ETV Bharat / entertainment

બોલિવૂડ એક્ટર રણવીર સિંહને બિશ્નોઇ ગેન્ગ તરફથી મળી ધમકી, 10 કરોડની ખંડણી માંગી

રણવીર સિંહને વોટ્સએપ પર ધમકીભર્યો વોઇસ નોટ મળ્યો હતો જેમાં 10 કરોડ રૂપિયાની ખંડણી પણ માંગવામાં આવી હતી.

બોલિવૂડ એક્ટર રણવીર સિંહ
બોલિવૂડ એક્ટર રણવીર સિંહ (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 20, 2026 at 9:56 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઇ: રોહિત શેટ્ટીના જુહુ સ્થિત ઘરની બહાર ફાયરિંગ બાદ બોલિવૂડ અભિનેતા રણવીર સિંહને બિશ્નોઇ ગેન્ગ તરફથી ધમકી મળી છે. રણવીર સિંહને વોટ્સએપ પર ધમકીભર્યો વોઇસ નોટ મળ્યો હતો જેમાં 10 કરોડ રૂપિયાની ખંડણી પણ માંગવામાં આવી હતી. રણવીરસિંહને ધમકી મળ્યા બાદ મુંબઇ પોલીસ દ્વારા તેની સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે.

રણવીર સિંહને બિશ્નોઇ ગેન્ગ તરફથી મળી ધમકી

મુંબઇ પોલીસે જણાવ્યું કે, "બોલિવૂડ અભિનેતા રણવીર સિંહને બિશ્નોઇ ગેન્ગ તરફથી 10 કરોડ રૂપિયાની માંગણી સાથે ધમકી મળી હતી. આ ધમકી તેના મેનેજરના વોટ્સએપ પર એક અમેરિકન નંબર પરથી વોઇસ નોટ તરીકે મોકલવામાં આવી હતી. આ અવાજ બિશ્નોઇ ગેન્ગના નજીકના સાથે ગેન્ગસ્ટર હેરી બોક્સરનો હોવાની શંકા છે. આ ધમકીને રોહિત શેટ્ટીના ઘરની બહાર ફાયરિંગ બાદ મોકલવામાં આવી હતી. સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે અને પ્રાથમિક તપાસ ચાલી રહી છે."

ધમકી બાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે રણવીર સિંહના મેનેજરનું નિવેદન નોંધ્યું છે અને તપાસ ચાલી રહી છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે પોલીસે આ ઘટનામાં FIR નોંધી નથી, પોલીસ પ્રાથમિક તપાસ કરી રહી છે.

રોહિત શેટ્ટીના ઘર પર થયું હતું ફાયરિંગ

મુંબઇના જુહુમાં ફિલ્મ નિર્માતા રોહિત શેટ્ટીના ઘરની બહાર ફાયરિંગના એક દિવસ પછી રણવીર સિંહને ધમકી આપવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન ક્રાઇમ બ્રાન્ચને જાણવા મળ્યું હતું કે ફાયરિંગમાં વપરાયેલ વાહન પુણેથી લાવવામાં આવ્યું હતું.

બંને ઘટનાઓમાં અધિકારીઓ તેમની તપાસ ચાલુ રાખી રહ્યા છે. મુખ્ય ફિલ્મ હસ્તીઓની આસપાસ સુરક્ષા કડક કરવામાં આવી છે, અને પોલીસ કહે છે કે ધમકીઓ પાછળના મોટા નેટવર્કને ઓળખવા માટે પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

RANVEER SINGH RECEIVES THREAT
RANVEER SINGH
BISHNOI GANG THREAT ACTOR
BOLLYWOOD ACTOR RANVEER SINGH
RANVEER SINGH RECEIVES THREAT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.