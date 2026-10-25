'આશ્રમ 4'ના શૂટિંગ ક્રૂને નડ્યો અકસ્માત; ઉત્તરાખંડમાં બસની બ્રેક થઈ ફેલ
ઉત્તરાખંડમાં ઋષિકેશ અને ચંબા વચ્ચે આવેલા તચિલા અને બેમાર વિસ્તારમાં એક બસની બ્રેક ફેલ થઈ ગઈ હતી.
Published : October 25, 2026 at 10:32 PM IST
ટેહરી ગઢવાલ: બોબી દેઓલ અભિનીત વેબ સિરીઝ 'આશ્રમ 4'ના શૂટિંગ ક્રૂને લઈ જઈ રહેલી એક પ્રવાસી બસ ગંભીર અકસ્માતમાંથી માંડ બચી ગઈ. આ ઘટના ઉત્તરાખંડના ઋષિકેશ અને ચંબા વચ્ચે આવેલા તચિલા-બેમાર નજીક એક ઉતરાણવાળા રસ્તા પર બની હતી, જેના કારણે ત્યાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી.
ડ્રાઈવરની સમય સૂચકતાથી મોટી દુર્ઘટના ટળી
રાજસ્થાનના જયપુરથી આવેલી આ પ્રવાસી બસના અચાનક બ્રેક ફેલ થઈ ગઈ હતી. ઘટના સમયે બસમાં શૂટિંગ ક્રૂના લગભગ 20 સભ્યો સવાર હતા. આવી કટોકટીની સ્થિતિમાં ડ્રાઈવર શાહિદ અલીએ સંયમ જાળવી રાખ્યો અને ખૂબ જ સમજદારીથી કામ લીધું; તેણે બસને રસ્તાની બાજુમાં આવેલા ખાડામાં વાળી દીધી, જેનાથી બસ ધીમે રહીને સુરક્ષિત રીતે અટકી ગઈ. તેની આ સમયસૂચક અને સમજદારીભર્યા નિર્ણયને કારણે એક મોટી દુર્ઘટના ટળી ગઈ હતી.
બસમાં સવાર તમામ લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢી લેવામાં આવ્યા હતા. સદભાગ્યે, કોઈને પણ ઈજા થઈ નથી. ત્યારબાદ પ્રોડક્શન ટીમના અન્ય વાહનો દ્વારા ક્રૂના સભ્યોને તેમના સ્થળ સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા.
ઘણા લોકોએ ડ્રાઈવર શાહિદ અલીની ત્વરિત વિચારશક્તિ, સંયમ અને જવાબદારીભર્યા નિર્ણયની પ્રશંસા કરી. આવા જોખમી સમયે તેમની સતર્કતા અને યોગ્ય નિર્ણયશક્તિએ અનેક લોકોના જીવ બચાવ્યા છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ઉત્તરાખંડના પહાડી જિલ્લાઓમાં માર્ગ અકસ્માતોના અહેવાલો વારંવાર સામે આવતા હોય છે. પરિવહન વિભાગ આવી ઘટનાઓને રોકવા માટે નિયમિતપણે અભિયાનો ચલાવે છે અને પરિવહન તથા પોલીસ વિભાગ માર્ગ અકસ્માતો પર નિયંત્રણ મેળવવા માટે સક્રિયપણે કામગીરી કરી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત બાંધકામ એજન્સીઓ રસ્તાઓના સમારકામ અને જાળવણીનું કામ કરી રહી છે. શિક્ષણ વિભાગ પણ જાગૃતિ ફેલાવવા માટેના કાર્યક્રમો ચલાવી રહ્યો છે. તેમ છતાં માર્ગ અકસ્માતોની સંખ્યામાં અપેક્ષિત ઘટાડો થવાને બદલે તેમાં વધારો થયો છે. ઉત્તરાખંડમાં 'બ્લેક સ્પોટ્સ' એટલે કે જ્યાં વારંવાર અકસ્માતો થતા હોય તેવા સ્થળો, અકસ્માતો વધવા પાછળનું એક મુખ્ય કારણ માનવામાં આવે છે અને હાલમાં આ સમસ્યાના નિવારણ માટે પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે.
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