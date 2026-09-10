ETV Bharat / entertainment

બિપાશા બાસુના ન્યુટ્રિશન પ્રોડક્ટમાંથી નીકળી જીવાત; FDA કમિશનર તુકારામ મુંઢેને ટેગ કરીને કહ્યું- "હવે તમે જ અમારા..."

બિપાશા બાસુએ સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે, જેમાં તે એક ન્યૂટ્રિશન પ્રોડક્ટમાંથી નીકળેલી નાની જીવાત દેખાડતી જોવા મળી છે.

બિપાશા બાસુ
બિપાશા બાસુ (IANS/@bipashabasu IG)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 10, 2026 at 5:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદઃ દેશમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી ફૂડ સેફ્ટીની સમસ્યા સામે આવી રહી છે, જેના પર મહારાષ્ટ્રના ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન (FDA)ના કમિશનર તુકારામ મુંઢે એક્શન પણ લઈ રહ્યા છે. આ બધા વચ્ચે બૉલીવુડ એક્ટ્રેસ બિપાશા બાસુએ પણ એક ન્યૂટ્રિશન પ્રોડક્ટ સાથે જોડાયેલી ફૂડ-સેફ્ટીની સમસ્યા પર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તેમણે ગુરૂવારે (10 સપ્ટેમ્બર)એ પોતાની ઈન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર એક વીડિયો શેર કર્યો, જેમાં તેણે દાવો કર્યો કે તેને ન્યૂટ્રિશન પ્રોડક્ટમાંથી નાના-નાના કીડા જેવી ચીજો મળી છે. તેણે તરત તુકારામ મુંઢેને ટેગ કરતા સીધી અપીલ કરી અને આ મિલાવટના મામલે મદદ માંગી છે.

આજે બિપાશાએ તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરીઝમાં એક ન્યુટ્રિશન પ્રોડક્ટનો વીડિયો અપલોડ કર્યો. વીડિયોમાં તેણે તે પ્રોડક્ટ પર ઝૂમ કર્યું હતું. અભિનેત્રીએ જણાવ્યું કે તેણે એક નવો ડબ્બો લીધો હતો. પરંતુ તેને ખોલતા જ તેમાં નાના જીવજંતુઓ જોવા મળ્યા.

આ પોસ્ટ શેર કરતી વખતે તેણે લખ્યું, "તુકારામ મુંઢે, તમે જ એકમાત્ર આશા છો, જેથી અમે જે પણ ચીજો ખરીદીએ, તેમાં કોઈ મિલાવટ ન હોય કે તે ખરાબ ન હો." તેણે સાથે હાથ જોડતું ઈમોજી પણ મૂક્યુ હતુ.

બિપાશાએ આ ન્યૂટ્રિશન પ્રોડક્ટ વિશે જણાવ્યું છે કે, તે પ્રોડક્ટ પોતાના વ્હે પ્રોટીન આઈસોલેટ પ્રોડક્ટ્સ અને સપ્લીમેન્ટ્સ માટે જાણીતું છે, જેને લો-કાર્બ કે જીરો-કાર્બ વિકલ્પો તરીકે વેચવામા આવે છે. એક્ટ્રેસનો આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

કોણ છે તુકારામ મુંઢે

તુકારામ મુંઢે એક IAS અધિકારી અને મહારાષ્ટ્ર FDA કમિશનર છે. સમગ્ર રાજ્યમાં ખાદ્ય સુરક્ષાના નિયમોનું કડક પાલન કરાવવાને કારણે તેઓ ચર્ચામાં રહ્યા છે. તેમના નેતૃત્વ હેઠળ, FDA અધિકારીઓ રેસ્ટોરન્ટ્સ, ફૂડ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ્સ અને ક્વિક-કોમર્સ વેરહાઉસનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે અને સ્વચ્છતા તથા સુરક્ષાના નિયમોના ઉલ્લંઘન બદલ કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે.

બિપાશા વિશે

બિપાશા ઘણા વર્ષોથી ફિલ્મોમાં જોવા મળી નથી, તેમ જ તેણે કોઈ આગામી ફિલ્મ પ્રોજેક્ટની જાહેરાત પણ કરી નથી. તે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી લાઈમલાઈટથી દૂર રહીને તેની દીકરી સાથે ક્વોલિટી ટાઈમ સ્પેન્ડ કરી રહી છે. તે છેલ્લે 2020ની વેબ સિરીઝ 'ડેન્જરસ' (Dangerous)માં જોવા મળી હતી. તેના ફેન્સ મોટા પડદા પર તેની વાપસીની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.

આ પણ વાંચોઃ

J&Kમાં પહેલો ઈન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ, રામોજી ફિલ્મ સિટીના પ્રતિનિધિએ ઈવેન્ટની પ્રશંસા કરી
ચેક બાઉન્સ કેસમાં એક્ટર રાજપાલ યાદવને રાહત; સરેન્ડર કરવાથી મળી વચગાળાની રાહત

TAGGED:

BIPASHA BASU NUTRITION
BIPASHA BASU
NUTRITION PRODUCT
FDA COMMISSIONER TUKARAM MUNDHE
BIPASHA BASU NUTRITION PRODUCT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.