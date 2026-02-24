રણવીર સિંહની ધરપકડ પર રોક; કર્ણાટક હાઈકોર્ટે 'કાંતારા'ની દૈવ પરની ટિપ્પણી બદલ ફટકાર લગાવી
રણવીર સિંહ પર દેવી ચાવુંડી (દેવી ચામુન્ડી) નું અપમાન કરવાનો અને ધાર્મિક લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડવાનો આરોપ છે
Published : February 24, 2026 at 9:40 PM IST
બેંગલુરુ: કર્ણાટક હાઈકોર્ટે બોલિવૂડ અભિનેતા રણવીર સિંહને મોટી રાહત આપી છે. જસ્ટિસ એમ. નાગપ્રસન્નાએ ફિલ્મ "કાંતારા ચેપ્ટર 1" માં એક દૈવીય પાત્ર વિરુદ્ધ કથિત અપમાનજનક ટિપ્પણીના સંદર્ભમાં અભિનેતા દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીની સુનાવણી કરતી વખતે આ આદેશ આપ્યો છે.
અભિનેતા પર દેવી ચાવુંડી (દેવી ચામુન્ડી) નું અપમાન કરવાનો અને ધાર્મિક લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડવાનો આરોપ છે. સુનાવણી દરમિયાન, કોર્ટને જાણ કરવામાં આવી હતી કે રણવીર સિંહે તેની ટિપ્પણીઓ માટે પહેલેથી જ માફી માંગી લીધી છે. બેન્ચે તેને તપાસમાં સહકાર આપવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો અને કહ્યું હતું કે આગામી આદેશ સુધી તેની સામે કોઈ દંડાત્મક કાર્યવાહી (જેમ કે ધરપકડ) ન કરવી જોઈએ.
કોર્ટે રાજ્ય સરકાર અને ફરિયાદીને તેમના વાંધા દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. આ કેસમાં આગામી સુનાવણી 2 માર્ચે થવાની છે. અભિનેતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ સાજન પૂવૈયાએ દલીલ કરી હતી કે આ ટિપ્પણીઓ તાજેતરમાં ગોવામાં યોજાયેલા આંતરરાષ્ટ્રીય ફિલ્મ મહોત્સવ (IFFI) દરમિયાન કરવામાં આવી હતી.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે અભિનેતાએ "કાંતારા ચેપ્ટર 1" અંગેની તેમની ટિપ્પણીઓ બદલ તાત્કાલિક માફી માંગી હતી. તેમ છતાં, તે ટિપ્પણીઓના આધારે તેની સામે કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. વકીલે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે, અભિનેતાનો કોઈને નારાજ કરવાનો ઈરાદો નહોતો અને તે પોતાની ભૂલ માટે સુધારાત્મક પગલાં લેવા તૈયાર છે.
સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટે ખૂબ જ કડક મૌખિક ટિપ્પણી કરી હતી. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, રણવીર સિંહ ભલે ધાર્મિક લાગણીઓના ઊંડાણને સંપૂર્ણપણે સમજી શક્યો ન હોય, પરંતુ પ્રદર્શનની નકલ કરવી લોકો માટે દુઃખદાયક હતી. કોર્ટે સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે, જાહેર પ્રભાવ ધરાવતા વ્યક્તિ તરીકે, તમારી પાસે મોટી જવાબદારી છે અને કોઈ પણ કાયદાથી ઉપર નથી.
કોર્ટે એમ પણ કહ્યું કે, ફક્ત માફી માંગવાથી જે કહેવામાં આવ્યું છે તે ભૂંસી શકાતું નથી, ખાસ કરીને ઇન્ટરનેટના આ યુગમાં. બેન્ચે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે દરિયાકાંઠાના કર્ણાટક ક્ષેત્રમાં કરવામાં આવતી ધાર્મિક વિધિઓ અને પરંપરાઓને પવિત્ર માનવામાં આવે છે અને તેને તે રીતે સ્વીકારવી જોઈએ. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, અભિનેતાએ પ્રદર્શનની નકલ કરવાનો પ્રયાસ કરવાને બદલે "અસાધારણ" તરીકે પ્રશંસા કરવી જોઈતી હતી.
ફરિયાદીના વકીલે દલીલ કરી હતી કે, અભિનેતા ઋષભ શેટ્ટી દ્વારા કથિત રીતે નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો હતો કે આવી ટિપ્પણીઓ બિનજરૂરી છે તે પછી પણ રણવીર સિંહ બોલતો રહ્યો. ફરિયાદીએ એ પણ નિર્દેશ કર્યો હતો કે, અભિનેતાની પત્ની, દીપિકા પાદુકોણ, પોતે કર્ણાટકની છે અને સંભવતઃ સ્થાનિક પરંપરાઓમાં સારી રીતે વાકેફ છે.
ફરિયાદ મુજબ, આ ઘટના 28 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ ગોવામાં આંતરરાષ્ટ્રીય ફિલ્મ મહોત્સવ ઓફ ઈન્ડિયા (IFFI) ના સમાપન સમારોહ દરમિયાન બની હતી. આરોપ છે કે, રણવીર સિંહે દરિયાકાંઠાના કર્ણાટકના દેવતાઓ 'પંજુરલી' અને 'ગુલિગા' સાથે સંકળાયેલા દૈવી અભિવ્યક્તિઓનું અભદ્ર અને રમૂજી રીતે અનુકરણ કર્યું હતું. ફરિયાદી પ્રશાંત મેથલે આરોપ લગાવ્યો હતો કે આ ટિપ્પણીઓ ભક્તોની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડે છે અને ધાર્મિક જૂથો વચ્ચે દુશ્મનાવટને પ્રોત્સાહન આપે છે.
23 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ, કોર્ટે પોલીસને ફરિયાદની તપાસ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો. આ આદેશના આધારે, હાઇ ગ્રાઉન્ડ્સ પોલીસે ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) ની કલમ 196, 299 અને 302 હેઠળ FIR નોંધી. ત્યારબાદ અભિનેતાને પૂછપરછ માટે હાજર રહેવા માટે નોટિસ જારી કરવામાં આવી. આ કાનૂની કાર્યવાહીને પડકારતા, રણવીર સિંહે FIR રદ કરવા માટે હાઇ કોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો.
આ પણ વાંચો:
સ્પ્લિટ્સવિલા 7 ફેમ અને મિસ્ટર ઈન્ડિયા રહી ચૂકેલા મયંક પવારનું અવસાન
WATCH: તિહાર જેલમાંથી મુક્ત થયા બાદ કામ પર પાછા ફર્યા રાજપાલ યાદવ, સેટ પર પહોંચીને થયા ભાવુક