અજય દેવગણના જુહૂ સ્થિત બંગલા પર BMCનો હથોડો! જાણો સમગ્ર મામલો
એક બાજુ અજય દેવગનની ફિલ્મ 'દ્રશ્યમ 3' બોક્સ ઓફિસ પર ધૂમ મચાવી રહી છે, ત્યારે BMCએ તેની સામે મોટી કાર્યવાહી કરી છે
Published : October 17, 2026 at 5:55 PM IST
મુંબઈ: બૃહન્મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC) એ મુંબઈના જુહૂ વિસ્તારમાં આવેલા અભિનેતા અજય દેવગનના બંગલામાં ગેરકાયદેસર બાંધકામ સામે તોડફોડની મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ મિલકત 'એપોલો કો-ઓપરેટિવ હાઉસિંગ સોસાયટી'માં આવેલી છે. BMCએ સત્તાવાર રીતે આ કાર્યવાહીની પુષ્ટિ કરી છે.
જુહૂની એપોલો કો-ઓપરેટિવ હાઉસિંગ સોસાયટીમાં આવેલા આ બંગલાને 'ફ્લોરલ સલૂન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ' નામની કંપનીને ભાડે આપવામાં આવ્યો હતો. બંગલાની અંદર જરૂરી મંજૂરીઓ લીધા વિના અનેક ફેરફારો કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં પાર્ટીશન (દિવાલો) ઊભા કરવા, નવી બારીઓ લગાવવી અને અન્ય માળખાકીય ફેરફારોનો સમાવેશ થાય છે.
BMCની એક ટીમે હવે આ ગેરકાયદે બાંધકામો તોડી પાડ્યાં છે. અગાઉ, 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ, BMCએ 1888ના કાયદાની કલમ 354 હેઠળ એક નોટિસ જારી કરી હતી, જેમાં કામ તાત્કાલિક બંધ કરવાનો અને 24 કલાકની અંદર જરૂરી દસ્તાવેજો રજૂ કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો. નોટિસ આપવા છતાં બાંધકામનું કામ ચાલુ રહેતા, BMCએ કાર્યવાહી કરી અને 12 ઓક્ટોબરના રોજ આ ગેરકાયદે માળખાઓ તોડી પાડ્યાં.
અભિનેતા અજય દેવગન છેલ્લા કેટલાક સમયથી સતત ચર્ચામાં રહ્યા છે અને આ નવી ઘટનાએ તેમને ફરી એકવાર લોકોના ધ્યાનનું કેન્દ્ર બનાવી દીધા છે. અગાઉ, ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન (FDA) એ પણ અભિનેતાને ઈલાયચીની એક બ્રાન્ડની જાહેરાતમાં દેખાવા બદલ નોટિસ પાઠવી હતી. આ નવી ઘટના બાદ, અજય દેવગન ફરી એકવાર લોકોની નજરમાં આવી ગયા છે.
આ ઘટના એવા સમયે બની છે જ્યારે તેમની ક્રાઈમ-થ્રિલર ફ્રેન્ચાઈઝીનો લેટેસ્ટ ભાગ, 'દ્રશ્યમ 3', થિયેટરોમાં ખૂબ જ સફળતા મેળવી રહ્યો છે. આ ફિલ્મે વૈશ્વિક બોક્સ ઓફિસ પર 400 કરોડની કમાણીનો આંકડો પાર કરી લીધો છે. અભિષેક પાઠક દ્વારા નિર્દેશિત 'દ્રશ્યમ 3' બીજી ઓક્ટોબરે મોટા પડદા પર રિલીઝ થઈ હતી. ફિલ્મને સમીક્ષકો તરફથી ખૂબ જ સકારાત્મક પ્રતિસાદ મળ્યો છે અને સોશિયલ મીડિયા પર પણ તેની ખૂબ પ્રશંસા થઈ રહી છે.
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