CJP Protest: 'ધુરંધર' ફેમ એક્ટ્રેસની ધરપકડ, પોલીસ સ્ટેશનથી વીડિયો શેર કરી જણાવ્યું અસલ કારણ
મુુંબઈમાં વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓના સમર્થનમાં આવેલી આયેશા ખાનની પોલીસ અટકાયત કરી હતી
Published : July 22, 2026 at 9:33 PM IST
હૈદરાબાદ: NEET પેપર લીક અને શિક્ષણ પ્રણાલીની સ્થિતિ અંગે માત્ર દિલ્હીમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર દેશમાં વિરોધ પ્રદર્શનો થઈ રહ્યા છે, વિદ્યાર્થીઓ પોતપોતાના શહેરોમાં પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. મુંબઈમાં પણ વિદ્યાર્થીઓ વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. આ દરમિયાન, બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ 'ધુરંધર' માટે જાણીતી એક અભિનેત્રી વિદ્યાર્થીઓને ટેકો આપવા પહોંચી હતી; જોકે, મુંબઈ પોલીસે વિરોધમાં જોડાય તે પહેલાં જ તેની અટકાયત કરી લીધી હતી. અભિનેત્રીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ઘણા વીડિયો શેર કર્યા, જેમાં એકમાં તેની અટકાયતનું કારણ સમજાવાયું હતું. જોકે, તાજેતરમાં તેણે એક અપડેટ આપી છે જેમાં જણાવ્યું છે કે મુંબઈ પોલીસે તેને મુક્ત કરી દીધી છે.
અમે જે અભિનેત્રીની વાત કરી રહ્યા છીએ તે બીજું કોઈ નહીં પણ આયેશા ખાન છે. 22 જુલાઈની સાંજે, આયેશાએ તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરીઝ અને ફીડ પર શ્રેણીબદ્ધ વીડિયો અને ફોટા પોસ્ટ કર્યા, જેમાં તેના ચાહકોને જાણ કરવામાં આવી કે મુંબઈ પોલીસે તેને અટકાયતમાં લીધી છે.
બુધવાર, 22 જુલાઈના રોજ, લોકપ્રિય અભિનેત્રી આયેશા ખાને તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી દ્વારા ખુલાસો કર્યો કે, મુંબઈ પોલીસે તેની અટકાયત કરી હતી. અભિનેત્રીનો દાવો છે કે 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' વિરોધ પ્રદર્શન પહેલા તે રસ્તા પર શાંતિથી ઉભી હતી ત્યારે પોલીસ કર્મચારીઓ તેને, તેના ભાઈ અને તેના મિત્રોને બળજબરીથી પોલીસ વાનમાં લઈ ગયા. બાદમાં તેણે પોલીસ સ્ટેશનનો એક વીડિયો પણ શેર કર્યો.
તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર શેર કરાયેલા પહેલા વીડિયોમાં, આયેશા ખાન પોલીસ વાનની અંદર જોવા મળે છે. વાનમાંથી વીડિયો શેર કરતી વખતે તેણે કહ્યું, "મારા હાથ અત્યારે ધ્રુજી રહ્યા છે. મને ફક્ત રસ્તા પર શાંતિથી ઉભી રહેવા બદલ પોલીસ વાનમાં અટકાયતમાં લેવામાં આવી છે. મેં એક પણ શબ્દ બોલ્યો નહીં. મેં વિરોધ કરવાનું શરૂ પણ કર્યું ન હતું. હું ત્યાં ફક્ત એટલા માટે ઉભી હતી કારણ કે મારા ભાઈ અને મારા પુરુષ મિત્રોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી."
આ પછી, આયેશાએ કેમેરા તરફ નજર ફેરવીને બતાવ્યું કે મુંબઈ પોલીસે કેટલા લોકોને અટકાયતમાં લીધા છે અને કહ્યું, "દરેકને કોઈ કારણ વગર વાનમાં બેસાડવામાં આવી રહ્યા છે. કોઈ પાસે કોઈ જવાબ નથી. મેં કંઈ કહ્યું પણ નહોતું; હું ફક્ત રસ્તા પર ઉભી હતી ત્યારે 4-5 મહિલાઓએ મને ઘેરી લીધી, મને ખેંચી અને ધક્કો માર્યો - ફક્ત ત્યાં ઉભા રહેવા બદલ."
બીજી એક સ્ટોરીમાં, તેણીએ પોલીસ અધિકારીઓના ફોટા શેર કર્યા અને લખ્યું, "રસ્તા પર શાંતિથી ઉભા રહેવા બદલ અટકાયતમાં લેવામાં આવી. જવાબદારી ક્યાં છે?" બીજી એક વિડિઓ વાર્તામાં, આયેશાને પૃષ્ઠભૂમિમાં પોલીસને પૂછતા સાંભળી શકાય છે કે તેઓ અટકાયતીઓને ક્યાં લઈ જઈ રહ્યા છે, પરંતુ પોલીસે કોઈ જવાબ આપ્યો નહીં. પોસ્ટ શેર કરતા આયેશાએ લખ્યું, "કોઈ જવાબ નથી. ભગવાન જાણે છે કે આપણે ક્યાં જઈ રહ્યા છીએ."
બીજા એક વીડિયોમાં, ઘણા પોલીસ કર્મચારીઓ આયેશાને પોલીસ વાનમાં ધકેલી રહ્યા છે જ્યારે તે પ્રતિકાર કરી રહી છે. આ દરમિયાન, એક અલગ ખૂણાથી વીડિયો શેર કરતા આયેશાએ લખ્યું, "દુર્ભાગ્યવશ, મને અંદર ખેંચવામાં ચાર મહિલા પોલીસ અધિકારીઓ લાગી. પણ હું ફરીથી એ જ પ્રશ્ન પૂછું છું: શા માટે? શું મેં હંગામો મચાવ્યો? શું મેં ઘર્ષણ શરૂ કર્યું? મને શા માટે અટકાયતમાં લેવામાં આવી? રસ્તા પર ઉભી રહેવા બદલ? હું પાંચ લોકોના જૂથનો ભાગ પણ નહોતી."
આ પછી, તેણે તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર પોલીસ સ્ટેશનનો એક ફોટો શેર કર્યો, જેમાં સીસીટીવી કેમેરા અને પોલીસ યુનિફોર્મ જોઈ શકાય છે. આ ફોટો શેર કરતા તેણે કહ્યું, "મને બે કલાકથી કસ્ટડીમાં રાખવામાં આવી છે."
થોડા સમય પછી, અભિનેત્રીએ વર્લી પોલીસ સ્ટેશનથી ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક વિગતવાર વિડિઓ શેર કર્યો, જેમાં શું બન્યું તે સમજાવ્યું. તેણે જણાવ્યું કે તેણી સાંજે 4 વાગ્યે શરૂ થવાના નિર્ધારિત વિરોધ પ્રદર્શન માટે નીકળી હતી પરંતુ વિરોધ પ્રદર્શન અથવા કોઈ વાતચીત શરૂ થાય તે પહેલાં જ તેને અટકાયતમાં લેવામાં આવી હતી. તેણીએ એમ પણ ઉલ્લેખ કર્યો કે પોલીસે સ્ટેશન પર સારું વર્તન કર્યું હતું પરંતુ જવાબદારીની માંગ કરી હતી, પ્રશ્ન કર્યો હતો કે તેણી અને તેના મિત્રો સાથે આ પ્રકારનું વર્તન કેમ કરવામાં આવ્યું.
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