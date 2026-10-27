CIDને ઘર-ઘરમાં જાણીતી બનાવનારા પ્રોડ્યૂસર બીપી સિંહનું નિધન, ટીવી ઈન્ડસ્ટ્રીમાં શોકની લહેર
CID અને આહટના પ્રોડ્યૂસરનું હાર્ટ એટેકના કારણે 77 વર્ષની વયે અવસાન, અશોક પંડિતે શ્રદ્ધાંજલિ આપી
Published : October 27, 2026 at 3:10 PM IST
મુંબઈ: લોકપ્રિય ક્રાઈમ શો CID અને આહટ જેવી સીરિયલો બનાવવા માટે જાણીતા પીઢ ટેલિવિઝન નિર્માતા અને દિગ્દર્શક બી. પી. સિંહનું 77 વર્ષની વયે હૃદયરોગના હુમલાથી અવસાન થયું.
ફિલ્મ નિર્માતા અશોક પંડિતે તેમના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો અને પીઢ નિર્માતાને ભાવનાત્મક શ્રદ્ધાંજલિ આપી. તેમણે તેમને એક તેજસ્વી ફિલ્મ નિર્માતા અને પ્રિય મિત્ર તરીકે યાદ કર્યા. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર, અશોકે લખ્યું, "આજે વહેલી સવારે હૃદયરોગના હુમલાને કારણે એક પ્રખ્યાત નિર્માતા-દિગ્દર્શક બી. પી. સિંહજીના નિધન વિશે જાણીને દુઃખ થયું."
તેમણે ભારતીય ટેલિવિઝનમાં સિંહના યોગદાનની વધુ પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે તેમના ક્રાઈમ શો CID અને આહટે દેશભરના દર્શકોને મોહિત કર્યા હતા. સિંહ સાથેના તેમના જોડાણને યાદ કરતા, અશોકે કહ્યું કે તેઓ ભાગ્યશાળી છે કે ભારતીય ફિલ્મ અને ટેલિવિઝન ડિરેક્ટર્સ એસોસિએશન (IFTDA) ના પ્રમુખ તરીકેના તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન તેમની સાથે ગાઢ સંબંધ રહ્યો.
પોતાની તસવીર શેર કરતાં તેમણે લખ્યું, "એક તેજસ્વી ફિલ્મ નિર્માતા જેમણે પોતાના ક્રાઈમ શો C.I.D અને આહટથી દેશને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધો. તેમનું કાર્ય હજુ પણ છે અને આવનારી પેઢીઓ માટે પ્રેરણારૂપ રહેશે. જ્યારે તેઓ @iftda ના પ્રમુખ હતા ત્યારે તેમના ખૂબ જ નજીકના સહયોગી બનવાનું સૌભાગ્ય હતું. એક મહાન માનવી અને પ્રિય મિત્ર. મનોરંજન જગતમાં તેમના યોગદાનને હંમેશા યાદ કરવામાં આવશે. પરિવાર અને નજીકના લોકો પ્રત્યે હૃદયપૂર્વક સંવેદના. અંતિમ સંસ્કાર 28 ઓક્ટોબરના રોજ કરવામાં આવશે. વિગતો ટૂંક સમયમાં શેર કરવામાં આવશે."
બી. પી. સિંહ, જેમનું પૂરું નામ બ્રિજેન્દ્ર પાલ સિંહ હતું, તે ભારતીય ટેલિવિઝનના અગ્રણી નામોમાંના એક હતા. તેમણે દેશની સૌથી લાંબી ચાલતી ક્રાઈમ ઈન્વેસ્ટિગેટિવ સીરિઝમાંની એક CID અને હોરર શો આહટ માટે વ્યાપક ઓળખ મેળવી. નિર્માણ અને દિગ્દર્શન ઉપરાંત, સિંહ CID માં DCP શમશેર સિંહ ચિત્રોલે તરીકે પણ દેખાયા.
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