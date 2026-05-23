કાન્સ 2026માં ભારતીય સિનેમાની સત્તાવાર પસંદગીમાં એન્ટ્રી નહીં, માત્ર ગ્લેમરનો દેખાવ
ઐશ્વર્યા રાય અને આલિયા ભટ્ટની રેડ કાર્પેટ હાજરી, પરંતુ ભારતીય સિનેમાની ચર્ચા ગેરહાજર
Published : May 23, 2026 at 9:04 PM IST
હૈદરાબાદ : કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલના 79મા સંસ્કરણનો આજે રાત્રે સમાપન થશે. 12 દિવસના ભવ્ય કાર્યક્રમ બાદ પામ ડી'ઓર વિજેતાની જાહેરાત થશે. કોરિયન ફિલ્મ નિર્માતા પાર્ક ચાન-વૂકની આગેવાની હેઠળની નવ સભ્યોની જ્યુરી સ્પર્ધામાં રહેલી 22 ફિલ્મોમાંથી શ્રેષ્ઠ ફિલ્મ પસંદ કરશે.
ભારત માટે આ વર્ષનો કાન્સ અનુભવ મિશ્ર રહ્યો છે. એક તરફ રેડ કાર્પેટ પર ભારતીય સેલિબ્રિટીઓની ભરપૂર હાજરી જોવા મળી, તો બીજી તરફ સત્તાવાર ફિલ્મ પસંદગીમાં ભારતીય સિનેમા સ્થાન મેળવવામાં નિષ્ફળ રહ્યું. કેરળના ફિલ્મ નિર્માતા જોન અબ્રાહમની કલ્ટ ક્લાસિક 'અમ્મા અરિયાન'ની રિમેક આ વર્ષે ફેસ્ટિવલમાં પ્રીમિયર થયેલી એકમાત્ર ભારતીય ફિલ્મ રહી.
2024માં ગ્રાન્ડ પ્રિકસ જીતનારા પાયલ કાપડિયાએ આ વર્ષે કાન્સમાં ક્રિટિક્સ વીકના 65મા સંસ્કરણ માટે જ્યુરીના પ્રમુખ તરીકે સેવા આપી. આ સિવાય ભારતીય સિનેમાની કોઈ મોટી સિદ્ધિ નોંધાઈ નહીં.
ફેસ્ટિવલમાં ભારતીય સુંદરીઓનો દેખાવ જોવાલાયક રહ્યો. ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચન બે દાયકાથી વધુ સમયથી નિભાવતી બ્યુટી બ્રાન્ડની ગ્લોબલ એમ્બેસેડર તરીકે ફરી એકવાર કાન્સમાં હાજર રહ્યા. આલિયા ભટ્ટે પણ આ જ બ્રાન્ડ માટે કાન્સમાં હાજરી આપી. કલ્યાણી પ્રિયદર્શને કાન્સમાં ડેબ્યૂ કર્યું, જ્યારે ડાયના પેન્ટી અને અદિતિ રાવ હૈદરીએ રેડ કાર્પેટ પર લેક્સ સેવા આપી.
કાન્સના કોમર્શિયલ હબ માર્ચે ડુ ફિલ્મમાં અનેક ભારતીય ફિલ્મો પ્રદર્શિત થઈ. ચિદમ્બરમ દ્વારા દિગ્દર્શિત 'બાલન ધ બોય' અને કરેન ક્ષિતિ સુવર્ણાની '21 સપ્ટેમ્બર' ફિલ્મનું અહીં પ્રદર્શન થયું. આ વર્ષે વિશ્વભરના 16,000થી વધુ ફિલ્મ વ્યાવસાયિકો ફિલ્મોની ખરીદી, વેચાણ અને વિતરણ માટે અહીં એકઠા થયા હતા.
FTII વિદ્યાર્થી મેહર મલ્હોત્રાની ટૂંકી ફિલ્મ 'શેડોઝ ઓફ ધ મૂનલેસ નાઇટ્સ' વિદ્યાર્થી ફિલ્મોને સમર્પિત વિભાગ લા સિનેફ માટે પસંદ થઈ, પરંતુ તે મુખ્ય સ્પર્ધાની બહાર રહી.
આ વર્ષે પડોશી દેશ નેપાળના સિનેમાએ કાન્સમાં ઇતિહાસ રચ્યો. નવોદિત દિગ્દર્શક અબિનાશ બિક્રમ શાહની ફિલ્મ 'એલિફન્ટ્સ ઇન ધ ફોગ'ને અન સર્ટેન રિગાર્ડ જ્યુરી પ્રાઇઝ મળ્યું. આ નેપાળી સિનેમા માટે એક સીમાચિહ્નરૂપ ક્ષણ છે.
પામ ડી'ઓર માટે આ વર્ષે સૌથી વધુ વખાણાયેલી ફિલ્મોમાં પોલિશ ફિલ્મ નિર્માતા પાવેલ પાવલીકોવસ્કીની 'ફાધરલેન્ડ', જાપાની લેખક ર્યુસુકે હમાગુચીની 'ઓલ ઓફ અ સડન', રશિયન દિગ્દર્શક આન્દ્રે ઝ્વ્યાગિન્ટસેવની 'મિનોટૌર' અને રોમાનિયન ફિલ્મ નિર્માતા ક્રિસ્ટિયન મુંગીયુની 'ફજોર્ડ'નો સમાવેશ થાય છે. સ્પેનિશ ફિલ્મ નિર્માતાઓ જાવિઅર કાલ્વો અને જાવિઅર એમ્બ્રોસીની 'ધ બ્લેક બોલ'ને 16 મિનિટની સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન મળ્યું.
ભારતીય સિનેમા 2024ના ઐતિહાસિક વર્ષની જેમ ફરી એકવાર કાન્સમાં પ્રભુત્વ જમાવવાની આશા સાથે આ વર્ષની ફેસ્ટિવલનો અંત જોઈ રહ્યું છે.
