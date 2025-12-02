'બિગ બોસ 19'ના ગ્રાન્ડ ફિનાલેની તારીખની જાહેરાત: ક્યારે-ક્યાં જોશો? આ ટોપ-5 કન્ટેસ્ટન્ટમાં કાંટાની ટક્કર, જાણી પ્રાઈઝ મની
બિગ બોસ 19 નો ગ્રાન્ડ ફિનાલે નજીક આવી રહ્યો છે. આ ટોચના 5 સ્પર્ધકોને જોરદાર સ્પર્ધાનો સામનો કરવો પડે તેવી અપેક્ષા છે.
Published : December 2, 2025 at 10:10 PM IST
મુંબઈ: બિગ બોસ 19 ના ગ્રાન્ડ ફિનાલેને હવે થોડા દિવસો બાકી છે. ગયા અઠવાડિયે "વીકેન્ડ કા વાર" માં બે ડબલ એવિક્શન જોવા મળ્યું, જેનાથી સ્પર્ધકો અશ્નૂર કૌર અને શેહબાઝ બદેશાની સફરનો અંત આવ્યો. તો આજે 2 ડિસેમ્બરે રાત્રે વધુ એક મીડ-વીક એવિક્શન થવાનું છે અને શોને પોતાના ટોપ-5 કન્ટેસ્ટન્ટ મળી જશે.
બિગ બોસ 19 તેના અંતિમ વીકમાં એક મોટા વળાંક સાથે આવ્યું છે, કારણ કે મીડ-વીક એવિક્શ દર્શકોને ચોંકાવી દેશે. ગૌરવ ખન્ના સિવાય બધા ઘરના સભ્યોને બિગ બોસ 19 ના મીડ-વીક એવિક્શન માટે નોમિનેટ કરવામાં આવ્યા છે. ગૌરવ પાસે ફિનાલેની ટિકિટ છે, જેના કારણે અંતિમ સ્ટેજમાં તેની એન્ટ્રી નિશ્ચિત છે.
બિગ બોસ 19 ના પંદરમા અને અંતિમ અઠવાડિયામાં આ નોમિનેશન ટ્વિસ્ટ આવ્યો છે, જેનાથી પ્રેશરમાં વધારો થયો છે. ટિકિટ ટુ ધ ફિનાલે જીતનાર ગૌરવ એકમાત્ર સ્પર્ધક છે જે બહાર નીકળવાથી બચી ગયો છે. બાકીના ફાઇનલિસ્ટ હવે સંપૂર્ણપણે પ્રેક્ષકોના સમર્થન પર નિર્ભર છે.
નોમિનેટેડ ગ્રુપમાં ફરહાના ભટ્ટ, અમાલ મલિક, માલતી ચહર, પ્રણિત મોરે અને તાન્યા મિત્તલનો સમાવેશ થાય છે. દરેક નામ મહિનાઓ સુધીના ટાસ્ક, સંઘર્ષો અને બદલાતા જોડાણોમાંથી પસાર થયું છે. હવે, બિગ બોસ 19 માં રહેવાની સ્પર્ધા ફક્ત લોકોની પસંદ પર આધારિત છે, જે ફેન્સની લોયલ્ટીને એક મુખ્ય પરિબળ બનાવે છે.
બિગ બોસ 19 ગ્રાન્ડ ફિનાલે તારીખ
બિગ બોસ 19 નો ગ્રાન્ડ ફિનાલે 7 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ યોજાશે. આ શો જિયો હોટસ્ટાર પર રાત્રે 9 વાગ્યે અને કલર્સ ટીવી પર રાત્રે 10:30 વાગ્યે પ્રસારિત થશે. નિર્માતાઓએ મંગળવારે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક અપડેટ શેર કર્યું, જેમાં કેપ્શન આપ્યું, "ગ્રાન્ડ ફિનાલેને વધુ ભવ્ય બનાવવા માટે 'તુ મેરી મૈં તેરા, મૈં તેરા તુ મેરી'ના કલાકારો કાર્તિક આર્યન અને અનન્યા પાંડે આવી રહ્યા છે. તેને જોવાનું ચૂકશો નહીં."
'બિગ બોસ 19' ના ટોપ 5 સ્પર્ધકો
સોશિયલ મીડિયા પર એવી અફવાઓ ફેલાઈ રહી છે કે માલતી ચહરની સફર આજે સમાપ્ત થશે અને તેને ઘરમાંથી બહાર કરવામાં આવશે. આ અફવાઓ પાછળનું સત્ય આજે રાત્રે શોમાં બહાર આવશે. જિયો હોટસ્ટાર એપ પર મીડ-વીક એવિક્શન માટે વોટિંગ 2 ડિસેમ્બર, 2025, મંગળવારના રોજ સવારે 10 વાગ્યા સુધી ખુલ્લું હતું.
ગૌરવ ખન્નાને પ્લાનિંગ સાથે શાંત રીતે બતાવવામાં આવ્યો છે. અમાલ મલિકે બોલ્ડ સ્ટેન્ડ લીધો. પ્રણિત મોરે અને ફરહાના ભટ્ટે તેમના વ્યક્તિત્વનું એક અલગ પાસું બતાવ્યું, જ્યારે તાન્યા મિત્તલે ભાવનાત્મક અને સ્માર્ટ વલણ બંને દર્શાવ્યું. માલતી ચહર, કોઈક રીતે, અન્ય સ્પર્ધકોની તુલનામાં જરૂરી આકર્ષણ મેળવવામાં નિષ્ફળ ગઈ અને શોમાંથી બહાર થઈ જવાની શક્યતા છે.
બિગ બોસ 19 ની પ્રાઈસ મની
ઈનામની રકમની વાત કરીએ તો, બિગ બોસ 18 ના વિજેતાને ટ્રોફી અને ₹50 લાખનું ઈનામ મળ્યું. એવી અપેક્ષા છે કે બિગ બોસ 19 ના વિજેતાને પણ ₹50 લાખ મળશે. જોકે, આ બાબતે નિર્માતાઓ દ્વારા હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી.
