ETV Bharat / entertainment

ફૂટપાથ પર સૂતા જોવા મળ્યો સુનિલ ગ્રોવર, વીડિયો શેર કરતા લખ્યુ- તારે જમીન પર

સુનિલ ગ્રોવરે ઋષિકેશના ત્રિવેણી ઘાટ પાસે ફૂટપાથ પર સૂઈને લોકોને ચોંકાવ્યા, ‘તારે જમીન પર’ કૅપ્શન સાથે વીડિયો પોસ્ટ કર્યો.

ફૂટપાથ પર સૂઈ રહેલ સુનીલ ગ્રોવર
ફૂટપાથ પર સૂઈ રહેલ સુનીલ ગ્રોવર (Etv Bharat+Sunil Grover Social Media)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 19, 2026 at 1:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ઋષિકેશ : પોતાના અભિનય, કોમેડી અને મિમિક્રીથી દર્શકોના દિલ જીતનારા જાણીતા કોમેડિયન સુનિલ ગ્રોવરે આ વખતે કંઈક એવું કર્યું છે જેણે બધાને ચોંકાવી દીધા છે. સુનિલ ગ્રોવર ઉત્તરાખંડના પવિત્ર સંત નગરી ઋષિકેશમાં એક ફૂટપાથ પર સૂતા જોવા મળ્યા હતા. તેમણે આ ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરતા લખ્યું, ‘તારે જમીન પર’. આ વીડિયો થોડા જ સમયમાં વાયરલ થઈ ગયો અને ચાહકો તેને જોઈને અચરજમાં મુકાયા છે.

પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, સુનિલ ગ્રોવર ઋષિકેશના ત્રિવેણી ઘાટ વિસ્તારમાં એક ચાદર પાથરીને ફૂટપાથ પર સૂતા હતા. આ સ્થળ પવિત્ર ગંગા કિનારે આવેલું છે અને ત્યાં અનેક બેઘર લોકો પણ રાત ગુજારે છે. સુનિલનો આ અણધાર્યો અવતાર જોઈને તેમના ફેન્સ આશ્ચર્યચકિત થયા છે. સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો પોસ્ટ કરતાની સાથે જ અસંખ્ય યુઝર્સે જાતજાતના કમેન્ટ્સ કરવાનું શરૂ કરી દીધું. કેટલાકે તેમની સાદગીની પ્રશંસા કરી તો કેટલાકે તેને મજાક ગણાવી.

આ પહેલીવાર નથી જ્યારે સુનિલ ગ્રોવરે પોતાના ચાહકોને ચોંકાવ્યા હોય. અગાઉ તેઓ પ્રેસ વાળાની દુકાને કપડાં ઇસ્ત્રી કરતા, ડુંગળી વેચતા, ચાની લારી પર ચા બનાવતા અને શેરડીનો રસ કાઢતા પણ જોવા મળ્યા છે. આવા વીડિયો હંમેશા તેમના ચાહકોને ગુદગુદાવતા રહે છે.

ગયા મહિને જ એવા સમાચાર આવ્યા હતા કે નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થતા ‘ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શો’ માટે સુનિલ ગ્રોવર પ્રતિ એપિસોડ 25 લાખ રૂપિયા ચાર્જ કરી રહ્યા છે. આવી મોટી ફી લેતા સ્ટારનો ફૂટપાથ પર સૂતા વીડિયો જોઈને લોકો વધુ આશ્ચર્યમાં છે.

તાજેતરમાં સુનિલ ગ્રોવરે એક કાર્યક્રમમાં અમિતાભ બચ્ચન અને જાવેદ અખ્તરની શાનદાર મિમિક્રી કરીને સૌની વાહવાહી મેળવી હતી. સ્વયં જાવેદ અખ્તર પણ પોતાનું હાસ્ય રોકી શક્યા નહોતા. આ ઉપરાંત, સુનિલ એક સારા અભિનેતા પણ છે અને ‘ગજની’, ‘ભારત’, ‘જવાન’, ‘ગબ્બર ઇઝ બેક’, ‘બાગી’ જેવી સફળ ફિલ્મોમાં પણ કામ કરી ચૂક્યા છે.

ફૂટપાથ પર સૂતા સુનિલ ગ્રોવરનો આ વીડિયો હાલ સમગ્ર સોશિયલ મીડિયા પર છવાયેલો છે અને ચાહકો તેના પર સતત પ્રતિક્રિયાઓ આપી રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો...

  1. ...તો શું અરિજિત બાદ હવે પ્રીતમ ચક્રવર્તી પણ છોડી રહ્યા છે મ્યૂઝિક ઈન્ડસ્ટ્રી? સિંગરના નજીકના વ્યક્તિએ જણાવી હકીકત
  2. 'આલ્ફા' ટ્રેલર રિલીઝ: અગ્નિ પરીક્ષા માટે તૈયાર આલિયા, 'સીતા' બનીને ફૂંકશે રાવણની લંકા, ઋતિકની એન્ટ્રીએ વધાર્યો ઉત્સાહ
  3. સંચિતા ઉગાલે સુસાઈડ કેસ: એક્ટ્રેસનો Ex-બોયફ્રેન્ડ સાથે ઝઘડો ચાલી રહ્યો હતો? પર્સનલ ચેટ લીક થઈ

TAGGED:

SUNIL GROVER
RISHIKESH FOOTPATH SLEEP
COMEDIAN SURPRISE ANTICS
STAR ON GROUND
SUNIL GROVER VIRAL VIDEO

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.