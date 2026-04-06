Bhoot Bangla Movie: "ભૂત બંગલા" ફિલ્મ રિલીઝમાં વિલંબ કેમ થયો? એકતા કપૂરે કર્યો ખુલાસો
'ભૂત બાંગ્લા'ના ટ્રેલર લોન્ચ ઇવેન્ટમાં, ફિલ્મ નિર્માતા એકતા કપૂરે ફિલ્મની રિલીઝમાં વિલંબ વિશે ખુલીને વાત કરી.
Published : April 6, 2026 at 7:16 PM IST
હૈદરાબાદ: "ભૂત બંગલા" ફિલ્મની નવી રિલીઝ તારીખ જાહેર કરી. શરૂઆતમાં 10 એપ્રિલના રોજ નિર્ધારિત ફિલ્મની રિલીઝ તારીખ 16 એપ્રિલ સુધી મુલતવી રાખવામાં આવી હતી. હવે, ફિલ્મ નિર્માતા એકતા કપૂરે વિલંબ પાછળનું કારણ જાહેર કર્યું છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કર્યુ કે આ નિર્ણય બળજબરીથી નહીં, પરંતુ વ્યૂહાત્મક રીતે લેવામાં આવ્યું હતું.
એકતા કપૂરે 6 એપ્રિલ, સોમવારના રોજ ભૂત બાંગ્લાના ટ્રેલર લોન્ચ ઇવેન્ટમાં હાજરી આપી હતી. વિલંબ અંગેની અટકળોનો જવાબ આપતાં, તેમણે સમજાવ્યું કે દર્શકો અને ફિલ્મના પ્રદર્શનને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રિલીઝ આયોજન માટે વ્યવહારુ અભિગમ સમજાવતા, તેમણે કહ્યું, "જો ધુરંધર 2 સારું પ્રદર્શન કરશે, તો અમે તેમાં દખલ કરીશું નહીં."
નિર્માતાએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે તેમની ટીમ દર્શકોનું ધ્યાન વિભાજીત કરવા માંગતી નથી, ખાસ કરીને જ્યારે બીજી મોટી ફિલ્મ થિયેટરોમાં સારું પ્રદર્શન કરી રહી હોય. તેમનું માનવું હતું કે બંને ફિલ્મોને બિનજરૂરી સ્પર્ધાનો સામનો કરવાને બદલે તેમનો હક મળવો જોઈએ.
એકતાનું સ્પષ્ટ નિવેદન બોક્સ ઓફિસ ઇકોસિસ્ટમ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે દર્શાવે છે. ટક્કરનું જોખમ લેવાને બદલે, નિર્માતાઓએ જાણી જોઈને ફિલ્મને વિલંબિત કરવાનો નિર્ણય લીધો, જેનો લાંબા ગાળે ફિલ્મને ફાયદો થશે. "અમે દખલ કરીશું નહીં," તેમણે કહ્યું કે આ અભિગમ સહયોગી અને વ્યૂહાત્મક વિચારસરણીને પ્રતિબિંબિત કરે છે જે ઘણીવાર ઉદ્યોગમાં રિલીઝના નિર્ણયોને આગળ ધપાવે છે.
એકતા કપૂરે તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 'ભૂત બંગલા'નું ટ્રેલર શેર કર્યું અને કેપ્શનમાં લખ્યું, "ભૂત બંગલામાં આપનું સ્વાગત છે. અહીંના લોકો સામાન્ય નથી, તમારા પોતાના જોખમે પ્રવેશ કરો. 'ભૂત બંગલા'નું ટ્રેલર હવે રિલીઝ થઈ ગયું છે. પેઇડ પ્રીવ્યૂ 16 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ રાત્રે 9 વાગ્યે સિનેમાઘરોમાં શરૂ થશે."
પ્રિયદર્શન દ્વારા નિર્દેશિત, ભૂત બાંગ્લા સ્ટાર્સ અક્ષય કુમાર, વામિકા ગબ્બી, પરેશ રાવલ, તબ્બુ, રાજપાલ યાદવ, જીશુ સેનગુપ્તા અને મિથિલા પાલકર છે. પ્રિયદર્શન દ્વારા દિગ્દર્શિત અને અક્ષય કુમાર, શોભા કપૂર અને એકતા આર. કપૂર દ્વારા નિર્મિત, આ ફિલ્મ 16 એપ્રિલ, 2026ના રોજ રાત્રે 9 વાગ્યે શરૂ થતા 'એડવાન્સ પેઇડ પ્રિવ્યૂઝ' માટે થિયેટરોમાં ખુલશે.
