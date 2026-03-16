ETV Bharat / entertainment

પતિ બોલીવુડનો સુપરસ્ટાર, તો પિતા ટોચના ડાયરેક્ટર, 33 વર્ષની આલિયાએ ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં પૂર્ણ કર્યા 14 વર્ષ

આલિયાએ પોતાની ફિલ્મ કારકિર્દીની શરૂઆત વર્ષ 2012માં આવેલી ફિલ્મ 'સ્ટૂડન્ટ ઓફ ધ યર'થી કરી હતી. તેથી તેણે ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં 14 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે.

author img

By ANI

Published : March 16, 2026 at 11:58 AM IST

|

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ: બૉલીવુડની ટોચની અભિનેત્રીઓમાંથી એક આલિયા ભટ્ટે પોતાનો 33મો જન્મ દિવસ ઉજવ્યો. આલિયા ભટ્ટનો જન્મ પ્રસિદ્ધ બોલીવુડ ડાયરેક્ટર મહેશ ભટ્ટ અને અભિનેત્રી-નિર્માતા સોની રાઝદાનના ઘરે 15 માર્ચ 1993માં મુંબઈમાં થયો હતો.

આલિયાએ પોતાની ફિલ્મ કારકિર્દીની શરૂઆત વર્ષ 2012માં આવેલી ફિલ્મ 'સ્ટૂડન્ટ ઓફ ધ યર'થી કરી હતી. સ્ટાર કિડ હોવા છતાં આ ફિલ્મ તેને પોતાના ઑડિશનના દમ પર મળી હતી. આ વાતનો ઉલ્લેખ ફિલ્મ નિર્માતા કરણ જોહરે પોતાના એક ઈન્ટરવ્યૂમાં કર્યો હતો. તેણે જણાવ્યું હતું કે, 'સ્ટૂડન્ટ ઓફ ધ યર' ફિલ્મ માટે લગભગ 400 જેટલી યુવતીઓનો સ્ક્રીન ટેસ્ટ લેવામાં આવ્યો હતો, આટલી મોટી કોમ્પિટીશનમાં આલિયાએ પોતાના અનોખા અને અલગ અંદાજથી બાજી મારી હતી. દર્શકોએ આ ફિલ્મને ખુબ પસંદ કરી હતી અને આલિયાના અભિનયની ખુબ પ્રશંસા કરી હતી. મહત્વપૂર્ણ છે કે, સ્ટુડન્ટ ઑફ ધ યરનું ઑડિશન ચાલતું હતું ત્યારે તે સ્કૂલ યુનિફોર્મમાં જ ઑડિશન આપવા ગઈ હતી.

સફળ ફિલ્મ કારકિર્દી

પોતાની ડેબ્યૂ ફિલ્મની સફળતા બાદ આલિયાએ ક્યારેય પાછું વળીને જોયું નથી, તેણે ઘણી સફળ ફિલ્મોમાં અલગ-અલગ દમદાર ભૂમિકા ભજવીને પોતાના અભિનયનો પરચો કરાવ્યો. પોતાની સફળ ફિલ્મ કારકિર્દીમાં આલિયાએ હમ્પ્ટી શર્મા કી દુલ્હનિયા, બદ્રીનાથ કી દુલ્હનીયા, કપૂર એન્ડ સન્સ, હાઈવે, ઉડતા પંજાબ, રાજી, ગલી બૉય, કલંક, સડક-2, ગંગુબાઈ કાઠિયાવાડી, ડાર્લિંગ્સ, બ્રહ્માસ્ત્ર, તેમજ રૉકી ઔર રાની કી પ્રેમ કહાની, લવ યૂ જિંદગી જેવી ફિલ્મોમાં કામ કર્યુ. રાજી અને ગંગુબાઈ કાઠિયાવાડી ફિલ્મ માટે તો આલિયા ભટ્ટને નેશનલ એવૉર્ડ પણ મળ્યો.

આલિયા ભટ્ટ આજે બોલિવૂડની સૌથી સફળ અને પ્રતિભાશાળી અભિનેત્રીઓમાંની એક માનવામાં આવે છે. અભિનયની સાથે સાથે, તેણે પ્રોડક્શન ક્ષેત્રમાં પણ ઝંપલાવ્યું છે, "ડાર્લિંગ્સ" જેવી ફિલ્મને પ્રોડ્યુસ પણ કરી છે. તેના અંગત જીવનમાં, આલિયા પ્રખ્યાત ફિલ્મ નિર્માતા મહેશ ભટ્ટની પુત્રી છે. કારકિર્દીની ટોચ પર તેણીએ 2022 માં અભિનેતા રણબીર કપૂર સાથે લગ્ન કર્યા અને 29 વર્ષની ઉંમરે માતા બની. આમ સ્ટાર કપલ એક સંતાનના માતા-પિતા બન્યા.

આલિયા ભટ્ટે 6 નવેમ્બર 2022 ના રોજ મુંબઈની એચ.એન. રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન હોસ્પિટલમાં એક દીકરીને જન્મ આપ્યો હતો, જેનું નામ 'રાહા' રાખ્યું છે. પહેલી ફિલ્મ માટે આલિયાને 15 લાખ રૂપિયા ફી મળી હતી, આજે તે એક ફિલ્મ માટે 15 થી 20 કરોડ રૂપિયા લે છે.

TAGGED:

ALIA BHATT 33RD BIRTHDAY
ALIA BHATT CAREER JOURNEY
ALIA BHATT TURNS 33
ALIA BHATT MOVIES
ALIA BHATTS BIRTHDAY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.