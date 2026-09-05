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બાદશાહની એક્સ-વાઈફ ઈશા રિખીએ છૂટાછેડા અને લગ્નની અફવાઓ પર મૌન તોડ્યું, કહ્યું - ત્યાં સુધી વિશ્વાસ ન કરો જ્યાં સુધી...

ઈશા રિખીની બિગ બોસ 20માં એન્ટ્રી થવાની હોવાના સમાચારો વચ્ચે તેના અને બાદશાહના સંબંધો વિશે ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે

ઈશા રિખીની બિગ બોસ 20માં એન્ટ્રી થવાની હોવાના સમાચારો વચ્ચે તેના અને બાદશાહના સંબંધો વિશે ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે
ઈશા રિખીની બિગ બોસ 20માં એન્ટ્રી થવાની હોવાના સમાચારો વચ્ચે તેના અને બાદશાહના સંબંધો વિશે ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 5, 2026 at 9:53 PM IST

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હૈદરાબાદ: પંજાબી રેપર-સિંગર બાદશાહ અને તેની ભૂતપૂર્વ પત્ની ઈશા રિખી જ્યારથી તેમના અલગ થવાના સમાચાર આવ્યા છે ત્યારથી ચર્ચામાં છે. હવે, ઈશા રિખીએ એક ઈન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી દ્વારા લગ્નની અફવાઓ પર વાંધો ઉઠાવ્યો છે. તેણે મીડિયા અને જનતાને અપીલ કરી છે કે, જ્યાં સુધી તે પોતે તેના વિશે વાત ન કરે ત્યાં સુધી તેના અંગત જીવન અંગે કોઈ પણ વાત પર વિશ્વાસ ન કરે. તેનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે 'બિગ બોસ 20'માં તેની એન્ટ્રી અંગે અટકળો વહેતી થઈ છે.

અભિનેત્રી ઈશા રિખી, જે અગાઉ રેપર બાદશાહની પત્ની હતી, 'બિગ બોસ 20'માં સ્પર્ધક તરીકે દેખાઈ શકે છે. થોડા દિવસો પહેલા જ બંનેએ તેમના અલગ થવાની પુષ્ટિ કરી હતી. માર્ચમાં ઈશાની માતા પૂનમ રિખીએ તેમના ખાનગી લગ્નના ઘણા ફોટા ઈન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કર્યા બાદ બાદશાહ અને ઈશાના સંબંધો અંગે અટકળોએ જોર પકડ્યું હતું. હવે, ઈશા રિખીએ ઈન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી દ્વારા લગ્નની અફવાઓ પર વાંધો ઉઠાવ્યો છે.

ઈશા રિખીની ઈન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી
ઈશા રિખીની ઈન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી (Isha Rikhi)

5 સપ્ટેમ્બરના રોજ, રિખીએ તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર એક નિવેદન બહાર પાડીને મીડિયા અને જનતાને અપીલ કરી હતી કે જ્યાં સુધી તે પોતે તેના વિશે વાત ન કરે ત્યાં સુધી તેના અંગત જીવન વિશે કોઈ પણ વાત પર વિશ્વાસ ન કરે. 'બિગ બોસ 20'માં તેની એન્ટ્રી અંગે વધતી અટકળો વચ્ચે તેનું નિવેદન આવ્યું છે.

તેના નિવેદનમાં, ઇશા રિખીએ તેના લગ્ન અને અલગ થવા અંગેના અહેવાલો પર આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું, મીડિયાને અપ્રમાણિત માહિતી ફેલાવવા માટે વિનંતી કરી. તેણે લખ્યું, "મારા લગ્ન વિશે ઘણી અફવાઓ ફેલાઈ રહી છે. મને અમુક સ્થળોએ દેખાતા અહેવાલો સાંભળી અને વાંચીને આશ્ચર્ય થયું છે. હું લોકોને વિનંતી કરું છું કે મારા લગ્ન અથવા અલગ થવા વિશે અફવાઓ ન ફેલાવો. હું જનતાને પણ અપીલ કરું છું કે જ્યાં સુધી માહિતી સીધી મારા અથવા મારા સત્તાવાર સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ્સ તરફથી ન આવે ત્યાં સુધી કોઈ પણ વસ્તુ પર વિશ્વાસ ન કરો. આભાર."

ઈશા રિખી બિગ બોસ 20 માં પ્રવેશ કરી રહી છે?

બિગ બોસ 20 ના પ્રોમોમાં એક રહસ્યમય મહિલા સ્પર્ધકની ઓળખ અંગે અટકળો શરૂ થયાના એક દિવસ પછી જ ઈશાની આ અફવાઓ પર પ્રતિક્રિયા આવી છે. પ્રોમો ક્લિપમાં મહિલાનો ચહેરો ઝાંખો દેખાતો હતો કારણ કે તેણી પ્રેમમાં પડવા અને સંબંધોમાં વિશ્વાસ ગુમાવવા વિશે વાત કરી રહી હતી; તેના શબ્દોથી કેટલાક દર્શકોને લાગ્યું કે તે ઈશા હોઈ શકે છે. જોકે, બિગ બોસ 20 ના સ્પર્ધકોની પુષ્ટિ થયેલ યાદી હજુ પણ રાહ જોવાઈ રહી છે.

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