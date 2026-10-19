ટાઈગર શ્રોફ પર હુમલાની જવાબદારી બિશ્નોઈ ગેંગે લીધી અને આપી ધમકી-'જે પણ સલમાન સાથે કામ કરશે તેને મારી નાખીશું'
બાંદ્રામાં બે વર્ષ પહેલા સલમાનના ગેલેક્સી એપાર્ટમેન્ટ ઘરની બહાર બાઈક સવાર બે લોકોએ ફાયરિંગ કર્યું હતું.
Published : October 19, 2026 at 9:05 AM IST
મુંબઈ: રવિવારે સાંજે જુહુમાં ટાઈગર શ્રોફ પર થયેલા હુમલાની જવાબદારી લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગે સ્વીકારી છે. સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટમાં, ગેંગના પ્રતિનિધિ અનિલ પંડિતે જણાવ્યું હતું કે, તેમણે ટાઈગરને ચેતવણી આપવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ તેણે તે ચેતવણી પર ધ્યાન ન આપ્યું, તેથી તેઓને આ પ્રકારનું કડક પગલું ભરવાની ફરજ પડી.
અનિલ પંડિતે ચેતવણી આપી કે, બોલિવૂડ અભિનેતા સલમાન ખાન સાથે કામ કરનાર કોઈને પણ તેઓ છોડશે નહીં. તેમણે કહ્યું, "જય મહાકાલ... જય શ્રી રામ... અમારા તમામ ભાઈઓને નમસ્કાર. રવિવારે ટાઈગર શ્રોફ સાથે જે કંઈ પણ થયું, તેની જવાબદારી અમે અનિલ પંડિત અને હરમન સંધુ લઈએ છીએ."
Mumbai, Maharashtra: On the Lawrence Bishnoi gang claiming responsibility for the attack on actor Tiger Shroff, Deputy Chief Minister Eknath Shinde says, "Regardless of which gang is involved, action will be taken against it. This is Mumbai. They are once again trying to revive gang wars here, but neither their high-handedness nor their activities will be tolerated by the police or the government. The Chief Minister and all of us have taken this matter very seriously. I appeal to all celebrities to immediately inform the police if they receive any such calls..."— IANS (@ians_india) October 18, 2026
"અમે તેને ફોન કરીને ચેતવણી આપી હતી, પરંતુ તે સમજ્યો નહીં. તેથી, આજે અમે તેને વધુ સખત રીતે સમજાવ્યો. મુંબઈ ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં જે કોઈ પણ અમારી વાત નહીં સાંભળે અથવા સલમાન ખાન સાથે કામ કરવાનું પસંદ કરશે, તેનો વારો પછી આવશે. બસ રાહ જુઓ અને જુઓ."
પોસ્ટમાં વધુમાં ઉમેરવામાં આવ્યું છે, "નોંધ: અન્ય ગેંગના જે લોકો એવું વિચારે છે કે તેઓ અમારું નામ વાપરીને પ્રસિદ્ધિ મેળવી શકે છે તેમને જલ્દી જ મારી નાખવામાં આવશે, અને આ રીતે જ અમે તેમને 'પ્રસિદ્ધ' કરીશું." મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા શેર કરવામાં આવેલી એક ઓડિયો ક્લિપમાં, અનિલ પંડિતે માંગ કરી છે કે સલમાન ખાન લોરેન્સ બિશ્નોઈ અને બિશ્નોઈ સમુદાયની માફી માંગે.
તેણે કહ્યું, "સલમાન ખાન, મારી વાત ધ્યાનથી સાંભળ. જો તું મારા મોટા ભાઈ લોરેન્સ બિશ્નોઈ કે બિશ્નોઈ સમુદાયની માફી નહીં માંગે, તો અમે તારા ઘરે એક કૂતરાને પણ જીવતો નહીં છોડીએ. અમે તારા આખા પરિવારનો સફાયો કરી નાખીશું. આ વાત યાદ રાખજે. એવું ન વિચારતો કે તારી પાસે સુરક્ષા છે એટલે તું સુરક્ષિત છે."
ખાસ છે કે, રવિવારે સાંજે, મુંબઈના જુહુ વિસ્તારમાં મોટરસાઈકલ પર આવેલા ત્રણ શખ્સોએ ટાઈગર શ્રોફની કાર પર ગોળીબાર કર્યો હતો.
આ ઘટનામાં અભિનેતા તો માંડ માંડ બચી ગયા, પરંતુ તેમના ડ્રાઈવરને ઈજાઓ પહોંચી છે. મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે પોલીસ કમિશનરને આ ઘટનાની તાત્કાલિક તપાસ કરવા અને જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, 14 એપ્રિલ, 2024ના રોજ પણ મોટરસાઈકલ પર આવેલા બે શખ્સોએ બાંદ્રામાં સલમાનના ઘર, 'ગેલેક્સી એપાર્ટમેન્ટ્સ'ની બહાર ગોળીબાર કર્યો હતો.
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