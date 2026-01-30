બોર્ડર 2 બોક્સ ઓફિસ: ભારતમાં રુ.250 કરોડથી માત્ર આટલી દૂર છે આ ફિલ્મ, જાણો 7મા દિવસે કેટલી કમાણી કરી
બોર્ડર 2 એ બોક્સ ઓફિસ પર એક મજબૂત અઠવાડિયું પૂર્ણ કર્યું છે. હવે, બોર્ડર 2 અને મર્દાની 3 આમને-સામને છે.
Published : January 30, 2026 at 1:47 PM IST
હૈદરાબાદ : બોર્ડર 2એ આજે, 30 જાન્યુઆરીએ રિલીઝનો પહેલો અઠવાડિયું પૂર્ણ કર્યું છે. ફિલ્મે તેના પહેલા અઠવાડિયામાં શાનદાર કલેક્શન કર્યું છે, જોકે, પહેલા સપ્તાહના અંતે, ફિલ્મની કમાણીમાં ઘટાડો થયો છે. બોર્ડર 2નું કલેક્શન પાંચમા અને છઠ્ઠા દિવસે ઘટ્યું હતું, પરંતુ ફિલ્મ હજુ પણ બોક્સ ઓફિસ પર મજબૂત સ્થિતિમાં છે.
આજે, 30 જાન્યુઆરીએ, સની દેઓલની ફિલ્મ બોર્ડર 2 ની સામે રાની મુખર્જી અભિનીત ફિલ્મ મર્દાની 3 પણ બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થઈ છે. હવે, બોર્ડર 2ની કમાણી પર મર્દાની 3ની કેટલી અસર પડશે તે આવતીકાલે જાણી શકાશે. તે પહેલાં, ચાલો જાણીએ કે બોર્ડર 2 એ તેની 7મી બોક્સ ઓફિસમાં કેટલું કલેક્શન કર્યું છે.
બોર્ડર 2 બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન દિવસ 7
રુ.32.10 કરોડ (US$2.1 બિલિયન) સાથે ઓપનિંગ કર્યા પછી, બોર્ડર 2એ એક મજબૂત ઓપનિંગ સપ્તાહાંત રહ્યો, અને તેનો બીજો સપ્તાહાંત આજથી શરૂ થાય છે. તેના બીજા દિવસે, ફિલ્મે રુ.40.59 કરોડ (US$4.05 બિલિયન)ની કમાણી કરી, અને તેના ત્રીજા દિવસે, પહેલા રવિવારે, તેણે રુ.57.20 કરોડ (US$૫.7 બિલિયન)ની કમાણી કરી.
બોર્ડર 2એ તેના ઓપનિંગ સપ્તાહાંતમાં ભારતમાં રુ.129.80 કરોડ (US$1.29 બિલિયન)ની કમાણી કરી. પ્રજાસત્તાક દિવસે ફિલ્મનો સૌથી વધુ કમાણી કરનાર આંકડો રુ.63.59 કરોડ (US$6.36 બિલિયન) હતો.
મંગળવારે, પાંચમા દિવસે, ફિલ્મે રુ.23.31 કરોડ (આશરે $2.31 બિલિયન) ની કમાણી કરી, અને છઠ્ઠા દિવસે, તેમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો, રુ.15.04 કરોડ (આશરે $1.50 બિલિયન) ની કમાણી કરી. આ સાથે, બોર્ડર 2નું છ દિવસનું ચોખ્ખું સ્થાનિક સત્તાવાર કલેક્શન રુ.231.83 કરોડ (આશરે $2.31 બિલિયન) પર પહોંચી ગયું.
સાતમા દિવસે, ફિલ્મે રુ.13.14 કરોડ (આશરે $1.31 બિલિયન)ની કમાણી કરી, જે ભારતમાં તેની કુલ કમાણી રુ.244.97 કરોડ (આશરે $2.44 બિલિયન) પર પહોંચી ગઈ.
|બોર્ડર 2
|કમાણી (ભારતમાં)
|દિવસ 1
|32.10 કરોડ રૂપિયા
|દિવસ 2
|40.59 કરોડ રૂપિયા
|દિવસ 3
|57.20 કરોડ રૂપિયા
|દિવસ 4
|63.59 કરોડ રૂપિયા
|દિવસ 5
|23.31 કરોડ રૂપિયા
|દિવસ 6
|15.04 કરોડ રૂપિયા
|દિવસ 7
|13.14 કરોડ રૂપિયા
|કુલ
|244.97 કરોડ રૂપિયા
