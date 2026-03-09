ETV Bharat / entertainment

'આપણે જીતી ગયા', BIG Bથી SRK, ચિરંજીવીથી મોહનલાલ સુધી; T20 વર્લ્ડકપ જીતથી ભારતીય સિનેમામાં ઉજવણીનો માહોલ

ભારત અમદાવાદમાં રમાયેલી ફાઇનલ મેચમાં ન્યૂઝીલેન્ડને 96 રને હરાવી ટી-20 વર્લ્ડકપમાં ચેમ્પિયન બન્યું હતું.

સેલિબ્રિટીઓએ ટીમ ઇન્ડિયાને T20 વર્લ્ડકપ જીતની શુભેચ્છા પાઠવી
સેલિબ્રિટીઓએ ટીમ ઇન્ડિયાને T20 વર્લ્ડકપ જીતની શુભેચ્છા પાઠવી (IMAGE-ANI/PTI/IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 9, 2026 at 12:35 PM IST

હૈદરાબાદ: ટી-20 વર્લ્ડકપ 2026 ફાઇનલમાં ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને 96 રને હરાવી ત્રીજી વખત ખિતાબ પોતાના નામે કર્યો છે. ટીમ ઇન્ડિયાની ટી-20 વર્લ્ડકપ જીતથી આખા દેશમાં ખુશીની લહેર છે. દેશભરમાં લોકો ઘરમાંથી બહાર નીકળી રસ્તા પર ઉજવણી કરી રહ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા ટીમ ઇન્ડિયાને જીતથી ભરેલું છે. સામાન્ય લોકોથી લઇને રાજકારણી, રમતગમત, બિઝનેસ અને મનોરંજન જગતની દિગ્ગજ હસ્તીઓએ ટીમ ઇન્ડિયાની જીત પર દિલ ખોલીને શુભકામના પાઠવી છે. સદીના મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચનથી લઇને મિસ્ટર પરફેક્શનિસ્ટ આમીર ખાન સહિત બોલિવૂડ અને સાઉથના સુપરસ્ટારે જીતની શુભેચ્છા આપી છે.

અમિતાભ બચ્ચન

સદીના મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચને પોતાના X હેન્ડલ પર લખ્યુ, 'હાં, નહીં જોવું તો જીતી જઇશું, આવું જ થયું'. આ સાથે બિગ બીએ જીતની તસવીરો પણ શેર કરી છે.

શાહરૂખ ખાન

બોલિવૂડના બાદશાહ શાહરૂખ ખાને X હેન્ડલ પર ટીમ ઇન્ડિયાની જીત પર ખુશી વ્યક્ત કરતા લખ્યુ, "વાહ, શું શાનદાર જીત છે!! અમારી બ્લૂ જર્સી ધરાવતી ટીમને ઘણી શુભકામનાઓ!!! તમે લોકો ચેમ્પિયન છો અને મેદાન પર તમને રમતા જોવા અમારા માટે ગર્વની વાત છે. સલામ! જય હિન્દ!

આમીર ખાન

બોલિવૂડ એક્ટર આમીર ખાનના હવાલાથી તેમના ફિલ્મ પ્રોડક્શન હાઉસ આમીર ખાન પ્રોડક્શને ટીમ ઇન્ડિયાની જીત પર આમીર ખાનની ફિલ્મના કેટલાક વિનિંગ સીન શેર કરી શુભકામના પાઠવી છે.

સન્ની દેઓલ

બોલિવૂડના તારા સિંહ સન્ની દેઓલે પોતાના ઇંસ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર લખ્યુ છે, "ટીમ ઇન્ડિયાના ગબરૂ, તમે આ કરી બતાવ્યું. ચેમ્પિયન તમે ભારતને ગર્વનો અનુભવ કરાવ્યો છે, ટીમ ઇન્ડિયાને બેક ટુ બેક વર્લ્ડકપ જીત પર શુભેચ્છા."

અનિલ કપૂર

બોલિવૂડના ઝક્કાસ એક્ટર અનિલ કપુરે ટીમ ઇન્ડિયાની જીત પર રસપ્રદ પોસ્ટ શેર કરી છે. અનિલ કપુરે લખ્યુ, 'આજ કીવી થોડી વધારે મીઠી લાગી રહી છે. ટીમ ઇન્ડિયાની જીતની શુભકામનાઓ. તમે હંમેશા દેશનું માથું ઊંચુ કર્યું છે.'

અજય દેવગણ

બોલિવૂડના સિંઘમ અજય દેવગણ પણ ક્રિકેટ પ્રેમી છે. તે ઇન્ડિયાની નાની અને મોટી જીત પર શુભકામના પાઠવવાનું ભૂલતા નથી. ટી-20 વર્લ્ડકપ 2026ની જીત પર અજય દેવગણે X પર લખ્યુ, 'મેં ખુબ બુમો પાડી પરંતુ મારી સ્માઇલ આ અઠવાડિયે ક્યાક બીજે શિફ્ટ નહીં થાય, ટીમ ઇન્ડિયા આજે રાત્રે તમે કરોડો લોકોના દિલ જીત્યા છે. એક વખત ફરી ચેમ્પિયન.'

અક્ષય કુમાર

બોલિવૂડના ખેલાડી અક્ષય કુમારે પોતાની અપકમિંગ હૉરર કોમીડ ફિલ્મ ભૂત બંગલાના ગાયન રામજી સબકા ભલા કરેગેની ક્લિપ શેર કરતા લખ્યુ છે, દરેક ઘરનો માહોલ, ટ્રોફી ઘરે લાવવા માટે આભાર.'

ચિરંજીવી

સાઉથ સુપરસ્ટાર ચિરંજીવીએ ટી-20 વર્લ્ડકપ 2026માં ભારતની જીત પર ખુશી વ્યક્ત કરતા X હેન્ડલ પર ટીમ ઇન્ડિયાની ટ્રોફી સાથેની તસવીર શેર કરી છે. ચિરંજીવીએ લખ્યુ, 'ટીમ ઇન્ડિયાને વર્લ્ડકપ 2026 જીતવા પર શુભકામનાઓ. આખી ટુર્નામેન્ટની શાનદાર સફર જેમાં જુસ્સો, ટીમ વર્ક અને સાહસ જોવા મળ્યું.'

અલ્લુ અર્જુન

પુષ્પા સ્ટાર અલ્લુ અર્જુને 9 માર્ચે સવારે X હેન્ડલ પર ટીમ ઇન્ડિયાને શુભેચ્છા આપતા લખ્યુ, 'બેક ટુ બેક ટી-20 વર્લ્ડકપ જીતવા પર ટીમ ઇન્ડિયાને દિલથી શુભકામનાઓ. આખા દેશ માટે ગર્વની ક્ષણ, જય હિન્દ.'

રામચરણ

RRR સ્ટાર રામચરણે પણ ટીમ ઇન્ડિયાને દિલથી શુભેચ્છા પાઠવી હતી. રામચરણે X હેન્ડલ પર લખ્યુ, ચેમ્પિયન્સ હંમેશા ચેમ્પિયન રહે છે. નિડર અને આક્રમક રીતે પોતાની સ્ટાઇલમાં વર્લ્ડકપ જીત્યો. શું ટીમ છે, ભારત માટે શું મોમેન્ટ છે.'

મમૂટી

સાઉથ સુપરસ્ટાર મમૂટી પણ ટીમ ઇન્ડિયાની દરેક જીત પર શુભકામના પાઠવવાનું ભૂલતા નથી. વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બન્યા બાદ મમૂટીએ ટીમ ઇન્ડિયાને દિલથી શુભકામના પાઠવી છે. મમૂટીએ X પર લખ્યુ, દુનિયાના ચેમ્પિયન્સ, ટીમ ઇન્ડિયાને વર્લ્ડકપ જીતવા પર શુભેચ્છા. ખાસ કરીને સંજુ સેમસન જેમણે પોતાની રમતથી કમાલ કરી દીધી અને મેચ વિનિંગ ઇનિંગ્સ રમી છે.

મોહન લાલ

સાઉથ સુપરસ્ટાર મોહનલાલે પણ પોતાના X હેન્ડલ પર ટીમ ઇન્ડિયાની જીત પર લખ્યુ છે, તિરંગા આજે સૌથી ઊંચો છે, કપ અમારા ઘરમાં જ છે. ટીમ ઇન્ડિયાએ ઇતિહાસ રચ્યો અને ટી-20 વર્લ્ડકપ જીત્યો. ભારતે ત્રણ વખત ટી-20 વર્લ્ડકપ જીતી દેશનું માથું ગર્વથી ઊંચુ કર્યું. ઘણુ સારૂ, ટીમ ઇન્ડિયા, ખરેખર સારી ટૂર્નામેન્ટ હતી.

