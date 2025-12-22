બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુ યુવકની હત્યા પર વિવાદ, સ્વરા ભાસ્કર-મુનવ્વર ફારૂકી સહિતના સેલેબ્સે ઉઠાવ્યો અવાજ
બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુ યુવકની હત્યા પર સ્વરા ભાસ્કર,મુનવ્વર ફારૂકી સહિત અન્ય સેલેબ્સે પ્રતિક્રિયા આપી છે.
Published : December 22, 2025 at 9:07 AM IST
હૈદરાબાદ: બાંગ્લાદેશની આઘાતજનક તસવીરો અને વીડિયોએ વિશ્વભરમાં હોબાળો મચાવ્યો છે. એક્ટિવિસ્ટ શરીફ ઉસ્માન હાદીની મોતને લઇને ચાલી રહેલા વિવાદ વચ્ચે એક હિન્દુ યુવકને રસ્તાની વચ્ચે એક ટોળાએ નિર્દયતાથી માર માર્યો હતો અને આગ લગાવી દીધી હતી. આ ઘટનાના વિચલિત કરનારા ફૂટેજ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઇ રહ્યા છે. ઘણા લોકોએ આ ઘટનાની નિંદા કરી છે. એન્ટરટેઇનમેન્ટની દુનિયાના લોકોએ પણ આ ઘટના વિરૂદ્ધ અવાજ ઉઠાવ્યો છે. એક્ટ્રેસ સ્વરા ભાસ્કર,કોમેડિયન-એક્ટર મુનવ્વર ફારૂકી સહિતના કેટલાક સેલેબ્સે આ ઘટના પર પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કરતા તેને 'બર્બરતાપૂર્ણ' ગણાવ્યું છે.
સ્વરા ભાસ્કર
અભિનેત્રી સ્વરા ભાસ્કર ઘણી વાર મુખ્ય મુદ્દાઓ પર પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરે છે. સ્વરા ભાસ્કરે બાંગ્લાદેશમાં હિન્દૂ યુવકની હત્યાને લઇને પણ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે. સ્વરા ભાસ્કરે X હેન્ડલ પર એક પોસ્ટ શેર કરતા બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુ યુવકની હત્યા સામે અવાજ ઉઠાવ્યો છે.
એક્ટ્રેસે ન્યૂઝ પોસ્ટ શેર કરી છે અને કેપ્શનમાં લખ્યું, "એકદમ ભયાનક અને ડરાવનાર. બાંગ્લાદેશમાં એક હિન્દુ વ્યક્તિને માર મારીને મારી નાખવામાં આવ્યો. આપણે કેટલી ભયાનક દુનિયામાં રહીએ છીએ.જો તમને લાગે છે કે તમારા ભગવાન તમને તેના નામે મારવાનું કહે છે, તો શરૂઆત તમારાથી કરો. શરમજનક અને ભયાનક."
Devastating and GHASTLY! A Hindu man lynched to death in #Bangladesh. What a monstrous world we live in. If you think that your God asks to Kill in his name START WITH YOURSELF! Shameful and horrific!!!!! pic.twitter.com/bwyW9c9lxA— Swara Bhasker (@ReallySwara) December 20, 2025
મુનવ્વર ફારૂકી
મુનવ્વર ફારુકીએ પણ પોતાના X હેન્ડલ પર બાંગ્લાદેશ મોબ લિંચિંગ કેસ પર અવાજ ઉઠાવ્યો છે અને લખ્યું, "બાંગ્લાદેશથી આવી રહેલા ભયાનક ફૂટેજ અને લિંચિંગના વીડિયો મને ઘૃણાસ્પદ લાગે છે અને માનવતા પર સવાલ ઉઠાવવાનું મન કરે છે. શું તેઓ ધર્મનું રક્ષણ કરી રહ્યા છે? આ લોકો અમાનવીય રાક્ષસો સિવાય કંઈ નથી અને દુનિયા ચૂપચાપ જોઈ રહી છે."
સ્ટેન્ડ-અપ કોમેડિયને લોકોને અવાજ ઉઠાવવા અને ગુનેગારોને સજા મળે તે માટે એક થવા હાકલ કરી છે. મુનવ્વર ફારૂકીએ પોતાની પોસ્ટના અંતમાં લખ્યુ, "તમારો અવાજ ઉઠાવો અને ગુનેગારોને ફાંસી અપાવો".
Horrible footages and lynching videos from bangaldesh makes me sick and question humans— munawar faruqui (@munawar0018) December 21, 2025
Protecting religion ?
These people are nothing but
inhumane monsters
and the world is watching in silence.
Speak and make culprits hang.
મમતા શંકર
બાંગ્લાદેશમાં મોબ લિંચિંગની ઘટના પર, ભારતીય અભિનેત્રી અને ડાન્સર મમતા શંકરે કહ્યું, "જ્યાં પણ કોઈ બીજા પર અત્યાચાર કરે છે, તે ખોટું છે. હિંસા ક્યારેય સ્વીકાર્ય નથી, અને દરેક વ્યક્તિએ પ્રેમ અને સદભાવમાં રહેવું જોઈએ."
Kolkata, West Bengal: On the Bangladesh mob lynching, Indian actress and dancer Mamata Shankar says, “Wherever anyone commits atrocities against others, it is wrong. Violence is never acceptable, and everyone should live with love and harmony.” pic.twitter.com/SkF0hGuDZz— IANS (@ians_india) December 21, 2025
રાજીવ અડાતિયા
બિગ બોસ 15ના કન્ટેસ્ટન્ટ રાજીવ અડાતિયાએ પણ દયાની અપીલ કરતું નિવેદન બહાર પાડ્યું છે. પોતાના એક્સ હેન્ડલ પર બાંગ્લાદેશની ઘટના પર દુઃખ વ્યક્ત કરતા રાજીવે લખ્યું, "બાંગ્લાદેશમાં જે થઈ રહ્યું છે તે મારું હૃદય તોડી નાખે છે. હું હંમેશા માનવતા માટે ઉભો રહ્યો છું, પછી ભલે તે ગાઝા હોય, યુક્રેન હોય કે દુનિયામાં બીજે ક્યાંય હોય પરંતુ બાંગ્લાદેશમાં હું જે જોઈ રહ્યો છું તે ખરેખર ભયાનક છે. લોકો પર ફક્ત હિન્દુ હોવાના કારણે હુમલો કરવામાં આવી રહ્યો છે."
રાજીવે દુનિયામાં શાંતિની વાત કરતા લખ્યું, "દુનિયાને શાંતિની જરૂર છે. કોઈ પણ ધર્મ આપણને બીજાઓને તેમની માન્યતાઓને કારણે નુકસાન પહોંચાડવાનું કે નાશ કરવાનું શીખવતો નથી. આ બંધ થવું જોઈએ. આપણે યાદ રાખવું જોઈએ કે, આપણે બધા એક જ માનવતાનો ભાગ છીએ. આપણે ગમે તેની પૂજા કરીએ, દરેક ધર્મમાં સામાન્ય વાત પ્રેમ, કરુણા અને એકબીજા માટે આદર છે. ચાલો આપણે આ સત્યને સ્વીકારીએ અને નફરત સામે ઉભા રહીએ."
💔💔💔 pic.twitter.com/9K9qzgbzMl— Rajiv Adatia (@TheRajivAdatia) December 21, 2025
પવન કલ્યાણ
સાઉથના સુપરસ્ટાર પવન કલ્યાણ અને ટીવી અભિનેત્રી દેવોલીના ભટ્ટાચારજીએ પણ બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુ યુવાનો પર થતી ક્રૂરતા અંગે વાત કરી છે. પવન કલ્યાણે તેમના X હેન્ડલ પર એક લાંબી પોસ્ટ શેર કરી છે, જેમાં બાંગ્લાદેશની ઉત્પત્તિ અને ત્યાંના હિન્દુઓ પર થતી ક્રૂરતા પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે.
A PRAYER FOR THE SOUL OF DIPU CHANDRA DAS— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) December 19, 2025
History remembers sacrifice. But today, the soil that was once liberated with Indian blood is being stained with the blood of innocent minorities.
In 1971, our Indian Armed Forces stood for the oppressed. Our brave soldiers didn’t…
દેવોલીના ભટ્ટાચારજી
દેવોલીના ભટ્ટાચારજીએ 19 ડિસેમ્બરે પોતાના X હેન્ડલ પર એક પોસ્ટ શેર કરી હતી, જેમાં તેમણે આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વાને ટેગ કરીને લખ્યું હતું કે, "જો આ દ્રશ્ય આસામ અને સમગ્ર ભારતમાં દરેક બાંગ્લાદેશી પર કાર્યવાહી કરવા માટે પૂરતું નથી... તો તમારી સ્થિતિ ખરાબ થવાની છે. હિમંતા બિસ્વા, આસામને આ ગંદકી અને અને ઉધઇથી મુક્ત કરો."
If this visual is not enough to crackdown each and every bangldeshi in assam & in india… then you r doomed. Bloody shitholes.. @himantabiswa Free assam from these dirt & termites https://t.co/y9ICDrYN0l— Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) December 19, 2025
દેવોલીનાએ 20 ડિસેમ્બરે ફરી પોસ્ટ કરતા લખ્યુ, "તેઓ પોતાને શાંતિપ્રિય કહે છે. વાસ્તવમાં, તેઓ દરરોજ વધુ ખતરનાક બની રહ્યા છે. આ ફક્ત બાંગ્લાદેશ, પાકિસ્તાન કે ભારત પૂરતું મર્યાદિત નથી.આ ગુનેગારો અને આતંકંવાદીઓ સમગ્ર વિશ્વમાં પોતાનો અસલી રંગ બતાવી રહ્યા છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, તેઓ કળયુગના રાક્ષસો અને શૈતાન છે."
And then they claim to be peacefull. Actually they r just becoming pissfull day by day. Not limited to bangladesh , pakistan or india. But almost all over the world these rasicals , terrorists are just showing true colours of who actually they are. Simply Monsters & Demons of… https://t.co/j1IyJtsJP9— Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) December 20, 2025
આ પણ વાંચો: