સલમાન ખાન અને બહેન અલવીરાને છેતરપિંડી કેસમાં કોર્ટની નોટિસ, બંને પર લાગ્યા ગંભીર આરોપ
આ કેસ 2020નો છે અને મણિમજરાના રહેવાસી અને ઉદ્યોગપતિ અરુણ ગોયલ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદના આધારે નોંધવામાં આવ્યો હતો.
Published : August 6, 2026 at 3:12 PM IST
ચંદીગઢ: ચંદીગઢમાં 'બીઇંગ હ્યુમન' જ્વેલરી શોરૂમ સાથે સંબંધિત કથિત છેતરપિંડીના કેસમાં, જિલ્લા કોર્ટે અભિનેતા સલમાન ખાન, તેની બહેન અલવીરા ખાન, સંકળાયેલ કંપની 'સ્ટાઇલ ક્વોશન્ટ જ્વેલરી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ'ના ડિરેક્ટરો અને અન્યોને 5 ઓક્ટોબર માટે સમન્સ જારી કર્યા છે. સમન્સ જારી કરતી વખતે, કોર્ટે તમામ આરોપીઓને તેમની સામે લગાવવામાં આવેલા આરોપોનો જવાબ દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
આ કેસ 2020નો છે અને મણિમજરામાં રહેતા એક ઉદ્યોગપતિ અરુણ ગોયલ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદ બાદ નોંધવામાં આવ્યો હતો. ફરિયાદમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે 'બીઇંગ હ્યુમન' બ્રાન્ડ જ્વેલરી શોરૂમ સ્થાપતી વખતે તેમની સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી, જેના પરિણામે કરોડો રૂપિયાનું નાણાકીય નુકસાન થયું હતું.
ફરિયાદી અરુણ ગોયલના જણાવ્યા અનુસાર, તેમણે મણિમજરાના NAC વિસ્તારમાં આશરે ₹3 કરોડના ખર્ચે 'બીઇંગ હ્યુમન' જ્વેલરી શોરૂમ ખોલ્યો હતો. આ હેતુ માટે તેમણે 'સ્ટાઇલ ક્વોશન્ટ જ્વેલરી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ' સાથે કરાર કર્યો હતો. તે જણાવે છે કે તેણે કંપનીના તમામ નિયમો અને શરતોનું પાલન કર્યું હતું અને શોરૂમ સ્થાપવા પાછળ લગભગ ₹1 કરોડ ખર્ચ્યા હતા. વધુમાં, સ્ટોરમાં 'બીઇંગ હ્યુમન' બ્રાન્ડના જ્વેલરીનો સ્ટોક હતો.
ફરિયાદમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે, કંપની સાથે સંકળાયેલા છ વ્યક્તિઓએ ફરિયાદીને ખોટા આશ્વાસનો આપીને શોરૂમ ખોલવા માટે પ્રેરિત કર્યા હતા. શોરૂમ કાર્યરત થયા પછી, કંપની દ્વારા કોઈ સહાય પૂરી પાડવામાં આવી ન હતી. ફરિયાદીએ વધુમાં આરોપ લગાવ્યો છે કે 'બીઇંગ હ્યુમન' બ્રાન્ડના ઘરેણાં પૂરા પાડવા માટે નિયુક્ત કરાયેલ સ્ટોર ફેબ્રુઆરી 2020 થી બંધ છે; પરિણામે, તેઓ નવો સ્ટોક ખરીદી શક્યા નહીં અને વ્યવસાયને નુકસાન થયું.
પ્રોજેક્ટની વાત કરીએ તો, સલમાન ખાન તેની આગામી ફિલ્મો, 'માતૃભૂમિ' અને 'SV63' માટે હેડલાઇન્સમાં છે. 2026 માં 'માતૃભૂમિ' ની રિલીઝ તારીખ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી. દરમિયાન, સલમાન તેના સ્વાસ્થ્યને લઈને પણ ચર્ચામાં છે; અભિનેતાએ તાજેતરમાં ખુલાસો કર્યો હતો કે તેણે સાઉથ ઈન્ડિયન ફિલ્મ નિર્માતાઓ સાથે મળીને બની રહેલી ફિલ્મ માટે 16 કિલોગ્રામ વજન ઘટાડ્યું છે.
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