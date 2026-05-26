'ચક દે ઈન્ડિયા' ફેમ પીઢ અભિનેતા રમાકાંત દાયમાનું અવસાન, ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રી શોકમાં ડૂબી
દિગ્ગજ અભિનેતા રમાકાંત દાયમાનું 85 વર્ષની વયે નિધન થયું
Published : May 26, 2026 at 4:59 PM IST
હૈદરાબાદ: શાહરૂખ ખાન અભિનીત ફિલ્મ "ચક દે! ઇન્ડિયા" સહિત અનેક ફિલ્મોમાં શાનદાર ભૂમિકાઓ માટે જાણીતા પીઢ અભિનેતા રમાકાંત દયામાનું 26 મેના રોજ અવસાન થયું. તેમના નિધનથી મનોરંજન ઉદ્યોગ અને તેમના ચાહકો ઊંડા શોકમાં ડૂબી ગયા છે. ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના ઘણા કલાકારો અને સભ્યોએ સ્વર્ગસ્થ અભિનેતાને હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે.
રમાકાંત સાથે ગાઢ સંબંધ ધરાવતી અભિનેત્રી શુભાંગી લટકરે સોશિયલ મીડિયા પર એક ભાવનાત્મક પોસ્ટ દ્વારા તેમના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો. ભાવનાત્મક સંદેશની સાથે, તેમણે એક હૃદયસ્પર્શી વિડિઓ પણ શેર કર્યો જેમાં સ્વર્ગસ્થ અભિનેતા મિત્રો સાથે પાર્ટીનો આનંદ માણતા જોવા મળે છે. વિડિઓમાં, રમાકાંત દયામા ગાતા, નાચતા, હસતા અને દરેક ક્ષણનો આનંદ માણતા જોઈ શકાય છે.
વિડિઓ શેર કરતા શુભાંગીએ લખ્યું, "આજે આપણે ખરેખર એક સુંદર વ્યક્તિ ગુમાવી દીધી... અને હું ખૂબ જ તૂટી ગઈ છું. રમાકાંત માત્ર એક પ્રિય મિત્ર અને પારિવારિક મિત્ર જ નહીં, પરંતુ એક એવો વ્યક્તિ હતા જેમની હું ખૂબ પ્રશંસા અને આદર કરતી હતી. જીવન, સ્નેહ અને ઉર્જાથી ભરપૂર." તે જાણતા હતા કે દરેક પડકાર છતાં જીવનનો આનંદ કેવી રીતે માણવો. એક પ્રતિભાશાળી નર્તક, એક ભાવપૂર્ણ ગાયક, એક તેજસ્વી અભિનેતા, અને મારા માટે, એક બુદ્ધિમાન માર્ગદર્શક જેમના શબ્દો હંમેશા અર્થપૂર્ણ હતા.
અભિનેત્રીએ તેમની માંદગી દરમિયાન તેમની હિંમત અને ખંત વિશે પણ વાત કરી. તેણે લખ્યું, "ભલે તે નાના દેખાતા હતા, તે સૌથી મજબૂત અને સૌથી હિંમતવાન લોકોમાંના એક હતા જે હું જાણું છું."
શુભાંગીએ આગળ જણાવ્યું કે, બંનેએ ઘણા વર્ષો પછી ફરી સાથે કામ કરવાની યોજના બનાવી હતી. તેમની અધૂરી યોજનાઓને યાદ કરતાં તેણે કહ્યું, "અમારી ઘણી અધૂરી યોજનાઓ હતી. વર્ષો પછી, હું ખરેખર તેમની સાથે ફરીથી કામ કરવા માંગતી હતી. અમે સાથે એક સુંદર હિન્દી નાટક કરવાનું નક્કી કર્યું હતું. જ્યારે મેં તેમને વિનંતી કરી, ત્યારે તેમણે હસીને કહ્યું, 'મને જલ્દી સ્વસ્થ થવા દો.'" અમે સ્ટેજ પર સાથે સુંદર કવિતાઓનો સંગ્રહ રજૂ કરવાની પણ યોજના બનાવી હતી. તે સ્વપ્ન પણ અધૂરું રહે છે..."
તેમના મૃત્યુથી છૂટેલા ખાલીપણાને વ્યક્ત કરતાં, તેણે લખ્યું, "કેટલાક મૃત્યુ એક મૌન છોડી જાય છે જે શબ્દોમાં વર્ણવવું મુશ્કેલ છે. આજે એવો જ એક દિવસ છે. રમાકાંત જી, તમારી ખૂબ જ યાદ આવશે. તમારો સ્નેહ, તમારી હિંમત, તમારી કલા અને તમારી સુંદર આત્મા હંમેશા અમારા હૃદયમાં જીવંત રહેશે. તમારા આત્માને શાંતિ મળે."
દરમિયાન, સિનેમા અને ટીવી આર્ટિસ્ટ્સ એસોસિએશન (CINTAA) એ પણ સોશિયલ મીડિયા પર એક સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડીને અભિનેતાના અવસાન પર શોક વ્યક્ત કર્યો. એસોસિએશને તેમને એક આદરણીય ભૂતપૂર્વ એક્ઝિક્યુટિવ કમિટી સભ્ય તરીકે યાદ કર્યા અને કલાકાર સમુદાયમાં તેમના યોગદાનની પ્રશંસા કરી.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ગહન દુઃખ સાથે, CINTAA શ્રી રમાકાંતના અવસાન પર શોક વ્યક્ત કરે છે, જે એક આદરણીય ભૂતપૂર્વ એક્ઝિક્યુટિવ કમિટી સભ્ય અને આપણી કૉમ્યુનિટીનો ભાગ હતા."
તેમાં આગળ લખ્યું છે કે, "તેમના સમર્પણ, શાણપણ અને કલા જગતમાં યોગદાનને હંમેશા ઊંડા આદર અને કૃતજ્ઞતા સાથે યાદ કરવામાં આવશે. તેઓ પ્રામાણિકતા, સ્નેહ અને સેવાનો વારસો પાછળ છોડી ગયા છે જેણે ઉદ્યોગમાં અસંખ્ય લોકોના જીવનને પ્રભાવિત કર્યું."
રમાકાંત અભિનેત્રી અને પ્રભાવશાળી યશસ્વિની દયામાના પિતા પણ હતા. તેમણે અસંખ્ય ફિલ્મો, ટેલિવિઝન શો અને થિયેટર પ્રોડક્શન્સમાં કામ કર્યું. ચક દે! ઈન્ડિયા ઉપરાંત, તેઓ 'ધનક' જેવા પ્રોજેક્ટ્સ અને અનેક વખાણાયેલા સ્ટેજ પ્રોડક્શન્સ માટે પણ જાણીતા હતા.
