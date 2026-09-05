Bigg Boss 20: ઘર નહીં વન્ડરલેન્ડમાં રહેશે કન્ટેસ્ટન્ટ્સ, જુઓ INSIDE VIDEO
બિગ બૉસ 20માં સલમાન ખાનનો પણ અલગ અવતાર જોવા મળશે. કારણ કે 'ભાઈજાન'ના લુકની ખૂબ ચર્ચા થઈ રહી છે.
Published : September 5, 2026 at 2:34 PM IST
હૈદરાબાદઃ બૉલીવુડ સુપરસ્ટાર સલમાન ખાન પોતાના મોસ્ટ પૉપુલર ટીવી રિયાલિટી શો બિગ બૉસ સીઝન 20 સાથે આવી રહ્યા છે. 4 સપ્ટેમ્બરે શોના કેટલાક કન્ટેસ્ટન્ટના પ્રોમો જારી કરવામા આવ્યા. જો કે હાલ સંપૂર્ણ રીતે તેમના ચહેરા પરથી પળદો નથી હટાવવામા આવ્યો, પણ શોના દર્શકોની બેચેની વધતી જઈ રહી છે. બિગ બૉસ 20 કાલે એટલે કે 6 સપ્ટેમ્બરે ઑનએર થશે. આ પહેલા અમે તમને દેખાડવા જઈ રહ્યા છીએ બિગ બૉસ 20ના ઘરનો ઈનસાઈડ વીડિયો.
બિગ બૉસ 20 થીમ અને બે ટીમ
સલમાન ખાનના શો ની આ વખતની થીમ 'તથાસ્તુ' છે. ભાઈજાને પ્રોમોમાં તેનો ખુલાસો કર્યો અને જણાવ્યું કે કન્ટેસ્ટન્ટને 'એક્સ્ટ્રા જીવન દાન' મળશે. આ ટ્વિસ્ટથી જોખમમાં પડેલા ઘરવાળાને એક એક્સ્ટ્રા લાઈફલાઈન મળવાની છે. આ એક્સ્ટ્રા લાઈફલાઈન કાં તો ઘરવાળા આપશે કે પછી ઑડિયન્સ તરફથી મળશે. રિપોર્ટ્સની માનીએ તો, આ વખતે ઘરવાળાને બે ટીમોમાં વહેંચવામા આવશે. જ્યારે, કેપ્ટન એક જ રહેશે, પણ દરેક સપ્તાહે તેમાં ફેરફાર થશે.
Big Boss 20 house😍#BigBoss20 pic.twitter.com/qgTQsMOoZx— Spraha Joshi (@sprahajoshi) September 4, 2026
બિગ બૉસ 20ની હાઉસ ડિઝાઈન
બિગ બૉસ ના ફક્ત પોતાના કન્ટેસ્ટન્ટ્સ, નિયમ અને લડાઈ-ઝઘડા માટે જાણીતું હોય છે, પણ ઘરની સજાવટ માટે પણ દર્શકો તેને પસંદ કરે છે. બિગ બૉસના દર્શકો એ જોવા માટે પણ બેચેન હોય છે કે આ વખતે ઘરની અંદરનો નજારો કેવો હશે. તમને જણાવી દઈએ, બિગ બૉસના ઘરનો લુક દર વર્ષે બદલાઈ જાય છે અને એક નવી થીમ સાથે દર્શકોને એટ્રેક્ટ કરે છે. આ વખતે બિગ બૉસ 20ના ઘરને ડિઝાઈનર કંચન અને રૂપાલીએ ડિઝાઈન કર્યું છે.
બિગ બૉસ 20નું ઘર પાછલી સીઝનથી ખૂબ અલગ જોવા મળી રહ્યું છે અને તેની થીમ ફેન્ટસી-એડવેન્ચર છે. ઘરનો લુક જંગલ ટાઈપ આપવામા આવ્યો છે, કારણ કે તેમાં સજાવટ માટે ઘણા પ્રકારના એનિમલ સ્ટેચ્યુ રાખવામા આવ્યા છે. ઘરના બેડરૂમ્સને આ વખતે ખાસ પ્રકારે સજાવવામા આવ્યા છે. પ્રવેશ દ્વાર પર ગોરિલ્લા ઘરની રોનક વધારી રહ્યો છે. ફિશવાળો સ્વિમિંગ પૂલ ખૂબ કુલ વાઇબ્સ આપી રહ્યો છે. બગીચાવાળા એરિયાને સાપની ડિઝાઈનથી એટ્રેક્ટિવ કરવામા આવ્યો છે.
#BiggBoss20 - EXCLUSIVE 🚨— Bigg Boss Scope (@BiggBossScope) September 5, 2026
Final Confirmed Contestant For Bigg Boss 20.
1. #IshaRikhi
2. #MaryKom
3. #AmanGandhi
4. #KhushiDubey
5. #KushalTanwar
6. #AmrapaliDubey
7. #QaziTouqeer
8. #KanikaMann
9. #LoveGill
10. #MahhiVij
11. #YungDSA
12. #RhiyaAhir
13. #UditiSingh
14.…
બિગ બૉસ 20ના કન્ટેસ્ટન્ટ્સ
હાલ બિગ બૉસ 20માંથી કોઈ પણ ઑફિશિયલ કન્ટેસ્ટન્ટનું નામ સામે નથી આવ્યું. રિપોર્ટ્સની માનીએ તો દર વખતની જેમ આ વખતે પણ ઘરમાં કેટલાક મોટા અને કન્ટ્રોવર્શિયલ નામ જોડાવાના છે. તેમાં સૌથી પહેલા નામ રેપર બાદશાહની એક્સ-વાઈફ ઈશા રિખીનું છે. જ્યારે, પૂર્વ ક્રિકેટર હરભજન સિંહની પત્ની અને પૂર્વ એક્ટ્રેસ ગીતા બસરા, સિંગંગ રિયાલિટી શો ફેમ ગુરૂકુલમાં દેશના સૌથી પસંદગીના સિંગર અરિજીત સિંહને હરાવનાર સિંગર કાજી તૌકીર, સુશાંત સિંહ ડેથ કેસમાં ચર્ચિત એક્ટ્રેસ રિયા ચક્રવર્તીના ભાઈ શૌવિક ચક્રવર્તી, ભાગ્ય લક્ષ્મી ફેમ ટીવી એક્ટર અમન ગાંધી, ગોલ્ડ વિનર બૉક્સર મૈરી કૉમ, ખુશી દુબે, આમ્રપાલી દુબે, કનિકા માન, કુશલ તનવર, લવ ગિલ, માહી વિજ, યુંગ ડીએસએ, જંતર મંતર પર કૉક્રોચ જનતા પાર્ટી પ્રોટેસ્ટનો ભાગ રહી ચૂકેલી રિયા આહિર અને અદિતી સિંહ પણ શો નો ભાગ બની શકે છે. જણાવી દઈએ કે, 6 સપ્ટેમ્બરે થનારા બિગ બૉસ 20ના ગ્રેન્ડ પ્રીમિયર પર તમામ કન્ટેસ્ટન્ટ્સના નામ સાથે ચહેરા સામે આવશે.
બિગ બૉસ 20ની પ્રાઈસ મની
બિગ બૉસ 19ના વિનર ટીવીના પૉપુલર એક્ટર ગૌરવ ખન્ના છે, જેને 50 લાખ રૂપિયાની પ્રાઈઝ મની મળી હતી. રિપોર્ટ્સની માનીએ તો બિગ બૉસ 20નો વિનર પણ ટ્રૉફી સાથે 50 લાખ રૂપિયા પ્રાઈસ મની લઈને જશે.
Dekh li inki jhalak, ab guess karo yeh kaun hai? 🤪#BiggBoss Starts 6th September on #JioHotstar and #ColorsTv #BiggBoss20 #BiggBossOnJioHotstar pic.twitter.com/aDjDm4CV4J— JioHotstar (@JioHotstar) September 4, 2026
બિગ બૉસ 20માં નવા નિયમ
Aap iss jhalak se convince ho gaye ya hum aur bole 🤪#BiggBoss Starts 6th September on #JioHotstar and #ColorsTv #BiggBoss20 #BiggBossOnJioHotstar pic.twitter.com/f4s5sTuHEh— JioHotstar (@JioHotstar) September 4, 2026
તથાસ્તુ થીમના કારણે મેકર્સે ખેલના નિયમોમાં કેટલાક ફેરફાર કર્યા છે. કારણ કે આ વખતે બિગ બૉસના ઘરવાળા જો વોટોના આધારે બહાર થઈ શકે છે, તો તેમને એકસ્ટ્રા વરદાન આપીને બચાવી શકાય છે. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે, ઘરમાં બની રહેવા માટે કન્ટેસ્ટન્ટ્સને ટાસ્ક પુરો કરવો પડશે. એટલે કે એકસ્ટ્રા વરદાનનો હકદાર એ જ હશે, જે ટાસ્કને સારી રીતે પુરો કરશે. હવે આટલું જાણ્યા બાદ બિગ બૉસના દર્શકોની બેચેની તો વધવાની છે. કારણ કે આ વખતનો શો ખૂબ જ રસપ્રદ થવાનો છે.
Rap sun liya? Ab naam guess karo! 😁#BiggBoss starts 6th September on #JioHostar at 9PM and #ColorsTv at 10:30PM#BiggBoss20 #BiggBossOnJioHotstar pic.twitter.com/MBJRKDmtRj— JioHotstar (@JioHotstar) September 5, 2026
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