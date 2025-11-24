ધર્મેન્દ્રની આ છે છેલ્લી ફિલ્મ, આ દિવસે થશે રિલીઝ, જાણો શું હશે ફિલ્મમાં 'હી-મેન'નો રોલ
ધર્મેન્દ્રની છેલ્લી ફિલ્મ આજથી બરાબર એક મહિના પછી રિલીઝ થવા જઈ રહી છે અને તેમાં તેઓ એક મોટી ભૂમિકામાં જોવા મળશે.
Published : November 24, 2025 at 5:09 PM IST
હૈદરાબાદ: ધર્મેન્દ્ર, જેમનું પૂરું નામ ધર્મેન્દ્ર કેવલ કૃષ્ણ દેઓલ હતું, તેમનું આજે, 24 નવેમ્બરના રોજ 89 વર્ષની વયે અવસાન થયું. આખો દેશ અભિનેતાના નિધનથી શોકમાં છે અને તેમને આંસુભરી આંખોથી શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહ્યો છે. ધર્મેન્દ્ર પંચ તત્વોમાં ભળી ગયા છે, અને આખું બોલિવૂડ તેમને વિદાય આપવા માટે ઉમટી પડ્યું છે. ધર્મેન્દ્ર હવે આપણી યાદોમાં વસી ગયા છે, અને તેમની ફિલ્મો, તેમનું બિન્દાસ વર્તન અને તેમનો શાયરભર્યો અંદાજ રહી રહીને આંખોની સામે આવી રહ્યો છે. ધર્મેન્દ્રને છેલ્લી વાર પડદા પર જોવા માટે તેમની ફિલ્મ ડિસેમ્બરમાં રિલીઝ થવાની છે. ગયા વર્ષે, 2024 માં, તેઓ ફિલ્મ "તેરી બાતેં મેં ઐસા ઉલઝા જિયા" માં દેખાયા હતા, અને હવે ચાલો તેમની છેલ્લી ફિલ્મ વિશે જાણીએ: તે ક્યારે રિલીઝ થશે અને અભિનેતા તેમાં કઈ ભૂમિકા ભજવશે.
ધર્મેન્દ્રની છેલ્લી ફિલ્મ
તેમના નિધનના દિવસે, 24 નવેમ્બરના રોજ, તેમની છેલ્લી ફિલ્મનો તેમનો પહેલો લુક રિલીઝ કરવામાં આવ્યો હતો. ધર્મેન્દ્રની છેલ્લી ફિલ્મ "ઇક્કિસ" ભારતીય શહીદ અને પરમવીર ચક્ર વિજેતા સેકન્ડ લેફ્ટનન્ટ અરુણ ખેત્રપાલની બહાદુરી પર આધારિત છે. અમિતાભ બચ્ચનના પૌત્ર અગસ્ત્ય નંદા આ ફિલ્મમાં અરુણ ખેત્રપાલની ભૂમિકા ભજવશે. અરુણ ખેત્રપાલના પિતા બ્રિગેડિયર એમએલ ખેત્રપાલ હતા, અને ધર્મેન્દ્ર આ ભૂમિકા ભજવશે. ધર્મેન્દ્ર છેલ્લી વખત બ્રિગેડિયર એમએલ ખેત્રપાલની ભૂમિકામાં જોવા મળશે. આજે, 24 નવેમ્બરના રોજ, તેમની છેલ્લી ફિલ્મનો પહેલો લુક રિલીઝ થયો. શહીદ અરુણ ખેત્રપાલના આખા પરિવારે સેનામાં સેવા આપી હતી અને દેશની રક્ષા કરી હતી.
ફિલ્મ ક્યારે રિલીઝ થશે?
ધર્મેન્દ્રની છેલ્લી ફિલ્મ "ઇક્કિસ" 25 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ ક્રિસમસના દિવસે રિલીઝ થશે. પહેલા લુકમાં ધર્મેન્દ્ર ખૂબ જ ઈન્ટેન્સ લુકમાં જોવા મળે છે. આ ફિલ્મનું નિર્દેશન શ્રીરામ રાઘવન દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. ધર્મેન્દ્ર, અગસ્ત્ય નંદા અને જયદીપ અહલાવત મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળશે. ઇક્કીસ દિનેશ વિજનના મેડોક ફિલ્મ્સ બેનર હેઠળ બનાવવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો: