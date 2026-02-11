ETV Bharat / entertainment

નવા વિવાદમાં ફસાયા સિંગર ઉદિત નારાયણ, પ્રથમ પત્નીએ લગાવ્યો ગંભીર આરોપ

સિંગરની પ્રથમ પત્નીએ તેમના પર આરોપ લગાવ્યો છે કે, તેમણે તેને છેતરીને તેનું ગર્ભાશય કઢાવી નાંખ્યું હતું
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 11, 2026 at 4:17 PM IST

સુપૌલ: પ્લેબેક સિંગર ઉદિત નારાયણ ફરી એકવાર મુશ્કેલીમાં ફસાતા દેખાઈ રહ્યા છે. સિંગરની પ્રથમ પત્ની રંજના નારાયણ ઝાએ સુપૌલ મહિલા પોલીસ સ્ટેશનમાં એક ફરિયાદ નોંધવી છે જેમાં તેણે ઉદિત નારાયણ ઉપરાંત દિયર તથા અન્ય લોકો પર ગંભીર આરોપ લગાવતા FIR નોંધાવવાની માગ કરી છે. આ બાબત લગ્ન બાદ દગા, તબીબી પ્રક્રિયાના નામે ગંભીર અનિયમિતતા અને વર્ષો સુધી માનસિક-માનસિક ત્રાસ સાથે જોડાયેલી છે.

આ ફરિયાદમાં રંજના ઝાએ જણાવ્યું કે, 7 ડિસેમ્બર 1984માં હિન્દુ રીત-રિવાજ અનુસાર તેમના ઉદિત નારાયણ સાથે લગ્ન થયા હતા. લગ્નના એક વર્ષ બાદ 1985માં ઉદિત પ્લેબેક સિંગિંગમાં પોતાનું કરિયર બનાવવા માટે મુંબઈ જતા રહ્યા. આ દરમિયાન ઉદિતે મુંબઈમાં દીપા નામની મહિલા સાથે લગ્ન કરી લીધા હોવાના સમાચાર ઘણા સમય બાદ તેને મીડિયાના માધ્યમથી મળ્યા.

દગો કરીને ગર્ભાશય કાઢી નાખવામાં આવ્યું

પીડિતાનો આરોપ છે કે જ્યારે તેણે તેના પતિને આ બાબતે પૂછ્યું, ત્યારે તેને વર્ષો સુધી અંધારામાં રાખવામાં આવી. અરજીમાં એવો પણ આરોપ છે કે 1996 માં, તેને સારવારના બહાને દિલ્હી લઈ જવામાં આવી હતી, જ્યાં તેની જાણ કે સંમતિ વિના એક મોટી હોસ્પિટલમાં તેના ગર્ભાશયને કથિત રીતે દૂર કરવામાં આવ્યું હતું.

પોતાના વકીસ સાથે મહિલા પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી રંજના ઝા
પોતાના વકીસ સાથે મહિલા પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી રંજના ઝા (ETV Bharat)

આરોપી તરીકે કોનું નામ આપવામાં આવ્યું છે?

તેના પતિ, ઉદિત નારાયણ ઝા, તેના ભાઈ સંજય કુમાર ઝા (રહે. વીરપુર વોર્ડ નંબર 4), અને લલિત નારાયણ ઝા પર આ કથિત ઘટનામાં સંડોવણીનો આરોપ છે. અરજદારનો દાવો છે કે તેને 2025 માં સારવાર દરમિયાન ઑપરેશન વિશે સાચું સત્ય જાણવા મળ્યું હતું.

"બધું ગુનાહિત ષડયંત્ર હેઠળ થયું":

અરજીમાં એ પણ ઉલ્લેખ છે કે દિલ્હીમાં ઓપરેશન દરમિયાન દીપા નારાયણ નામની એક મહિલા હાજર હતી, જેની સાથે પાછળથી એવું બહાર આવ્યું કે તેના પતિનું અફેર હતું. પીડિતાના મતે, આ સંબંધમાંથી એક પુત્ર, આદિત્ય નારાયણનો જન્મ થયો હતો. મહિલાએ આરોપ લગાવ્યો છે કે આ સમગ્ર કૃત્ય ગુનાહિત ષડયંત્રના ભાગ રૂપે કરવામાં આવ્યું હતું.

"મને વર્ષો સુધી મારા વૈવાહિક જીવનથી દૂર રાખવામાં આવી હતી. જ્યારે હું 2006 માં મુંબઈ ગઈ ત્યારે ઉદિત નારાયણ ઝા અને દીપા નારાયણે મારી સાથે દુર્વ્યવહાર કર્યો અને મને ઘરમાં પ્રવેશવા પણ ન દીધી. આ પછી, મને મારા વતન ગામ, ગામ ભરાડા, પોસ્ટ માધવપુર પરત ફરવાની ફરજ પાડવામાં આવી."

- રંજના ઝા, ઉદિત નારાયણની પહેલી પત્ની

કેસની તપાસ કરવામાં આવશે - પોલીસ

પીડિતાએ મહિલા પોલીસ સ્ટેશનના વડા પાસે સમગ્ર મામલાની નિષ્પક્ષ તપાસ કરાવવા, નામ આપવામાં આવેલા તમામ વ્યક્તિઓ સામે FIR નોંધવા અને ન્યાય અપાવવાની માંગ કરી છે. આ સંદર્ભમાં મહિલા પોલીસ સ્ટેશનના વડા અંજુ તિવારીએ જણાવ્યું હતું કે, "અરજી મળી ગઈ છે. આ મામલે તપાસ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ કેસ નોંધવામાં આવશે. આ ઘટના ઘણી જૂની છે.'

