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બૉલીવુડની અભિનેત્રીનો બાલીમાં થયો અકસ્માત, હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાઈ

કામ માટે બાલી ગયેલી અભિનેત્રી અકસ્માતનો ભોગ બની હતી અને ત્યારબાદ તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી છે.

અભિનેત્રીનો અકસ્માત
અભિનેત્રીનો અકસ્માત (instagram_ nushrrattbharuccha)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 2, 2026 at 9:57 AM IST

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હૈદરાબાદઃ બૉલીવુડ એક્ટ્રેસ નુસરત ભરૂચાને બાલીમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામા આવી છે. તાજેતરમાં કામ તે કામ માટે ત્યાં ગઈ હતી. આ દરમિયાન તેમનો એક્સિડન્ટ થઈ ગયો. એક્ટ્રેસને ઈજાઓ પહોંચવાના કારણે સારવાર માટે વિદેશમાં જ રોકાવું પડ્યું છે.

મીડિયા રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે, નુસરત ભરૂચાની સારવાર ચાલી રહી છે, પણ તેમની ઈજાઓ વિશે કોઈ ખાસ જાણકારી મળી નથી. આ સમાચારથી તેમના ફેન્સ પરેશાન થઈ ગયા છે. તેમના પ્રતિનિધિઓ તરફથી એક્સિડડેન્ટનું કારણ અને તેમના સ્વસ્થ થવાની જાણકારીની રાહ જોવામા આવી રહી છે.

નુસરત કામ માટે બાલી ગઈ હતી અને તેમણે ત્યાં કેટલાક દિવસ વધારે રોકાવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. એક સૂત્રએ મીડિયાને જણાવ્યું, 'નુસરત ભરૂચાનો બાલીમાં એક દુર્ભાગ્યપૂર્ણ એક્સિડેન્ટ થઈ ગયો છે. ત્યાં કામ માટે ગઈ હતી અને તેમણે ત્યાં થોડાક દિવસ વધારે રોકાવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. એક્સિડેન્ટમાં તેમને ઈજાઓ પહોંચી અને હાલ તેઓ બાલીમાં જ હોસ્પિટલમાં દાખલ છે અને તેમની સારવાર ચાલી રહી છે.'

મહત્ત્વની વાત છે કે ફક્ત એક સપ્તાહ પહેલા જ નુસરતે પોતાની તાજેતરની વેકેશન ફોટોસ સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી હતી, જેમાં તે બીચ પર આરામ કરતી જોવા મળી રહી હતી અને મોસમનો આનંદ લઈ રહી હતી.

નુસરત છેલ્લે સોહમ શાહ સાથે કોમેડી થ્રિલર 'ઉફ યે સિયાપા'માં જોવા મળી હતી. મળતા અહેવાલ પ્રમાણે, નુસરત ભરૂચા ટાઈગર શ્રૉફની આવનારી ફિલ્મની કાસ્ટમાં સામેલ થઈ ગઈ છે. આ ફિલ્મ ટાઈગર શ્રૉફ અને નુસરત ભરૂચા વચ્ચે પહેલી ઑન-સ્ક્રીન જોડી હશે. આવનારી ફિલ્મમાં પશ્મીના રોશન, અભિષેક બેનર્જી અને એલ્વિશ યાદવ પણ મહત્ત્વના રોલમાં જોવા મળી શકે છે. સાથે જ, આ પ્રોજેક્ટ પ્રોડ્યૂસર વિક્કી જૈન માટે પણ એક મોટી ઉપલબ્ધિ છે, જે પોતાના નવા બેનર વીજે ફ્રેમ્સ અંતર્ગત પ્રોડ્યૂસર તરીકે ડેબ્યૂ કરી રહ્યા છે.

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TAGGED:

NUSHRRATT BHARUCCHA ACCIDENT
BOLLYWOOD ACTRESS
BALI TRIP
અભિનેત્રીનો અકસ્માત
NUSHRRATT BHARUCCHA ACCIDENT

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