સેન્સર બોર્ડમાં ગુજરાતના 2 મોટા ચહેરાને સ્થાન, મનોજ જોશી અને અભિષેક જૈન સહિત 18 સભ્યોની કમિટીની રચના
ગુજરાત સાથે જોડાયેલી બે ફિલ્મી હસ્તીઓને સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ફિલ્મ સર્ટિફિકેશન એટલે કે સેન્સર બોર્ડમાં નવા સભ્યો બનાવવામા આવ્યા છે.
Published : September 17, 2026 at 10:17 AM IST
અમદાવાદ: સિનેમા અને કલા જગત માટે બિહારથી મહત્ત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર વિજેતા ફિલ્મ વિવેચક વિનોદ અનુપમ અને જાણીતા અભિનેતા પંકજ ત્રિપાઠીની 'સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ફિલ્મ સર્ટિફિકેશન' (CBFC) ના નવા બોર્ડના સભ્યો તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયે ૧૮ સભ્યોના આ બોર્ડની પુનઃરચના અંગે ૧૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૬ના રોજ જાહેરનામું બહાર પાડ્યું હતું. નવા બોર્ડનો કાર્યકાળ ત્રણ વર્ષનો અથવા આગામી આદેશ સુધીનો રહેશે, આ બંનેમાંથી જે પણ વહેલું હોય તે અમલમાં આવશે.
કોણ છે મનોજ જોશી?
મનોજ જોશી ભારતીય સિનેમા, ટેલિવિઝન અને રંગમંચના એક જાણીતા અને દિગ્ગજ અભિનેતા છે. તેમનો જન્મ ગુજરાતમાં સાબરકાંઠાના હિંમતનગર નજીક આવેલા અડપોદરા ગામના એક ગુજરાતી બ્રાહ્મણ પરિવારમાં થયો હતો. જોશીએ મુખ્યત્વે હિન્દી-ગુજરાતી ફિલ્મોમાં પોતાના શાનદાર અભિનય અને કોમેડી પાત્રોથી દર્શકોનું મનોરંજન કર્યું છે. 'ઓશોકા સમ્રાટ' નામની ટીવી સીરીયલમાંથી તેમનું 'ચાણક્ય' પાત્ર ખૂબ જ પ્રચલિત છે. બોલીવુડની કોમેડી ફિલ્મ 'ફિર હેરા ફેરી'માં તેમનું 'કચરા સેઠ'નું પાત્ર ખૂબ જ પ્રચલિત છે. આ ઉપરાંત 'હંગામા', 'હલચલ', 'ધૂમ', 'ભાગમ ભાગ', 'ચૂપ ચૂપ કે' અને 'ભૂલ ભૂલૈયા' જેવી ઘણી ફિલ્મોમાં યાદગાર ભૂમિકાઓ ભજવી છે.
અભિષેક જૈન કોણ છે?
અભિષેક જૈન જાણીતા ભારતીય ફિલ્મ લેખક, દિગ્દર્શક અને નર્માતા છે, મુખ્યત્વે તેમણે ગુજરાતી સિનેમામાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદાન આપ્યું છે. અભિષેક જૈનએ અર્બન ગુજરાતી ફિલ્મ 'કેવી રીતે જઈશ' દ્વારા દિગ્દર્શક તરીકે ડેબ્યૂ કર્યું હતું. ત્યાર બાદ 'બે યાર' જેવી લોકપ્રિય ફિલ્મ પણ આપી. આ ઉપરાંત રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર વિજેતા ફિલ્મ 'રોન્ગ સાઈડ રાજુ'ના સહ-નિર્માતા પણ હતા. રાજકુમાર રાવ અને કૃતિ સેનનની ફિલ્મ 'હમ દો હમારે દો' દ્વારા બૉલીવુડમાં ડિરેક્ટર તરીકે ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તેમજ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ ધરાવતા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ 'oho gujarati'ના સહ-સ્થાપક છે, જેના હેઠળ તેમણે પ્રતિક ગાંધી અભિનીત વેબ સિરીઝ 'વિઠ્ઠલ તીડી'નું નિર્દેશન કર્યું હતું. આ ઉપરાંત તાજેતરમાં રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારોમાં તેમની ફિલ્મ 'મારણ' પણ નોંધપાત્ર રહી છે.
સેન્સર બોર્ડમાં બિહારના બે દિગ્ગજ
બિહારની આ બે જાણીતી હસ્તીઓનું એક જ બોર્ડમાં હોવું મહત્વપૂર્ણ છે. વિનોદ અનુપમ લાંબા સમયથી ફિલ્મ સમીક્ષા, લેખન અને સિનેમા અંગેની ચર્ચાઓ સાથે સંકળાયેલા રહ્યા છે, જ્યારે પંકજ ત્રિપાઠીએ અભિનેતા તરીકે હિન્દી સિનેમામાં પોતાની એક આગવી ઓળખ બનાવી છે. હવે, આ બંને ફિલ્મ પ્રમાણપત્ર (ફિલ્મ સર્ટિફિકેશન)ની મહત્વપૂર્ણ સંસ્થાકીય વ્યવસ્થામાં ભૂમિકા ભજવશે.
કોણ છે વિનોદ અનુપમ?
વિનોદ અનુપમ એક જાણીતા ફિલ્મ સમીક્ષક, લેખક, સંપાદક અને કળા તથા સંસ્કૃતિના વિષયના વિશ્લેષક છે. તેઓ બિહારના જમાલપુરના વતની છે. તેમણે ભારતીય સિનેમા, સાહિત્ય અને કળાના ક્ષેત્રે લાંબા સમય સુધી લેખન કર્યું છે. ફિલ્મ સમીક્ષાના ક્ષેત્રે તેમના યોગદાન બદલ તેમને રાષ્ટ્રીય સ્તરે ખ્યાતિ મળી છે. વર્ષ ૨૦૦૨માં ૪૯મા રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર સમારોહમાં તેમને 'શ્રેષ્ઠ ફિલ્મ સમીક્ષક' (હિન્દી)નો પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારોની અધિકૃત યાદીમાં તેમનો ઉલ્લેખ 'Best Film Critic' તરીકે કરવામાં આવ્યો છે. તેમને 'સ્વર્ણ કમળ' (ગોલ્ડન લોટસ) તથા ₹૧૫,૦૦૦ની રોકડ રકમ પુરસ્કાર સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થઈ હતી.
વિનોદ અનુપમની ફિલ્મ સમીક્ષાએ એવા દ્રષ્ટિકોણ પર પ્રકાશ પાડ્યો જેણે હિન્દી સિનેમામાં ગામડાંના બદલાતા અને લુપ્ત થતા ચિત્રણથી લઈને આતંકવાદના મહિમામંડન સુધીના મુદ્દાઓ પર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા. ફિલ્મ સમીક્ષા ઉપરાંત, તેઓ રાષ્ટ્રીય સ્તરની ફિલ્મ જ્યુરી અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ સાથે પણ સંકળાયેલા રહ્યા છે.
કોણ છે પંકજ ત્રિપાઠી?
બિહારના ગોપાલગંજથી આવતા અને હિન્દી સિનેમામાં પોતાની આગવી ઓળખ બનાવનાર પંકજ ત્રિપાઠી આજે ભારતીય ફિલ્મ ઉદ્યોગના અગ્રણી અભિનેતાઓમાં ગણાય છે. તેઓ ગોપાલગંજ જિલ્લાના બેલસંદ ગામના વતની છે. પટનામાં અભ્યાસ દરમિયાન તેમનો ઝુકાવ થિયેટર તરફ વધ્યો હતો. ત્યારબાદ, તેમણે દિલ્હીની 'નેશનલ સ્કૂલ ઓફ ડ્રામા'માં અભિનયની તાલીમ લીધી. પોતાની ફિલ્મ કારકિર્દીના શરૂઆતના તબક્કામાં તેમણે નાના પાત્રો ભજવીને શરૂઆત કરી હતી.
'રન', 'અપહરણ', 'ઓમકારા', 'શૌર્ય', 'રાવણ' અને 'અગ્નિપથ' જેવી ફિલ્મોમાં કામ કર્યા બાદ, તેમને 'ગેંગ્સ ઓફ વાસેપુર'થી વ્યાપક ઓળખ મળી. ત્યારબાદ, પ્રેક્ષકોએ 'ફુકરે', 'ન્યૂટન', 'સ્ત્રી', 'લુકા છુપ્પી' અને 'મિમી' સહિતની અનેક ફિલ્મોમાં તેમનો અભિનય નિહાળ્યો. પંકજ ત્રિપાઠીએ 'મિમી' ફિલ્મમાં ભાનુ પ્રતાપ પાંડેનું પાત્ર ભજવવા બદલ 69મા રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર સમારોહમાં શ્રેષ્ઠ સહાયક અભિનેતાનો રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર મેળવ્યો હતો. હવે, અભિનેતા તરીકેની લાંબી સફર બાદ, પંકજ ત્રિપાઠી ફિલ્મ પ્રમાણપત્ર (સેન્સરશિપ) સંબંધિત સંસ્થાકીય પ્રક્રિયાઓમાં પણ ભૂમિકા ભજવશે.
18 સભ્યોના CBFC બોર્ડમાં કોણ કોણ સામેલ?
In exercise of the powers conferred under Cinematograph Act the Central Government has reconstituted the Central Board of Film Certification @shashidigital pic.twitter.com/cjY2lyhCIP— CBFC केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (@CBFC_Bharat) September 16, 2026
શું હોય છે સેન્સર બોર્ડ અને કેવી રીતે કામ કરે છે?
ભારતમાં જેને સામાન્ય રીતે 'સેન્સર બોર્ડ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે સત્તાવાર રીતે 'સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ફિલ્મ સર્ટિફિકેશન' (CBFC) તરીકે ઓળખાય છે. તે માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલય હેઠળ કાર્યરત એક વૈધાનિક સંસ્થા છે. તેનું મુખ્ય કાર્ય જાહેર પ્રદર્શન માટે ફિલ્મોને પ્રમાણિત કરવાનું છે. સિનેમાઘરોમાં જાહેર પ્રદર્શન માટે ફિલ્મ રજૂ કરવામાં આવે તે પહેલાં, તેણે નિર્ધારિત પ્રમાણપત્ર પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડે છે. સ્થાપિત પ્રક્રિયાઓ અનુસાર ફિલ્મ જોયા પછી, CBFC લાગુ પડતી પ્રમાણપત્ર શ્રેણીઓ અને નિયમોના આધારે નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરે છે.
જોકે, એ સમજવું જરૂરી છે કે ૧૮ સભ્યોનું બોર્ડ કોઈ કાયમી 'સેન્સર સમિતિ' નથી જે દરરોજ બેસીને દરેક ફિલ્મ જોતી હોય. ફિલ્મ પ્રમાણપત્ર માટે એક અલગ 'તપાસ સમિતિ' (Examining Committee)ની રચના કરવામાં આવે છે. સિનેમેટોગ્રાફ સર્ટિફિકેશન રૂલ્સ, ૨૦૨૪ હેઠળ, ફીચર-લેન્થ ફિલ્મોની તપાસ માટેની આ સમિતિમાં સલાહકાર પેનલના સભ્યો અને તપાસ અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે. સમિતિ ફિલ્મ જોયા બાદ પોતાની ભલામણો રજૂ કરે છે અને તે ભલામણોના આધારે પ્રમાણપત્રની પ્રક્રિયા આગળ વધે છે.
જરૂર પડ્યે, આ બાબત 'Revising Committee' (પુનર્વિચારણા સમિતિ)ને પણ સોંપવામાં આવી શકે છે, જેમાં બોર્ડના સભ્યો અથવા સલાહકાર પેનલના સભ્યોનો સમાવેશ થઈ શકે છે. આમ, CBFCના સભ્યો માત્ર ફિલ્મોના સ્ક્રીનિંગ પૂરતી મર્યાદિત ભૂમિકા ભજવતા નથી; તેઓ બોર્ડની બેઠકો અને ફિલ્મ પ્રમાણપત્ર પ્રક્રિયાને લગતી સંસ્થાકીય પ્રવૃત્તિઓમાં પણ ભાગ લે છે.