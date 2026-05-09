આયુષ્માન, રકુલ, વામિકાએ સાસણમાં 'લાયન સફારી'ની મજા માણી, ગુજરાતની મહેમાનગતિ-ભોજનના કર્યા વખાણ
Published : May 9, 2026 at 9:40 PM IST
જુનાગઢ: સાસણ ખાતે ખાનગી કંપની દ્વારા એવોર્ડ વિતરણ સમારોહનું આયોજન કરાયું હતું. આ માટે 'પતિ, પત્ની ઔર વો-2'ની સ્ટાર કાસ્ટ પણ ગુજરાત પહોંચી હતી. બોલિવૂડ એક્ટ્રેસ રકુલ પ્રીત સિંહ, વામિકા ગબ્બી અને આયુષ્માન ખુરાનાએ સાસણની મુલાકાત લીધી હતી. આ દરમિયાન તેઓ સિંહ દર્શન માટે ગીર સફારીમાં નીકળ્યા હતા. આયુષ્માન ખુરાના અને રકુલ પ્રીતે ગુજરાતની તેમની આ મુલાકાતને ખૂબ જ મહત્વની અને અવિસ્મરણીય સ્મરણો સાથેની ગણાવી હતી. આયુષ્યમાન ખુરાના બીજી વખત સાસણ ખાતે સિંહ દર્શન માટે આવ્યા હતા અને તે અહીંના લોકો અને સંસ્કૃતિને લઈને પણ ખૂબ જ પ્રભાવિત થયા હતા.
બોલિવૂડના કલાકારો સિંહ દર્શન માટે પહોંચ્યા
બોલિવૂડ સેલેબ્સ રકુલ પ્રીત સિંહ, આયુષ્યમાન ખુરાના અને વામિકા ગબ્બી આજે સાસણ ખાતે સિંહ દર્શન કરવા માટે આવી પહોંચ્યા હતા. સાસણ નજીક ખાનગી રિસોર્ટમાં એક ઇવેન્ટમાં સન્માન સમારોહ અને ઇનામ વિતરણ કાર્યક્રમનું આયોજન થયું હતું. જેમાં રકુલ પ્રીત સિંહ, આયુષ્યમાન ખુરાના અને એક્ટ્રેસ વામિકા સાસણ ખાતે સિંહ દર્શન કરીને સાસણના તેમના આ પ્રવાસની શરૂઆત કરી હતી. આયુષ્યમાન ખુરાના બીજી વખત સાસણ સિંહ દર્શન માટે આવી પહોંચ્યા હતા. દર વખતનો તેમનો સાસણનો અનુભવ ખૂબ જ અવિસ્મરણીય અને એકદમ અલગ જોવા મળતો હતો.
આયુષ્માને ETV ભારત સાથે કરેલી વાતચીતમાં સ્પષ્ટ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતના લોકો, અહીંની આગતા સ્વાગતા અને સંસ્કૃતિ તેને કાયમથી પ્રભાવિત કરે છે. જેથી તેઓ બીજી વખત સાસણમાં આવ્યા છે અને ફરી એક વખત આવનાર સમયમાં સાસણ અને ગીરમાં આવશે તેવી ઈચ્છા પણ વ્યક્ત કરી હતી.
રકુલ પ્રીત સિંહે ગુજરાતી ભોજન વખાણ્યું
બોલિવૂડની જાણીતી એક્ટ્રેસ રકુલ પ્રીત સિંહે ETV ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, અહીંના લોકો, અહીંની સંસ્કૃતિ અને ખાસ કરીને ગુજરાતનું ભોજન અને લોકોની મહેમાનગતિ માણીને તે ખૂબ જ પ્રભાવિત થઈ છે. રકુલ પ્રીત સિંહે આગળ કહ્યું, આ તેની ગીર ની પ્રથમ મુલાકાત છે. પરંતુ આ પહેલી મુલાકાત એવી છાપ છોડી છે કે તે આવનારા સમયમાં ફરીથી સાસણ ગીર અને અભયારણ્યની મુલાકાત લેશે. તેણે ગુજરાતી ભોજનના પણ ભારોભાર વખાણ કર્યા હતા અને ગુજરાતી ભોજનનો સ્વાદ તેને સર્વ શ્રેષ્ઠ લાગ્યો હતો.
