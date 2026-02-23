WATCH: તિહાર જેલમાંથી મુક્ત થયા બાદ કામ પર પાછા ફર્યા રાજપાલ યાદવ, સેટ પર પહોંચીને થયા ભાવુક
તિહાર જેલમાંથી મુક્ત થયા પછી હાસ્ય કલાકાર રાજપાલ યાદવે સોશિયલ મીડિયા પર પોતાનો પહેલો વીડિયો શેર કર્યો છે, જેમાં તેઓ ભાવુક દેખાયા.
Published : February 23, 2026 at 7:45 PM IST
મુંબઈ: ચેક બાઉન્સ કેસમાં વચગાળાના જામીન મળ્યાના થોડા દિવસો પછી જ બોલિવૂડ અભિનેતા રાજપાલ યાદવ કામ પર પાછા ફર્યા છે. જેલમુક્ત થયા પછી, તેમણે બધાનો આભાર માનતો સંદેશ શેર કર્યો. હવે, તેમણે જેલમાંથી મુક્ત થયા પછી કામ ફરી શરૂ કરવાની જાહેરાત કરતો એક વીડિયો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કર્યો છે.
બોલીવુડ અભિનતા રાજપાલ યાદવે મુંબઈમાં ફરી કામ શરૂ કરી દીધું છે. સોમવાર, 23 ફેબ્રુઆરીના રોજ, રાજપાલે ફિલ્મ સેટ પર પોતાની વેનિટી વાનમાંથી એક વીડિયો શેર કર્યો, જેમાં ભગવાન અને તેમના શુભેચ્છકોનો તેમને કામ પર પાછા ફરવામાં મદદ કરવા બદલ આભાર માન્યો. વીડિયોમાં, રાજપાલે ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં તેમની 30 વર્ષની સફર અને મુંબઈ શહેરે તેમના બધા મુશ્કેલ અને મુશ્કેલીના સમયમાં તેમને કેવી રીતે સાથ આપ્યો છે તેના પર પણ વાત કરી.
તેમની વેનિટી વાન અંદર શૂટ કરાયેલા વીડિયોમાં, રાજપાલ કહેતા જોવા મળે છે, "ભગવાનની કૃપાથી, તમારા બધા પ્રેમ અને આશીર્વાદથી, હું કામ પર પાછો ફર્યો છું. હું 13 જૂન, 1997ના રોજ મુંબઈ આવ્યો હતો. 13 જુલાઈ, 1997ના રોજ, મને પુણેમાં દયાલ નિહલાની દ્વારા દિગ્દર્શિત સ્વરાજ નામની ટેલિવિઝન સિરિયલમાં કામ કરવાની તક મળી. મંજુ દીદી તેના નિર્માતા હતા. તે એક નાનો રોલ હતો, પરંતુ અહીંથી મારી કારકિર્દીની શરૂઆત થઈ."
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "1997 થી જ્યારથી મેકઅપ લાગ્યો, ત્યારથી આજ સુધી મેકઅપ લાગતો આવ્યો છે અને વેનિટી વાન પણ મળતી જઈ રહી છે. આવતા વર્ષે, 2027 માં, આ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં પ્રવેશ્યાને 30 વર્ષ થશે. તમારા પ્રેમ અને સમર્થનને કારણે, હું તમારી સમક્ષ આત્મવિશ્વાસ સાથે ઉભો છું. હું પ્રયાસ કરતો રહીશ કે, આપને એક અર્થપૂર્ણ સ્ટોરીઓ મળે અને આપના સ્વસ્ શરીર માટે એક શ્રેષ્ઠ મનોરંજન મળે. તો આઈ લવ અંજન, આઈ લવ મનોરંજન"
ચેક બાઉન્સ કેસ
ચેક બાઉન્સ કેસ તેમની 2012 ની ફિલ્મ "આતા પતા લાપતા" સાથે સંબંધિત છે, જેનું નિર્દેશન તેમણે કર્યું હતું. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, અભિનેતાએ આ પ્રોજેક્ટ માટે ₹5 કરોડની લોન લીધી હતી. ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર ફ્લોપ થયા પછી, નાણાકીય સમસ્યાઓ શરૂ થઈ, અને ત્યારથી, તેમનું દેવું લગભગ ₹9 કરોડ સુધી વધી ગયું. આના કારણે તેમને તિહાર જેલમાં પણ મોકલવામાં આવ્યા. આ કેસમાં આગામી સુનાવણી 18 માર્ચ, 2026 ના રોજ થવાની છે.