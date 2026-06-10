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અનુરાગ કશ્યપના ફેન થયા બોબી દેઓલ, 'બંદર' ફિલ્મમાં કામ કરવાના અનુભવો શેર કર્યા

ફિલ્મ 'બંદર' 5 જૂન 2026ના રોજ વિશ્વભરના સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી.

બોબી દેઓલ
બોબી દેઓલ (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 10, 2026 at 10:35 AM IST

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હૈદરાબાદ : બોબી દેઓલની ફિલ્મ 'બંદર', થિયેટરોમાં રિલીઝ થઈ ગઈ છે. જેનું નિર્દેશન અનુરાગ કશ્યપે કર્યું છે. આ ફિલ્મને દર્શકો તરફથી જબરદસ્ત પ્રેમ અને પ્રશંસા મળી રહી છે. નીખિલ દ્વિવેદીની પ્રોડક્શન હેઠળ બનેલી આ ફિલ્મને મજબૂત વર્ડ ઓફ માઉથ મળ્યો છે, જે દરરોજ વધતો જઈ રહ્યો છે. બોબી દેઓલની અત્યાર સુધીની શ્રેષ્ઠ પરફોર્મન્સમાંની એક બતાવતી 'બંદર' અનુરાગ કશ્યપ સાથે તેમનું પહેલું સહયોગ પણ છે, અને અભિનેતાએ પોતે જણાવ્યું છે કે તેમને તેમના સાથે કામ કરવામાં કેટલો આનંદ આવ્યો.

અનુરાગ કશ્યપ સાથે કામ કરવાનો અનુભવ શેર કરતા બોબી દેઓલે કહ્યું, "હું અનુરાગને ઘણા વર્ષોથી ઓળખું છું અને હંમેશા તેમના કામનો મોટો ફેન રહ્યો છું. હું તેમને ‘મેડ જિનિયસ’ કહું છું અને તે ખરેખર છે. તેઓ એક ઉત્તમ શિક્ષક છે, જે એટલા ખુલ્લા દિલના છે કે તેમણે વર્ષો દરમિયાન જે કંઈ શીખ્યું છે, તે બધું પોતાના આસપાસના દરેક વ્યક્તિ સાથે શેર કરે છે."

બોબીએ આગળ કહ્યું, "મેં સેટ પર કોઈને કહેતા સાંભળ્યું હતું કે આ તો એક માસ્ટરક્લાસ જેવું છે. તેમણે એક એક્ટર તરીકે મારી અંદરથી ઘણું બહાર કાઢ્યું છે અને હું ખૂબ ખુશ છું. દરેક અભિનેતા આવા પ્રોજેક્ટની અપેક્ષા રાખે છે અને મને નથી લાગતું કે મારા આખા કરિયરમાં મેં ક્યારેય આવા પ્રોજેક્ટ પર કામ કર્યું હોત. મેં કઠિન મહેનત કરી અને મારી ઈમેજ બદલવાનો પ્રયાસ કર્યો, અને મને લાગે છે કે અનુરાગની નજર આ પર પડી અને અંતે તેમણે મારી સાથે કામ કરવાનો નિર્ણય લીધો."

'બંદર'ને સુદીપ શર્મા અને અભિષેક બેનર્જીએ લખી છે, જે ‘પાતાલ લોક’, ‘કોહરા’ અને ‘ઉડતા પંજાબ’ જેવી સફળ ફિલ્મો અને વેબ સિરીઝ પાછળની જાણીતી જોડીને સમાવેશ કરે છે. અનુરાગ કશ્યપના નિર્દેશનમાં બનેલી, નીખિલ દ્વિવેદીની સેફરોન મેજિકવર્ક્સ દ્વારા પ્રોડ્યુસ થયેલી અને ઝી સ્ટુડિયોઝના સહયોગથી બનેલી આ ફિલ્મ 5 જૂન 2026ના રોજ વિશ્વભરના સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ ચૂકી છે.

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TAGGED:

BANDAR FILM
ANURAG KASHYAP
BOBBY DEOL
બંદર ફિલ્મ
BOBBY DEOL BANDAR

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