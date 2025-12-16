'બોર્ડર 2'નું ટીઝર થયું રિલીઝ, જાણો ક્યારે રિલીઝ થશે ફિલ્મ ?
દેશભક્તિ અને ભારતીય સૈન્ય પર આધારીત ફિલ્મ બોર્ડરની સિક્વલ "બોર્ડર 2" તૈયાર થઈ ચુકી છે, નિર્માતાઓએ વિજય દિવસ નિમિત્તે ફિલ્મનું ટીઝર રિલીઝ કર્યું છે.
Published : December 16, 2025 at 5:07 PM IST
મુંબઈ: 'બોર્ડર 2'ના નિર્માતાઓએ વિજય દિવસ પર ફિલ્મનું ટીઝર રિલીઝ કર્યું. સિનેમા પ્રેમીઓને ફિલ્મનું ટીઝર ખુબ જ પસંદ આવી રહ્યું છે. ફિલ્મના ટીઝરની લોન્ચિંગ ઇવેન્ટ મુંબઈમાં યોજાઈ હતી, જેમાં "બોર્ડર 2" ની આખી ટીમ હાજર રહી હતી.
મંગળવારે, નિર્માતાઓએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર "બોર્ડર 2" નું ટીઝર રિલીઝ કર્યું, જેમાં કેપ્શન આપ્યું, "આવાઝ કહાં તક જાની ચાહીએ... આ વિજય દિવસ પર, વર્ષના સૌથી અપેક્ષિત ટીઝરની ઉજવણી કરો."
"બોર્ડર 2"નું ટીઝર રિલીઝ
2 મિનિટ, 4 સેકન્ડનું ટીઝરની શરૂઆત હોર્ન વાગવાથી શરૂ થાય છે, જે એક યુદ્ધની શરૂઆતનો સંકેત આપે છે. ટીઝરમાં ભારતીય સેનાના બંકરની ઝલક દર્શાવવામાં આવી છે, જ્યાં દુશ્મન સેના દ્વારા હુમલો કરવામાં આવી રહ્યો છે. હુમલામાં ઘાયલ થયેલા ભારતીય સૈનિકોની પણ ઝલક બતાવવામાં આવી છે. આ દરમિયાન, સની દેઓલનો અવાજ સંભળાય છે, જે કહે છે, "તમે જ્યાંથી પણ ઘુસવાનો પ્રયાસ કરશો, આકાશમાંથી, જમીનમાંથી, સમુદ્રમાંથી... સામે એક ભારતીય સૈનિક ઉભો જોવા મળશે... જે તમારી આંખોમાં આંખો નાખીને છાતી ઠોકીને કહેશે, 'જો હિંમત હોય, તો આવ આ રહ્યું ભારત'
આ સંવાદમાં ફિલ્મના બધા જ પાત્રોની ઝલક જોવા મળે છે, જેમાં વરુણ ધવન, દિલજીત દોસાંઝ અને અહાન શેટ્ટીનો સમાવેશ થાય છે. આ સંવાદ પછી, સની દેઓલની એક ઝલક બતાવવામાં આવી છે, જે દુશ્મનો પર હુમલો કરતો જોવા મળે છે. ટીઝર ખૂબ જ રસપ્રદ છે, જેમાં 1971ના યુદ્ધને સુંદર રીતે રજૂ કરાયેલ યુદ્ધભૂમિનું દ્રશ્ય દર્શાવવામાં આવ્યું છે. તેમાં સોનમ બાજવા, મેધા રાણા અને પરમવીર ચીમા પણ નજરે પડી રહી છે.
'બોર્ડર 2' ફિલ્મ ક્યારે થશે રિલીઝ ?
ટી-સિરીઝ અને જે.પી. ફિલ્મ્સ દ્વારા નિર્મિત, બોર્ડર 2 માં સની દેઓલ તેની પુનઃ ભૂમિકામાં છે. વરુણ ધવન, દિલજીત દોસાંઝ, અહાન શેટ્ટી, સોનમ બાજવા, મોના સિંહ અને મેધા રાણા પણ મુખ્ય ભૂમિકાઓમાં છે. આ ફિલ્મ 23 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ પ્રજાસત્તાક દિવસના સપ્તાહના અંતે રિલીઝ થવાની છે.
'બોર્ડર'
વર્ષ 1997માં રિલીઝ થયેલી જે.પી. દત્તા દ્વારા દિગ્દર્શિત ફિલ્મ 'બોર્ડર' ભારતની મહાન યુદ્ધ ફિલ્મોમાંની એક માનવામાં આવે છે અને પછીથી તે એક કલ્ટ ક્લાસિક બની ગઈ. ફિલ્મની દમદાર કહાની, યાદગાર ગીતો અને શાનદાર અભિનયની હજુ પણ પ્રશંસા કરવામાં આવે છે. તે બોક્સ ઓફિસ પર એક મેગા બ્લોકબસ્ટર હતી, જેણે વિશ્વભરમાં ₹65થી 67 કરોડથી વધુની કમાણી કરી હતી.