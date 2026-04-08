'ધુરંધર' સ્ક્રિપ્ટ વિવાદ: કોર્ટે સંતોષ કુમારને લગાવી ફટકાર, આગામી સુનાવણી સુધી મ્હોં બંધ રાખવાનો આદેશ
બૉમ્બે હાઈકોર્ટે નિર્માતા સંતોષ કુમારને આદિત્ય ધર વિરુદ્ધ વારંવાર ધુરંધરની સ્ક્રિપ્ટ ચોરી કરવાના આરોપ લગાવવાથી રોકી દીધા છે
Published : April 8, 2026 at 8:18 PM IST
મુંબઈ: રણવીર સિંહ અને આદિત્ય ધરની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ 'ધુરંધર 2'એ બૉક્સ ઓફિસ પર ધૂમ મચાવી દીધી છે. ફિલ્મની સફળતા વચ્ચે, સંતોષ કુમાર નામના ફિલ્મ નિર્માતાએ તાજેતરમાં એક કૉન્ફરન્સ યોજી હતી અને સ્ક્રિપ્ટ ચોરીનો આરોપ લગાવ્યો હતો. આ મામલો બોમ્બે હાઈકોર્ટમાં પહોંચ્યો હતો. આજે, 8 એપ્રિલના રોજ, કોર્ટે આ કેસની સુનાવણી કરી અને સંતોષ કુમારને દિગ્દર્શક આદિત્ય ધરે તેમની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ 'ધુરંધર: ધ રીવેન્જ'ની સ્ક્રિપ્ટ ચોરી કરી હોવાના આરોપને પુનરાવર્તિત કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકતો વચગાળાનો આદેશ જારી કર્યો.
ન્યૂઝ એજન્સી અનુસાર, બોમ્બે હાઈકોર્ટે બુધવારે (8 એપ્રિલ) એક વચગાળાનો આદેશ જારી કરીને ફિલ્મ નિર્માતા સંતોષ કુમારને દિગ્દર્શક આદિત્ય ધરે તેમની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ 'ધુરંધર: ધ રીવેન્જ'ની સ્ક્રિપ્ટની નકલ કરી હોવાના આરોપને પુનરાવર્તિત કરવાથી રોકી દીધો.
જસ્ટિસ આરિફ ડોક્ટરે ધરના માનહાનિના કેસની સુનાવણી કરતી વખતે આ આદેશ જારી કર્યો હતો, જેમાં આદિત્ય ધરે દાવો કર્યો હતો કે, કુમારના વારંવારના આરોપો તેમની વ્યાવસાયિક પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છે. વચગાળાની રાહતમાં, કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, આદિત્ય ધરે આરોપો સામે રક્ષણ માટેની તેમની વિનંતીને સમર્થન આપતો પ્રથમદર્શી કેસ રજૂ કર્યો હતો.
કોર્ટે કહ્યું, "આગામી તારીખ સુધી, પ્રતિવાદી (સંતોષ કુમાર) ને દાવામાં ઉલ્લેખિત શબ્દો અને ટિપ્પણીઓ (આદિત્ય ધર દ્વારા દાખલ કરાયેલ) અને અન્ય તમામ સમાન આરોપોનું પુનરાવર્તન કરવાથી પ્રતિબંધિત કરવામાં આવશે." બેન્ચે આ મામલાની વધુ સુનાવણી 16 એપ્રિલના રોજ નક્કી કરી.
'ધુરંધર: ધ રિવેન્જ' ફિલ્મની રિલીઝ પછી વિવાદ શરૂ થયો હતો. આદિત્ય ધર દ્વારા દાખલ કરાયેલા મુકદ્દમા મુજબ, સંતોષ કુમારે જાહેરમાં તેમના પર 'ડી સાહેબ' નામની સ્ક્રિપ્ટમાંથી વાર્તાની નકલ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો, જે સંતોષ કુમારનો દાવો છે કે તેમણે અગાઉ નોંધાવી હતી.
ધુરંધર ડિરેક્ટરે સંતોષ કુમાર દ્વારા લગાવવામાં આવેલા તમામ આરોપોને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢ્યા છે અને રાહત માટે કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો છે. તેમનું કહેવું છે કે વારંવાર કરવામાં આવતા દાવાઓ બદનક્ષીભર્યા છે અને ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં તેમની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છે.
કોર્ટનો સંપર્ક કરતા પહેલા, આદિત્યએ સંતોષને કાનૂની નોટિસ મોકલી, જેમાં તેમને પોતાનું નિવેદન પાછું ખેંચવા અને આવા આરોપો કરવાનું બંધ કરવા જણાવ્યું. જોકે, જ્યારે સંતોષ કુમારે નોટિસનો જવાબ આપ્યો નહીં, ત્યારે આદિત્ય ધરે કાનૂની કાર્યવાહી કરી.
આ પણ વાંચો: