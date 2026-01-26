બૉર્ડર-2એ બોક્સ ઓફિસ પર તોડ્યા અનેક રેકોર્ડ, 3 દિવસમાં જ 100 કરોડનો આંકડો પાર કર્યો; આ બે ફિલ્મને પછાડી
બૉર્ડર-2એ વીકેન્ડ પર રેકોર્ડ તોડ કમાણી કરી. ફિલ્મે 3 દિવસમાં જ 100 કરોડ રૂપિયાનો આંકડો પાર કરી લીધો છે.
Published : January 26, 2026 at 6:13 PM IST
હૈદરાબાદ: બોલિવૂડે 2026ની શરૂઆત ડાયરેક્ટર અનુરાગ સિંહની એપિક વૉર એક્શન ફિલ્મ 'બૉર્ડર-2' સાથે કરી છે જેને માત્ર ત્રણ દિવસમાં ભારતમાં 100 કરોડ રૂપિયાની ક્લબમાં એન્ટ્રી કરી લીધી છે. વિશ્વમાં આ ફિલ્મે 150 કરોડ રૂપિયાનો આંકડો પાર કર્યો છે. આ ફિલ્મ આદિત્ય ધરની રણવીર સિંહ સ્ટારર ધુરંધર કરતા સારૂ પ્રદર્શન કરી રહી છે. આ સંકેત છે કે 'બૉર્ડર-2' બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ બનવા માટે તૈયાર છે.
સન્ની દેઓલ, વરૂણ ધવન, દિલજીત દોસાંજ અને અહાન શેટ્ટીની નવી ફિલ્મે બોક્સ ઓફિસ પર ધૂમ મચાવી છે. આ વૉર ડ્રામાએ દર્શકોનું દિલ જીતી લીધુ છે અને બૉક્સ ઓફિસ પર સારી કમાણી કરી છે.
'બૉર્ડર-2' બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન ડે 3
'બૉર્ડર-2'એ પ્રથમ દિવસે 32.10 કરોડ રૂપિયા સાથે ઓપનિંગ કરી છે. શનિવારે કલેક્શનમાં ઝડપી વધારો થયો છે અને તેને 40.59 કરોડ રૂપિયાનું શાનદાર કલેક્શન કર્યું પરંતુ વીકેન્ડની કહાની રવિવારની હતી જ્યા પોઝિટિવ વર્ડ ઓફ માઉથ, મલ્ટીપ્લેક્સમાં ભીડ અને માસ બેલ્ટના મોમેન્ટમે કલેક્શનને 57.20 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચાડી દીધુ. જોરદાર ઓપનિંગ વીકેન્ડ બાદ 'બૉર્ડર-2'નું ભારતીય બોક્સ ઓફિસ પર કુલ કલેક્શન 129.89 કરોડ રૂપિયા નેટ થઇ ગયું છે.
'બૉર્ડર-2'એ આ ફિલ્મને પછાડી
રસપ્રદ વાત આ છે કે 54.5 કરોડ રૂપિયાના કલેક્શન સાથે, 'બૉર્ડર-2'એ વિક્કી કૌશલની 'છાવા' અને સન્ની દેઓલની 'ગદર-2'ને પછાડી દીધી છે જેને રિલીઝના પ્રથમ રવિવારે 48.5 કરોડ રૂપિયા અને 51.7 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી હતી.
બીજી તરફ 'બાહુબલી 2'એ પ્રથમ રવિવારે હિન્દી બેલ્ટમાં 46.50 કરોડ રૂપિયાનું કલેક્શન કર્યું હતું. રણવીર સિંહની ફિલ્મ 'ધુરંધર'એ પણ સારૂ પ્રદર્શન કર્યું છે. ધુરંધરે પ્રથમ દિવસે 28 કરોડ રૂપિયા, બીજા દિવસે 32 કરોડ રૂપિયા અને ત્રીજા દિવસે 43 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે. જોકે, 'બૉર્ડર-2'ને રવિવારની રજાનો પુરો ફાયદો મળ્યો હતો.
આ સિવાય પ્રથમ વીકન્ડના રેકોર્ડની વાત કરીએ તો સૈકનિલ્ક અનુસાર, 'બૉર્ડર-2'એ રજનીકાંતની બ્લૉકબસ્ટર ફિલ્મ 'કૂલી' અને પ્રભાસની ફિલ્મ 'બાહુબલી 2'ને પાછળ છોડી દીધી છે. કૂલીએ પ્રથમ વીકેન્ડમાં 129 કરોડ અને બાહુબલી 2એ 128 કરોડ રૂપિયાનું કલેક્શન કર્યું હતું.
આગામી દિવસોમાં પ્રજાસત્તાક દિવસની રજા પણ ફિલ્મ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઇ શકે છે. દેશભક્તિની કહાની હોવાને કારણે દર્શકોનો રસ વધવાની આશા છે જેનાથી ફિલ્મ સોમવારના બોક્સ ઓફિસ પ્રદર્શનને પણ આસાનીથી પાર કરી શકે છે.
'બૉર્ડર-2' ફિલ્મ વિશે જાણો
'બૉર્ડર-2' 1997માં રિલીઝ થયેલી જેપી દત્તાની ફિલ્મ બૉર્ડરની સીક્વલ છે. આ ફિલ્મમાં સન્ની દેઓલ, સુનીલ શેટ્ટી અને અક્ષય ખન્ના લીડ રોલમાં હતા. પ્રથમ ફિલ્મ લોંગેવાલાની લડાઇ પર આધારિત હતી અને આ બોલિવૂડની સૌથી યાદગાર વૉર ફિલ્મમાંથી એક છે. લગભગ 30 વર્ષ બાદ, બૉર્ડર ફ્રેન્ચાઇઝી 'બૉર્ડર-2' સાથે પરત આવી છે. અનુરાગ સિંહ દિગ્દર્શિત ફિલ્મ 'બૉર્ડર-2'માં મોના સિંહ, સોનમ બાજવા, મેધા રાણા અને અન્યા સિંહ મુખ્ય મહિલાના રોલમાં છે.
આ પણ વાંચો: