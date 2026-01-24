મૌની રોય સાથે લગ્ન પ્રસંદમાં દુર્વ્યવહાર, બોલિવૂડ એક્ટ્રેસ બોલી- કમર પર હાથ રાખ્યો, ગંદી કોમેન્ટ કરી
હરિયાણાના કરનાલમાં બોલિવૂડ એક્ટ્રેસ મૌની રોય એક લગ્નમાં પરફોર્મન્સ કરવા ગઈ હતી ત્યારે તેની સાથે લોકોએ દુવ્યવહાર કર્યો.
Published : January 24, 2026 at 10:34 PM IST
કરનાલ: બોલીવુડની પ્રખ્યાત અભિનેત્રી મૌની રોયને હરિયાણાના કરનાલમાં મોટી ઉંમરના પુરુષો દ્વારા હેરાન કરવામાં આવી હતી અને તેણે ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરીમાં પોતાનું દુઃખ શેર કર્યું હતું.
"કમર પર હાથ": બોલીવુડ અભિનેત્રીએ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર એક સ્ટોરી શેર કરી, જેમાં કરનાલમાં બનેલી ઘટનાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. "તાજેતરમાં, કરનાલમાં એક કાર્યક્રમમાં, મહેમાનોના વર્તનથી હું ખૂબ જ નારાજ થઈ ગઈ હતી, ખાસ કરીને બે કાકાઓ જે દાદા-દાદીની ઉંમરના છે. જેમ જેમ કાર્યક્રમ શરૂ થયો અને હું સ્ટેજ તરફ ગઈ, અંકલ અને પરિવારના સભ્યો (બધા પુરુષો) એ ફોટો લેવા માટે મારી કમર પર હાથ મૂક્યા. જ્યારે મેં કહ્યું, "સર, કૃપા કરીને તમારા હાથ દૂર કરો," ત્યારે તેમને તે ગમ્યું નહીં."
"ગંદી ટિપ્પણીઓ કરી": મૌની રોયે આગળ લખ્યું કે "સ્ટેજ પર પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ ગઈ. બે અંકલ મારી સામે ઉભા હતા અને ગંદી ટિપ્પણીઓ કરી રહ્યા હતા, મારા પર અશ્લીલ હાવભાવ કરી રહ્યા હતા અને મારું નામ લઈ રહ્યા હતા. મેં આ જોયું અને પહેલા મેં તેમને ધીમેથી એવું ન કરવા માટે સંકેત આપ્યો, ત્યારબાદ તેઓએ મારા પર ગુલાબ ફેંકવાનું શરૂ કર્યું. પછી, પરફોર્મન્સની વચ્ચે, હું સ્ટેજ છોડીને જવા લાગી, પરંતુ તરત જ પાછા આવીને મારું પરફોર્મન્સ પૂર્ણ કર્યું. આ પછી પણ, તેઓ અટક્યા નહીં, અને પરિવારમાંથી કોઈએ કે આયોજકોએ તેમને આગળથી દૂર કર્યા નહીં."
"હું આઘાતમાં છું": પોતાની પીડા વ્યક્ત કરતા, મૌની કહે છે, "જો મારા જેવી છોકરીને આ સહન કરવું પડે છે, તો હું કલ્પના પણ કરી શકતી નથી કે નવી છોકરીઓ જે શરૂઆત કરી રહી છે અને શો કરી રહી છે તેઓ શેમાથી પસાર થઈ રહી હશે. હું અપમાનિત અને આઘાતમાં છું અને ઈચ્છું છું કે અધિકારીઓ આ અસહ્ય વર્તન સામે પગલાં લે. અમે એવા કલાકારો છીએ જે અમારી કલા દ્વારા પ્રામાણિકપણે જીવન જીવે છે. મને આશ્ચર્ય થાય છે કે જો તેમના મિત્રો તેમની પુત્રીઓ, બહેનો અથવા પરિવારના અન્ય કોઈ સભ્ય સાથે આવું વર્તન કરે તો આ પુરુષો શું કરશે. તમને શરમ આવવી જોઈએ!"
"તેઓ નીચલા ખૂણાથી વિડિઓ બનાવી રહ્યા હતા": મૌનીએ બીજી પોસ્ટમાં કહ્યું કે "એ પણ ઉલ્લેખ કરવો મહત્વપૂર્ણ છે કે સ્ટેજ ખૂબ ઊંચાઈ પર હતો અને આ અંકલ નીચલા ખૂણાથી વિડિઓ બનાવી રહ્યા હતા. જ્યારે કોઈએ તેમને રોકવા કહ્યું, ત્યારે તેમણે ગાળો આપવાનું શરૂ કર્યું. હું મારા દેશને, મારા લોકોને, મારી પરંપરાઓને પ્રેમ કરું છું પણ આ? તેની પાસે કેટલી હિંમત છે. પુરુષ હોવાનો ઘમંડ છે. હું ક્યારેય મારી સાથે બનેલી કોઈ નકારાત્મક વાત પોસ્ટ કરતી નથી. પણ આ. મારી પાસે શબ્દોની નથી. મારી પાસે આ વર્તનને સમજવા માટે કોઈ અભિવ્યક્તિ નથી. અમે કલાકારો આ કાર્યક્રમોમાં કન્યા અને વરરાજાને અભિનંદન આપવા અને તેમની ખુશી શેર કરવા જઈએ છીએ. અમે તેમના મહેમાનો છીએ અને તેઓ અમને આ રીતે હેરાન કરે છે. છી."
આ પણ વાંચો: