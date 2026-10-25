'શેફ દામૂ' ઉર્ફે ડૉ.કે.દામોદરનનું નિધન, ગિનીઝ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં નોંધાયેલું છે આ પદ્મશ્રી વિજેતાનું નામ
'શેફ દામૂ'ના નામથી પ્રસિદ્ધ ડૉ.કે.દામોદરને આજે રવિવારે સવારે ચેન્નાઈમાં અંતિમશ્વાસ લીધા, તેઓ 72 વર્ષના હતા.
Published : October 25, 2026 at 3:19 PM IST
ચેન્નાઈ: પ્રખ્યાત શેફ, શિક્ષણવિદ અને ટેલિવિઝન પર્સનાલિટી ડૉ. કે. દામોદરન, કે જેઓ 'શેફ દામુ' નામથી પણ ઓળખવામાં આવતા હતા, તેમનું આજે 25 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ ચેન્નાઈમાં 72 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. તેઓ છેલ્લા કેટલાક સમયથી બીમાર હતા. શેફ વેંકટેશ ભટે તેમના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો.
ડૉ. કે.દામોદરને ખાણીપીણીના શોખીનો, શેફ બનવાની ઈચ્છા ધરાવનારા અને ટેલિવિઝન દર્શકોની અસંખ્ય પેઢીઓને પ્રેરણા અને માર્ગદર્શન આપ્યું છે. તેઓ રેસ્ટોરન્ટ મેનેજમેન્ટ અને રસોઈ કળામાં ડોક્ટરેટ મેળવનારા પ્રથમ ભારતીય રસોઈ નિષ્ણાત હોવાનું ગૌરવ ધરાવે છે. 2010 માં, તેમણે 24 કલાકથી વધુ સમય સુધી સતત રસોઈ બનાવીને ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો.
શેફ દામુ એવા વ્યક્તિઓમાંના એક છે, જેમણે રસોઈ કળાને માત્ર એક વ્યવસાય તરીકે જ નહીં, પરંતુ વૈજ્ઞાનિક અને તકનીકી દ્રષ્ટિકોણથી જોઈ. તેમનું સાચું નામ કે. દામોદરન છે. તેમનો જન્મ 3 સપ્ટેમ્બર, 1954 ના રોજ ચેન્નાઈમાં થયો હતો. બાળપણથી જ ખાણી-પીણી અને રસોઈમાં ઊંડો રસ ધરાવતા દામુએ પોતાની અથાગ મહેનત અને લગનથી ભારતના સૌથી પ્રખ્યાત રસોઈ નિષ્ણાતોમાંથી એકનો દરજ્જો પ્રાપ્ત કર્યો.
તેમણે ચેન્નાઈના તારામાણિ સ્થિત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હોટેલ મેનેજમેન્ટમાંથી હોટેલ મેનેજમેન્ટ અને કેટરિંગ ટેકનોલોજીનો અભ્યાસ કર્યો. ત્યારબાદ, તેમણે વાણિજ્ય અને મેનેજમેન્ટમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવ્યું. 2004 માં, મદ્રાસ યુનિવર્સિટીએ તેમને હોટેલ મેનેજમેન્ટ અને કેટરિંગ ટેકનોલોજીમાં ડોક્ટરેટની પદવી એનાયત કરી. તેઓ આ ક્ષેત્રમાં ડોક્ટરેટ મેળવનારા પ્રથમ ભારતીય રસોઈ નિષ્ણાત (કુલિનરી એક્સપર્ટ) છે.
તેમણે પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત 1977 માં તમિલનાડુ ટુરિઝમ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશનમાં મેનેજમેન્ટ તાલીમાર્થી તરીકે કરી. આગળ જતાં તેમણે રસોઈ કલા અને શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં વિવિધ હોદ્દાઓ પર સેવાઓ આપી. રસોઈ કૌશલ્યને લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે, તેમણે ટેલિવિઝન કાર્યક્રમોમાં પણ ભાગ લીધો, જ્યાં તેમણે સરળ રીતે સ્વાદિષ્ટ ભોજન કેવી રીતે તૈયાર કરવું તે દર્શાવ્યું.
તેમણે "પોધિગઈ" અને અન્ય ઘણી તમિલ ટીવી ચેનલો પર રસોઈ કળા સાથે સંકળાયેલા શોને પણ હોસ્ટ કર્યા. તેમણે વિજય ટીવી પર પ્રસારિત થતાં શો "કૂક વિથ કોમાલી" માં જજની ભૂમિકા નિભાવીને યુવા પેઢીમાં ખૂબ જ લોકપ્રિયતા મેળવી. પોતાના કુકિંગ શોના માધ્યમથી તેમણે લોકોને રસોઈ બનાવવાની ઝીણવટભરી બાબતોનો પરિચય કરાવ્યો અને પરંપરાગત ભોજનની વિશેષતાઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો.
ડિસેમ્બર 2010 માં, તેમણે 24 કલાકથી વધુ સમય સુધી સતત રસોઈ બનાવવાનો ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો, જે તેમની કારકિર્દીનો એક સીમાચિહ્નરૂપ હતો. તેમણે કુલ 24 કલાક, 30 મિનિટ અને 12 સેકન્ડ સુધી રસોઈ બનાવી, 617 વિવિધ વાનગીઓ બનાવી. તેમના નામે અન્ય રેકોર્ડ પણ છે, જેમાં વિશ્વના સૌથી લાંબા ઢોસા અને કરી વાનગીનો સૌથી મોટો ભાગ બનાવવાનો સમાવેશ થાય છે.
તેમની રસોઈ સિદ્ધિઓમાં 2012 માં મદુરાઈમાં આશરે 48.4 ફૂટ લાંબા ઢોસા અને 2014 માં સિંગાપોરમાં આશરે 6,000 કિલોગ્રામ વજનની વિશાળ કરી વાનગી બનાવવાનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત તેમણે રસોઈ પર અસંખ્ય પુસ્તકો પણ લખ્યા છે, જેમાં સામાન્ય લોકો માટે રસોઈ પુસ્તકોથી લઈને કેટરિંગ વિદ્યાર્થીઓ માટે પાઠ્યપુસ્તકોનો સમાવેશ થાય છે. આ પુસ્તકો પરંપરાગત તમિલ ભોજન અને દક્ષિણ ભારતીય ખાદ્ય સંસ્કૃતિને દર્શાવે છે.
તેઓ તમિલનાડુના પરંપરાગત ભોજનને ઘણા દેશોમાં લઈ ગયા છે. વધુમાં, તેમણે શાળાના મધ્યાહન ભોજન યોજના માટે મેનુ સુધારવામાં ફાળો આપ્યો. તેમણે મધ્યાહન ભોજન સ્ટાફને તાલીમ આપી અને કેટરિંગનો અભ્યાસ કરતા હજારો વિદ્યાર્થીઓને રોજગાર મેળવવામાં મદદ કરી. રાંધણ ક્ષેત્રમાં તેમના નોંધપાત્ર યોગદાન બદલ તેમને અસંખ્ય પુરસ્કારો મળ્યા.
2021માં, તેમને લંડનમાં આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં લાઇફટાઇમ એચિવમેન્ટ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. 2025 માં, શેફ દામુને ભારત સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતા સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માનોમાંના એક, પદ્મશ્રીથી નવાજવામાં આવ્યા હતા.
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