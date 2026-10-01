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2 ઓક્ટોબરે દુનિયાભરના થિયેટર્સમાં રિલિઝ થશે આ ફિલ્મો, જાણો કેટલી ઓપનિંગ કમાણી કરી શકે છે

2 ઓક્ટોબરે ઘણી ફિલ્મો વચ્ચે સીધી ટક્કર થશે, જેમાં અજય દેવગન અને ટૉમ ક્રૂઝની મોટી ફિલ્મો સામેલ છે.

2 ઓક્ટોબરે થિયેર્સમાં રજૂ થનારી ફિલ્મો
2 ઓક્ટોબરે થિયેર્સમાં રજૂ થનારી ફિલ્મો (Films Poster/ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 1, 2026 at 2:43 PM IST

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હૈદરાબાદ: આવતીકાલે 2 ઓક્ટોબરે ગાંધી જયંતીના પ્રસંગે નેશનલ હોલીડે રહેશે. એક રીતે 2 ઓક્ટોબર (શુક્રવાર), 3 ઓક્ટોબર (શનિવાર) અને 4 ઓક્ટોબર (રવિવાર) એક હોલીડે વિકેન્ડ છે. જે મનોરંજના હિસાબે બેસ્ટ છે. આ ખાસ દિવસોને જતો ફિલ્મ મેકર્સ આ સ્પેશ્યલ વીકેન્ડ પર પોતાની ફિલ્મો રિલિઝ કરવા જઇ રહ્યા છે. તેમાં ભારતમાંથી અજય દેવગન અભિનિત ફિલ્મ 'દ્રશ્યમ' ધ કન્ક્લૂઝન' રિલિઝ થશે. સાથે જ હોલિવુડ સુપરસ્ટાર ટોમ ક્રૂઝની બ્લેક કોમેડી ડ્રામા ફિલ્મ 'ડિગર' પણ રિલિઝ થશે. તો સાઉથ સિનેમામાં પણ કેટલીક ફિલ્મો 2 ઓક્ટોબરે રિલિઝ થવા જઇ રહી છે. ચાલો આપને જણાવીએ આખરે કઇ-કઇ ફિલ્મો આ 2 ઓક્ટોબરે સિનેમાઘરોમાં આવી રહી છે અને પહેલા દિવસે અનુમાનિત કેટલી કમાણી કરી શકે છે.

'દ્રશ્યમ 3' એડવાન્સ બુકિંગ અને ડે 1 કલેક્શન

અજય દેવગન અભિનિત ફિલ્મ દ્રશ્યમ: કન્ક્લૂઝન આ ફ્રેન્ચાઇઝીનો અંતિમ ભાગ છે. અજય ફરી એકવાર પોતાના વિજય સલગાંવકરના ઇન્ટેન્સ અવતારમાં દેખાશે. સેકનિલ્કનું માનીએ તો ફિલ્મ એડવાન્સ બુકિંગ દ્વારા અત્યાર સુધીમાં 37.38 કરોડ રુપિયા કમાઇ ચુકી છે. બ્લોક સીટોને હટાવી ફિલ્મની કમાણી 28.49 કરોડ રુપિયા છે. ફિલ્મે અત્યાર સુધીમાં 3 લાખથી વધુ ટિકિટ સેલ કરી છે. તો ઓપનિંગ ડે પર ફિલ્મ 10.4 કરોડ રુપિયાનો આંકડો પાર કરવા જઇ રહી છે. આ ફિલ્મ અજય દેવગનની ટોપ 10 ઓપનરમાં સામેલ થઇ ચુકી છે અને આગામી 24 કલાકમાં ફિલ્મ લિસ્ટમાં ઉપર પણ જઇ શકે છે. આપને જણાવી દઇએ કે દ્રશ્યમ-2 એ ઓપનિંગ ડે પર 15.38 કરોડ રુપિયાની કમાણી કરી હતી અને પાર્ટ-3 તેનો પણ રેકોર્ડ તોડી શકે છે.

અજય દેવગનની ટોપ 10 ઓપનર

  • સિંઘમ અગેઇન: 43.70 કરોડ
  • રેડ 2: 19.71 કરોડ
  • ધમાલ 4: 15.5 કરોડ
  • દ્રશ્યમ 2: 15.38 કરોડ
  • શૈતાન: 15.21 કરોડ
  • ભોલા: 11.2 કરોડ
  • દે દે પ્યાર દે 2: 9.45 કરોડ
  • દ્રશ્યમ 3: 8.8 કરોડ (એડવાન્સ બુકિંગ જારી)
  • થેંક ગોડ: 8.1 કરોડ
  • મેદાન: 7.25 કરોડ
  • સન ઓફ સરદાર 2: 7.25 કરોડ

ડિગરનું એડવાન્સ બુકિંગ અને ડે 1 કલેક્શન

હોલીવુડ સ્ટાર ટોમ ક્રૂઝ વર્ષ 2025માં રિલિઝ થયેલી ફિલ્મ મિશન: ઇમ્પોસિબલ-ધ ફાઇનલ રેન્કિંગમાં દેખાયા હતા. હવે ટોમ પોતાના ફેન્સ માટે અલગ ઝોનરની ફિલ્મ 'ડિગર' લઇને આવ્યા છે. આ ફિલ્મમાં તેઓ એક વૃદ્ઘ વ્યક્તિનું પાત્ર ભજવી રહ્યા છે. ફિલ્મ 2 ઓક્ટોબરે દુનિયાભરમાં રિલિઝ થશે. સૈકનિલ્કના અનુસાર ટોમની આ ફિલ્મ ભારતમાં એડવાન્સ બુકિંગ દ્વારા 76.23 કરોડ રુપિયા કમાઇ ચુકી છે. બ્લોક સીટ વિના ફિલ્મે 31.20 લાખ રુપિયાની આવક કરી છે. ફિલ્મ ભારતમાં 2થી 3 કરોડથી ઓપનિંગ કરી શકે છે. તો વર્લ્ડ વાઇડ ફિલ્મ 8થી 12 મિલિયન ડોલરની કમાણી કરી શકે છે. રિપોર્ટ અનુસાર 'ડિગર'નું બજેટ 1300થી 1500 કરોડ રુપિયા છે.

અન્ય ફિલ્મોની ઓપનિંગ કમાણી

દ્રશ્યમ 3 અને ડિગર સિવાય વીર પહાડિયા અને અપારશક્તિ ખુરાનાની રોમેન્ટિક કોમેડી ફિલ્મ પ્રેમ કીટાણુ (પહેલા દિવસે 90 લાખથી 1 કરોડ રુપિયાની ઓપનિંગ કરી), સંદીપ કિશન સ્ટારર તમિલ એક્શન એડવેન્ચર ફિલ્મ સિગ્મા (પહેલા દિવસે 4થી 6 કરોડ રુપિયા), એની હેથવે, ડકોટા જોનસન અને જોશ હાર્ટનેટ અભિનિત હોલિવુડ મનોવૈજ્ઞાનિક થ્રિલર ફિલ્મ વેરિટી (પહેલા દિવસે 30થી 35 મિલિયન ડોલર) અને ફહાદ ફાસિલની તેલુગુ ફેન્ટસી-કોમેડી ફિલ્મ 'ડોન્ટ ટ્રબલ ધ ટ્રબલ' (1.5 કરોડ રુપિયાનું ઓપનિંગ) 2 ઓક્ટોબરે થિયેટરમાં રિલિઝ થવા જઇ રહી છે.

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DRISHYAM 3
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