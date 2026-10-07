કિયારા અડવાણી ફરી પ્રેગનન્ટ, દીકરીને જન્મ આપ્યાના 15 મહિના બાદ ખુશખબર, સલમાને આપી હતી હિન્ટ
સિદ્ઘાર્થ-કિયારાએ પોતાની આ ગુડન્યૂઝ પોસ્ટને એક સરસ કેપ્શન પણ આપ્યું છે.
Published : October 7, 2026 at 3:03 PM IST
હૈદરાબાદ: બોલીવુડમાંથી ફરી એકવાર ગુડ ન્યૂઝ આવ્યા છે. બોલીવુડના સ્ટાર કપલ સિદ્ઘાર્થ મલ્હોત્રા અને કિયારા અડવાણીએ ફરી એકવાર પ્રેગન્સેન્સીની જાહેરાત કરી છે. સિદ્ઘાર્થ-કિયારાએ પોતાની કમ્બાઇન્ડ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં ફેન્સ સાથે આ ગુડ ન્યૂઝ શેર કરી છે અને એક ફોટો પણ શેર કર્યો છે. સિદ્ઘાર્થ-કિયારાએ પોતાની આ ગુડન્યૂઝ પોસ્ટને એક સરસ કેપ્શન પણ આપ્યું છે. હવે કપલને ફરીવાર સંતાન પ્રાપ્તી થવા જઇ રહી છે. આ ગુડ ન્યૂઝ પર હવે તેમના ફેન્સ અને સેલેબ્સ શુભેચ્છાઓ આપી રહ્યા છે. આપને જણાવી દઇએ કે સિદ્ઘાર્થ અને કિયારાએ વર્ષ 2023માં લગ્ન કર્યા હતા અને વર્ષ 2025માં પુત્રીને જન્મ આપ્યો હતો. ત્યારે હવે કપલ બીજા બાળકના સ્વાગતની તૈયારી કરી રહ્યું છે.
ફરી પેરેન્ટ્સ બનશે સિદ્ઘાર્થ-કિયારા
સિદ્ઘાર્થ-કિયારાએ આજે 7 ઓક્ટોબર સવારે પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર ફેન્સને આ ગુડન્યૂઝ આપ્યા છે. કપલે પોતાના ગુડન્યૂઝ પોસ્ટને કેપ્શન આપતા લખ્યું છે કે ફરી એકવાર સૌથી મોટી ગિફ્ટના આશિર્વાદ મળ્યા છે, અમારાં હૃદય પ્રેમ અને કૃતજ્ઞતાથી ભરેલાં છે.
સિદ્ઘાર્થ-કિયારાએ પોસ્ટમાં પોતાની પુત્રી સરાયાહ મલ્હોત્રા સાથે પોતાનો હાથનો ફોટો શેર કર્યો છે. જેમાં સરાયાહએ પોતાના આવનારા જોડીદારના સફેદ રંગના વૂલન મોજાને પકડ્યું છે. જેને તે પોતાના પેરેન્ટ્સના હાથ પર મુકી રહી છે. આ પોસ્ટ ખૂબ જ સુંદર છે અને એક સુંદર ફેમિલીની એક્સાઇટમેન્ટ અને હેપ્પીનેસનો નજારો દર્શાવે છે.
હવે આ કપલની પોસ્ટ પર શુભેચ્છઓના વરસાદ થઇ રહ્યો છે. તેમાં ફેન્સ અને સેલેબ્સે રેડ હાર્ટ ઇમોજીથી કોમેન્ટ બોક્સ ભરી દીધું છે. સેલેબ્સની વાત કરીએ તો ફિલ્મ મેકર કરણ જોહરે કપલને શુભેચ્છાઓ આપતા લખ્યું કે 'લવ લવ યૂ'. શુભેચ્છાઓ આપનારાઓમાં ફેશન ડિઝાઇનર મનીષ મલ્હોત્રા, એક્ટ્રેસ ભૂમિ પેડનેકર, મસાબા ગુપ્તા, રિયા કપૂર, કાસ્ટિંગ ડાયરેક્ટર મુકેશ છાબરા સહિત ઘણા સ્ટાર્સ છે.
આપને જણાવી દઇએ કે સિદ્ઘાર્થ મલ્હોત્રા પોતાની હાલની સિરિઝ 'ધ વન' ફોર્સ ઓફ ધ ફોરેસ્ટ'ને લઇને ચર્ચામાં છે. તો કિરાયા અડવાણીએ તેની સાઉથ સુપરસ્ટાર રોકિંગ સ્ટાર યશ સ્ટારર ફિલ્મ 'ટોક્સિક'માં જોવા મળી હતી.
ઉલ્લેખનીય છે કે 'ધ વન' ફોર્સ ઓફ ધ ફોરેસ્ટ'ના પ્રમોશન માટે સિદ્ઘાર્થ અને તમન્ના ભાટિયા સલમાનના શો બિગ બોગના સેટ પર પહોંચ્યા હતા. જ્યાં સલમાને હિન્ટ આપતા કહ્યું હતું કે, આશા છે કે ટૂંક સમયમાં તમે વધુ એક બાળકના પિતા બનો.
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