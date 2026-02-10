ETV Bharat / entertainment

રણવીર સિંહના જીવને જોખમ? રોહિત શેટ્ટીના ઘર પર ફાયરિંગ બાદ 'ધુરંધર' એક્ટરને મળી ધમકી

રોહિત શેટ્ટીના ઘરની બહાર ગોળીબાર થયા પછી, તેમના 'સિમ્બા' અભિનેતા રણવીર સિંહને વોઇસ-નોટ પર ધમકી મળી.

રણવીર સિંહ
રણવીર સિંહ (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 10, 2026 at 9:58 PM IST

1 Min Read
મુંબઈ: ફિલ્મ નિર્માતા રોહિત શેટ્ટીના ઘરની બહાર ગોળીબાર થયાના થોડા દિવસો પછી, અંડરવર્લ્ડ મુંબઈની એન્ટરટેઇનમેન્ટ ઈન્ડસ્ટ્રી પર પોતાની પકડ મજબૂત કરી રહ્યું હોય તેવું લાગે છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે રણવીર સિંહને એક અજાણ્યા સેન્ડર તરફથી ધમકી મળી છે.

રોહિત શેટ્ટીના ઘરની બહાર ગોળીબાર થયા બાદ, બોલિવૂડ અભિનેતા રણવીર સિંહને હવે ધમકી મળી છે. આ ધમકી વોટ્સએપ પર વોઇસ નોટના રૂપમાં આવી હતી. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, રણવીર સિંહને મુંબઈના પ્રભાદેવી વિસ્તારમાં બ્યુ મોન્ડે બિલ્ડિંગ અંગે ધમકીભર્યો સંદેશ મળ્યો હતો, જેના કારણે પોલીસ તપાસ શરૂ થઈ હતી. વોઇસ નોટ કરોડો રૂપિયાની માંગણી કરે છે. મોકલનાર લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગ સાથે સંકળાયેલો હોવાનો દાવો કરે છે.

અભિનેતાએ આ બાબતની જાણ મુંબઈ પોલીસને કરી હતી, જેમણે તેના ઘરની બહાર સુરક્ષા વધારી દીધી છે અને તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસ હાલમાં વોઇસ નોટ મોકલનારની ઓળખ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. તપાસ ચાલુ છે, અને વધુ માહિતીની રાહ જોવાઈ રહી છે.

અગાઉ, ડિરેક્ટર રોહિત શેટ્ટીના ઘરની બહાર ગોળીબાર થયો હતો. મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે શૂટિંગમાં વપરાયેલ વાહન પુણેથી લાવવામાં આવ્યું હતું. આ વાહન પુણેના એક રહેવાસીનું છે, જેણે થોડા દિવસો પહેલા ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓમાંથી એક આદિત્ય ગાયકીને ₹30,000 માં વેચી દીધું હતું. આદિત્ય ગાયકી અને અન્ય એક આરોપી, સમર્થ પોમાજી, ત્યારબાદ મુંબઈના જુહુ વિસ્તારમાં પૂર્વ-આયોજિત સ્થળે વાહન છોડી ગયા હતા.

ક્રાઈમ બ્રાન્ચના જણાવ્યા અનુસાર, વાહન ખરીદનારા અને મુંબઈ આવેલા લોકો ગોળીબાર કરનારની ઓળખથી અજાણ હતા. શુભમ લોનકરે બાદમાં શૂટરને વાહન ત્યાંથી ઉપાડીને ગોળીબાર કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, અગાઉના ગુનાઓમાં પણ આવી જ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યાં ગુનો કરવા માટે અનેક નાના જૂથોને રાખવામાં આવે છે, પરંતુ એક જૂથ બીજા જૂથથી વાકેફ ન થાય તેની કાળજી લેવામાં આવે છે.

