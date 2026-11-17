હાથમાં કેશ આપવામાં આવતા ભડક્યો શરદ કપૂર, જાણો શું કહ્યું?
જોશ એક્ટર શરદ કપૂરે તાજેતરમાં હાથમાં આપવામાં આવતા કેશને લઇને પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે.
Published : November 17, 2026 at 7:04 PM IST
હૈદરાબાદ: 'જોશ' એક્ટર શરદ કપૂરે કેટલાક દિવસ પહેલા પોતાના બગડતા સ્વાસ્થ્ય વચ્ચે નાણાકીય મદદ અને કામની અપીલ કરી હતી. હવે તેમણે લોકો વિરૂદ્ધ અવાજ ઉઠાવ્યો છે, જે સોશિયલ મીડિયા કન્ટેન્ટ માટે તેની સ્થિતિનો ખોટો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. 17 નવેમ્બરે શેર કરવામાં આવેલા વીડિયોમાં, એક્ટરે દાવો કર્યો કે કેટલાક લોકો તેમની પાસે પૈસા લઇને આવ્યા હતા, વાતચીતનો વીડિયો ઉતાર્યો અને બાદમાં પૈસા પરત લઇ લીધા હતા. આ મુલાકાતોથી પરેશાન થઇને શરદ કપૂરે કહ્યું કે તે હવે લોકોને નહીં મળે.
આ અપીલ બેજુબાન પબ્લિક વેલફેર ટ્રસ્ટની હેમા ચૌધરીએ ઇંસ્ટાગ્રામ પર શેર કરી છે. ઓર્ગેનાઇઝેશને તેના નામ પર ચાલતા ફ્રોડ ફંડરેજિંગ એકાઉન્ટ્સ વિરૂદ્ધ ચેતવણી આપી છે. બીજી તરફ, વીડિયોમાં શરદે ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીના લોકો, પોતાના ફેન્સ અને અન્ય લોકો સાથે વાત કરી હતી જે તેના સ્વાસ્થ્યને લઇને પરેશાન છે.
નવા વીડિયોમાં, શરદે ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીના લોકો, પોતાના ચાહકો અને બીજા લોકોનો આભાર માન્યો છે, તેમની સ્થિતિ વિશે જાણ્યા બાદ સપોર્ટ કર્યો હતો. જોકે, તેમણે ઓનલાઇન ફેલાવવામાં આવતા ખોટા કન્ટેન્ટ પર પરેશાની વ્યક્ત કરી હતી.
શરદ કપૂરે કહ્યું, "હું ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી, મારા ચાહકો અને જેઓ ખરેખર મારી પરવા કરે છે તે સૌનો આભારી છું. હું આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. તમે મને એટલો બધો પ્રેમ આપ્યો છે, જેની તમે કલ્પના પણ નહીં કરી શકો. જોકે, સોશિયલ મીડિયા પર ઘણી ખોટી માહિતી ફેલાવવામાં આવી રહી છે. હાથમાં પૈસા આપ્યા. ખબર નથી પડતી કોણ શું કરી રહ્યું છે? સમજમાં જ નથી આવતું.
એક્ટરે આરોપ લગાવ્યો કે કેટલાક લોકોએ તેમની સંમતિ વગર તેમના હાથમાં પૈસા મુકી દીધા. આ ઘટના બાદ તે લોકોને મળવાનું બંધ કરી દેશે.
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