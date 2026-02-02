બોર્ડર 2 બોક્સ ઓફિસ: ભારતમાં 300 કરોડ રૂપિયાનો આંકડો પાર, સની દેઓલની ફિલ્મે બીજા રવિવારે ધમાલ મચાવી
સની દેઓલની ફિલ્મ ભારતીય બોક્સ ઓફિસ પર પ્રભુત્વ જાળવી રાખે છે, જ્યારે મર્દાની 3 એ નોંધપાત્ર લીડ મેળવી છે.
Published : February 2, 2026 at 2:20 PM IST
હૈદરાબાદ : સની દેઓલની યુદ્ધ થીમ પર બનેલી ફિલ્મ, બોર્ડર 2એ ભારતીય બોક્સ ઓફિસ પર ધૂમ મચાવી દીધી છે, માત્ર 10 દિવસમાં રુ.300 કરોડનો આંકડો પાર કરી દીધો છે. આ ફિલ્મે તેની બીજી રવિવારની કમાણી સાથે બોક્સ ઓફિસ પર ધૂમ મચાવી દીધી છે. 30 જાન્યુઆરીએ રિલીઝ થયેલી રાની મુખર્જી અભિનીત ફિલ્મ, મર્દાની 3, બોર્ડર 2ના કલેક્શનથી પાછળ રહી ગઈ છે. ચાલો દસમા દિવસે બોર્ડર 2 અને ત્રીજા દિવસે મર્દાની 3ની કમાણી પર એક નજર કરીએ.
બોર્ડર 2 એ તેના દસમા દિવસે ભારતમાં રુ.24.22 કરોડ (આશરે $1.2 બિલિયન)ની કમાણી કરી, જેનાથી ફિલ્મનું કુલ સ્થાનિક કલેક્શન રુ.301.89 કરોડ (આશરે $3.01 બિલિયન) થયું. દરમિયાન, SacNilc અનુસાર, મર્દાની 3 એ તેના ત્રીજા દિવસે રુ.7.25 કરોડ (આશરે $1.25 બિલિયન) ની કમાણી કરી, જે મર્દાની 3નો અત્યાર સુધીનો સૌથી વધુ દૈનિક કલેક્શન છે. રવિવારે, મર્દાની 3 એ હિન્દી બેલ્ટમાં 6.24 ટકા ઓક્યુપન્સી રેટ નોંધાવ્યો, જ્યારે બોર્ડર 2 એ 36.64 ટકા ઓક્યુપન્સી રેટ નોંધાવ્યો.
બોર્ડરલેન્ડ્સ 2 દિવસ મુજબ કમાણી
|બોર્ડર 2
|કમાણી (ભારતમાં)
|દિવસ 1
|32.10 કરોડ રૂપિયા
|દિવસ 2
|40.59 કરોડ રૂપિયા
|દિવસ 3
|57.20 કરોડ રૂપિયા
|દિવસ 4
|63.59 કરોડ રૂપિયા
|દિવસ 5
|23.31 કરોડ રૂપિયા
|દિવસ 6
|15.04 કરોડ રૂપિયા
|દિવસ 7
|13.14 કરોડ રૂપિયા
|દિવસ 8
|12.53 કરોડ રૂપિયા
|દિવસ 9
|20.17 કરોડ રૂપિયા
|દિવસ 10
|20.17 કરોડ રૂપિયા
|કુલ
|301.89 કરોડ રૂપિયા
બોર્ડર 2 400 કરોડની નજીક પહોંચી ગઈ છે
સેકનિલ્કના જણાવ્યા મુજબ, સની દેઓલની ફિલ્મ બોર્ડર 2 હવે રુ.400 કરોડના વિશ્વવ્યાપી કલેક્શનની નજીક પહોંચી ગઈ છે. ફિલ્મે 10 દિવસમાં વિદેશમાં ₹45 કરોડની કમાણી કરી છે, જેનાથી વિશ્વવ્યાપી ફિલ્મની કુલ કમાણી રુ.374 કરોડ થઈ ગઈ છે.
તાજેતરમાં, બોર્ડર 2 ની સફળતા વચ્ચે, ફિલ્મના ત્રીજા ભાગ, બોર્ડર 3ની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. નિર્માતા ભૂષણ કુમાર અને નિધિ દત્તાએ ચાહકોને બોર્ડર 3ના સારા સમાચાર આપ્યા હતા, અને હવે ચાહકો ફિલ્મની રિલીઝ તારીખની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. બોર્ડર 2 નું નિર્દેશન અનુરાગ સિંહ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આ ફિલ્મમાં સની દેઓલ, વરુણ ધવન, અહાન શેટ્ટી, દિલજીત દોસાંઝ, મેધા રાણા, સોનમ બાજવા અને અન્યા સિંહ મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. અક્ષય ખન્ના પણ એક નાનકડી ભૂમિકામાં જોવા મળવાના છે.
