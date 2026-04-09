અનંત અંબાણીનો જન્મદિવસ: સલમાન ખાન સહિતના બોલિવૂડ સ્ટાર્સથી જામનગર ઝળહળ્યું
Published : April 9, 2026 at 12:29 PM IST
જામનગર: જામનગરમાં ફરી એકવાર બોલિવૂડના સિતારાઓનો મેળાવડો જામ્યો છે. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના અનંત અંબાણીના જન્મદિવસની ભવ્ય ઉજવણીમાં સામેલ થવા માટે બોલિવૂડના સુપરસ્ટાર સલમાન ખાન સહિત અનેક દિગ્ગજ હસ્તીઓ જામનગર એરપોર્ટ પર ઉતરી હતી.
સેલિબ્રિટીનું જામનગરમા આગમન
જામનગર એરપોર્ટ પર આજે સવારથી જ ગ્લેમરનો તડકો જોવા મળ્યો હતો. સલમાન ખાનની સાથે બોલિવૂડનું ક્યુટ કપલ રિતેશ દેશમુખ અને જેનિલીયા ડિસોઝા પણ જામનગર પહોંચ્યા છે. આ સિવાય અન્ય ક્ષેત્રના મહાનુભાવો અને અંબાણી પરિવારના નજીકના મિત્રો પણ આ ખાસ પ્રસંગે હાજરી આપવા આવી પહોંચ્યા છે.
ખાસ મહેમાન તરીકે હાજરી
અંબાણી પરિવાર અને બોલિવૂડના કલાકારો વચ્ચે ગાઢ સંબંધો છે. અનંત અંબાણીના પ્રી-વેડિંગ ફંક્શન બાદ હવે તેમના જન્મદિવસની ઉજવણી પણ જામનગરમાં ખૂબ જ ધામધૂમથી કરવામાં આવી રહી છે. તમામ મહેમાનો રિલાયન્સ ટાઉનશિપ ખાતે યોજાનારા ખાસ કાર્યક્રમોમાં સહભાગી થશે. સ્ટાર્સના આગમનને પગલે એરપોર્ટ પર ચુસ્ત સુરક્ષા બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો અને તેમના ચાહકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.
આ પહેલા ગઈકાલે બુધવારે રણવીર સિંહ અંબાણી પરિવાર દ્વારા આયોજિત એક ખાસ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા માટે જામનગર પહોંચ્યો હતો. જામનગર એરપોર્ટ પર તદ્દન સાદગીભર્યા અંદાજમાં તે જોવા મળ્યો હતો. સફેદ ટી-શર્ટ અને કેઝ્યુઅલ લુકમાં પણ તેમનો સ્વભાવિક ઉર્જાવાન અંદાજ ઉડીને આંખે વળગતો હતો. એરપોર્ટ પર હાજર મીડિયાકર્મીઓ અને ફેન્સનું તેમણે સ્મિત સાથે અભિવાદન કર્યું હતું, જેણે તેમના દિલ જીતી લીધા. જામનગરમાં રિલાયન્સ ટાઉનશિપ ખાતે યોજાનારા આ ભવ્ય ફંક્શનમાં રણવીર સિંહ પોતાની હાજરીથી ચાર ચાંદ લગાવશે. અંબાણી પરિવાર સાથેના તેમના સંબંધો અગાઉ પણ ઘણી વખત ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે.
ખાસ છે કે, અનંત અંબાણીના જન્મદિવસની 10મી એપ્રિલના રોજ ઉજવણી થશે. ગત વર્ષે અનંત અંબાણીએ રિલાયન્સ ટાઉનશીપ-વનતારાથી દ્વારકાધીશ મંદિર સુધી પદયાત્રા કરીને દ્વારકામાં જન્મદિવસની ઉજવણી કરી હતી. આ માટે તેઓ બે દિવસમાં 24 કિલોમીટર સુધીની પદયાત્રા કરી હતી.
