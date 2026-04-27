ETV Bharat / entertainment

'ભૂત બંગલા' બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન Day 10: 200 કરોડની નજીક પહોંચી અક્ષય કુમારની ફિલ્મ, બીજા રવિવારે કર્યું બમ્પર કલેક્શન

બીજા વીકેન્ડમાં શાનદાર પ્રદર્શને ફિલ્મને અક્ષય કુમારની તાજેતરમાં રિલીઝ થયેલી કેટલીક ફિલ્મ કરતા આગળ નીકળવામાં મદદ કરી છે.

ભૂત બંગલા 10માં દિવસનું બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 27, 2026 at 2:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: અક્ષય કુમારની હૉરર કોમેડી ફિલ્મ 'ભૂત બંગલા'એ બીજા રવિવારે પણ બૉક્સ ઓફિસ પર સારૂ પ્રદર્શન કર્યું છે અને સારી કમાણી કરી છે. ભૂત બંગલાના ડોમેસ્ટિક અને વર્લ્ડવાઇડ કલેક્શનમાં વધારો થયો છે. અક્ષય કુમાર પોતાની કોમેડીથી દર્શકોના દિલમાં ફરી જગ્યા બનાવવાનું કામ કરી રહ્યો છે. ફિલ્મ ભારતમાં પહેલા જ 100 કરોડ રૂપિયાનો આંકડો પાર કરી ચુકી છે અને વર્લ્ડવાઇડ કલેક્શન 200 કરોડ રૂપિયાની નજીક પહોંચી ગયું છે.

સૈકનિલ્કના રિપોર્ટ અનુસાર, ફિલ્મ ભૂત બંગલાએ બીજા રવિવાર એટલે કે 10 દિવસમાં ભારતમાં 12.50 કરોડ રૂપિયાનું કલેક્શન કર્યું છે. આ કમાણી સાથે ફિલ્મનું ભારતમાં કૂલ કલેક્શન અંદાજિત 113.40 કરોડ રૂપિયા થઇ ગયું છે. પ્રિયદર્શન દ્વારા નિર્દેશિત આ ફિલ્મે વૈશ્વિક સ્તરે અંદાજિત 179.48 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે. આ સાથે જ ભૂત બંગલા અક્ષય કુમારની તાજેતરમાં રિલીઝ થયેલી કેટલીક ફિલ્મથી આગળ નીકળી ગઇ છે જેમાં કેસરી ચેપ્ટર 2 (145.01 કરોડ રૂપિયા), સ્કાઇફોર્સ (150.01 કરોડ રૂપિયા) અને જોલી LLB 3 (171.64 કરોડ રૂપિયા) સામેલ છે.

ભૂત બંગલાનું દૈનિક બોક્સ ઓફિસ નેટ કલેક્શન (સૈકનિલ્ક)

  • ગુરૂવાર: 3.75 કરોડ રૂપિયા (પેડ પ્રીવ્યૂ)
  • પ્રથમ શુક્રવાર: 12.25 કરોડ રૂપિયા
  • શનિવાર: 19 કરોડ રૂપિયા
  • રવિવાર: 23 કરોડ રૂપિયા
  • સોમવાર: 6.75 કરોડ રૂપિયા
  • મંગળવાર: 8 કરોડ રૂપિયા
  • બુધવાર: 6.15 કરોડ રૂપિયા
  • ગુરૂવાર: 5.50 કરોડ રૂપિયા
  • બીજો શુક્રવાર: 5.75 કરોડ રૂપિયા
  • શનિવાર: 10.75 કરોડ રૂપિયા
  • રવિવાર: 12.50 કરોડ રૂપિયા

ભારતમાં કૂલ નેટ કલેક્શન

સૈકનિલ્કે જણાવ્યું કે ફિલ્મ દેશભરમાં 10માં દિવસે 9,498 શોમાં ચાલી હતી. ભારતમાં તેનું કૂલ ગ્રોસ કલેક્શન 134.98 કરોડ રૂપિયા થઇ ગયું છે. વિદેશમાં ભૂત બંગલાએ 10માં દિવસે 3 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે જેનાથી તેની કૂલ વિદેશી કમાણી 44.50 કરોડ રૂપિયા થઇ ગઇ છે અને તેનું વર્લ્ડવાઇડ કલેક્શન 179.48 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયું છે.

ફિલ્મ સમીક્ષકો અને દર્શકો પાસેથી મિશ્ર પ્રતિસાદ મળ્યો છે, પરંતુ બોક્સ ઓફિસ પર તેને પોતાનો ચાર્મ જાળવી રાખ્યો છે. જોકે, તેનું વર્તમાન કલેક્શન સની દેઓલ સ્ટારર ફિલ્મ બોર્ડર-2 કરતા ઘણું પાછળ છે, જેનું વૈશ્વિક સ્તરે 450.20 કરોડ રૂપિયાનું કૂલ કલેક્શન હતું.

ભૂત બંગલાથી અક્ષય કુમાર અને પ્રિયદર્શનની જોડી 14 વર્ષ બાદ પરત ફરી છે. ફિલ્મના કલાકારોમાં અસરાની, પરેશ રાવલ, રાજપાલ યાદવ, તબ્બુ, જિશુ સેનગુપ્તા અને વામિકા ગબ્બી સામેલ છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

BHOOT BANGLA BOX OFFICE COLLECTION
BHOOT BANGLA
AKSHAY KUMAR FILM
AKSHAY KUMAR BHOOT BANGALA
BHOOT BANGLA BOX OFFICE COLLECTION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.