ડલ પર બાંગ્લાદેશ મોબ લિંચિંગ કેસ પર અવાજ ઉઠાવ્યો છે અને લખ્યું, "બાંગ્લાદેશથી આવી રહેલા ભયાનક ફૂટેજ અને લિંચિંગના વીડિયો મને ઘૃણાસ્પદ લાગે છે અને માનવતા પર સવાલ ઉઠાવવાનું મન કરે છે. શું તેઓ ધર્મનું રક્ષણ કરી રહ્યા છે? આ લોકો અમાનવીય રાક્ષસો સિવાય કંઈ નથી અને દુનિયા ચૂપચાપ જોઈ રહી છે."

સ્ટેન્ડ-અપ કોમેડિયને લોકોને અવાજ ઉઠાવવા અને ગુનેગારોને સજા મળે તે માટે એક થવા હાકલ કરી છે. મુનવ્વર ફારૂકીએ પોતાની પોસ્ટના અંતમાં લખ્યુ, "તમારો અવાજ ઉઠાવો અને ગુનેગારોને ફાંસી અપાવો".

મમતા શંકર

બાંગ્લાદેશમાં મોબ લિંચિંગની ઘટના પર, ભારતીય અભિનેત્રી અને ડાન્સર મમતા શંકરે કહ્યું, "જ્યાં પણ કોઈ બીજા પર અત્યાચાર કરે છે, તે ખોટું છે. હિંસા ક્યારેય સ્વીકાર્ય નથી, અને દરેક વ્યક્તિએ પ્રેમ અને સદભાવમાં રહેવું જોઈએ."

રાજીવ અડાતિયા

બિગ બોસ 15ના કન્ટેસ્ટન્ટ રાજીવ અડાતિયાએ પણ દયાની અપીલ કરતું નિવેદન બહાર પાડ્યું છે. પોતાના એક્સ હેન્ડલ પર બાંગ્લાદેશની ઘટના પર દુઃખ વ્યક્ત કરતા રાજીવે લખ્યું, "બાંગ્લાદેશમાં જે થઈ રહ્યું છે તે મારું હૃદય તોડી નાખે છે. હું હંમેશા માનવતા માટે ઉભો રહ્યો છું, પછી ભલે તે ગાઝા હોય, યુક્રેન હોય કે દુનિયામાં બીજે ક્યાંય હોય પરંતુ બાંગ્લાદેશમાં હું જે જોઈ રહ્યો છું તે ખરેખર ભયાનક છે. લોકો પર ફક્ત હિન્દુ હોવાના કારણે હુમલો કરવામાં આવી રહ્યો છે."

રાજીવે દુનિયામાં શાંતિની વાત કરતા લખ્યું, "દુનિયાને શાંતિની જરૂર છે. કોઈ પણ ધર્મ આપણને બીજાઓને તેમની માન્યતાઓને કારણે નુકસાન પહોંચાડવાનું કે નાશ કરવાનું શીખવતો નથી. આ બંધ થવું જોઈએ. આપણે યાદ રાખવું જોઈએ કે, આપણે બધા એક જ માનવતાનો ભાગ છીએ. આપણે ગમે તેની પૂજા કરીએ, દરેક ધર્મમાં સામાન્ય વાત પ્રેમ, કરુણા અને એકબીજા માટે આદર છે. ચાલો આપણે આ સત્યને સ્વીકારીએ અને નફરત સામે ઉભા રહીએ."

પવન કલ્યાણ

સાઉથના સુપરસ્ટાર પવન કલ્યાણ અને ટીવી અભિનેત્રી દેવોલીના ભટ્ટાચારજીએ પણ બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુ યુવાનો પર થતી ક્રૂરતા અંગે વાત કરી છે. પવન કલ્યાણે તેમના X હેન્ડલ પર એક લાંબી પોસ્ટ શેર કરી છે, જેમાં બાંગ્લાદેશની ઉત્પત્તિ અને ત્યાંના હિન્દુઓ પર થતી ક્રૂરતા પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે.

દેવોલીના ભટ્ટાચારજી

દેવોલીના ભટ્ટાચારજીએ 19 ડિસેમ્બરે પોતાના X હેન્ડલ પર એક પોસ્ટ શેર કરી હતી, જેમાં તેમણે આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વાને ટેગ કરીને લખ્યું હતું કે, "જો આ દ્રશ્ય આસામ અને સમગ્ર ભારતમાં દરેક બાંગ્લાદેશી પર કાર્યવાહી કરવા માટે પૂરતું નથી... તો તમારી સ્થિતિ ખરાબ થવાની છે. હિમંતા બિસ્વા, આસામને આ ગંદકી અને અને ઉધઇથી મુક્ત કરો."

દેવોલીનાએ 20 ડિસેમ્બરે ફરી પોસ્ટ કરતા લખ્યુ, "તેઓ પોતાને શાંતિપ્રિય કહે છે. વાસ્તવમાં, તેઓ દરરોજ વધુ ખતરનાક બની રહ્યા છે. આ ફક્ત બાંગ્લાદેશ, પાકિસ્તાન કે ભારત પૂરતું મર્યાદિત નથી.આ ગુનેગારો અને આતંકંવાદીઓ સમગ્ર વિશ્વમાં પોતાનો અસલી રંગ બતાવી રહ્યા છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, તેઓ કળયુગના રાક્ષસો અને શૈતાન છે."

સંપાદકની પસંદ

