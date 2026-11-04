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વધુ એક બોલિવૂડ અભિનેતાને મળી લોરેન્સ બિશ્નોઇ ગેન્ગની ધમકી, મુંબઇ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી

આયુષ્યમાન ખુરાનાને મળેલા ધમકીભર્યા ઓડિયો મેસેજમાં લોરેન્સ ગેંગ સાથે સંકળાયેલા હોવાનો દાવો કર્યો છે. મુંબઇ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે.

લોરેન્સ બિશ્નોઇ અને આયુષ્યમાન ખુરાના
લોરેન્સ બિશ્નોઇ અને આયુષ્યમાન ખુરાના (ETV Bharat/IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 4, 2026 at 1:40 PM IST

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મુંબઇ: બોલિવૂડ એક્ટર આયુષ્યમાન ખુરાનાને લોરેન્સ બિશ્નોઇ ગેન્ગની ધમકી મળી છે. આયુષ્યમાન ખુરાનાને મળેલા ધમકીભર્યા ઓડિયો મેસેજમાં લોરેન્સ ગેંગ સાથે સંકળાયેલા હોવાનો દાવો કર્યો છે. મુંબઇ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે.

આયુષ્યમાન ખુરાનાને લોરેન્સ બિશ્નોઇ ગેન્ગની ધમકી

બોલિવૂડ અભિનેતા આયુષ્યમાન ખુરાનાને ધમકીભર્યો ઓડિયો મેસેજ મળ્યો છે, જેમાં મેસેજ મોકલનારે પોતે લોરેન્સ ગેંગ સાથે સંકળાયેલા હોવાનો દાવો કર્યો છે અને કરોડો રૂપિયાની ખંડણી માંગી છે. મુંબઇ પોલીસના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પોલીસ આ ઓડિયોની સરખામણી પોતાના રેકોર્ડમાં રહેલા સમાન નામ ધરાવતા વ્યક્તિના અવાજ સાથે કરીને, સંદેશ મોકલનારની ઓળખની ખરાઇ કરી રહી છે.

તુષાર કપૂરને પણ મળી હતી ધમકી

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે બોલિવૂડ અભિનેતા તુષાર કપૂરને પણ આ રીતની ધમકી આપતો ઓડિયો મેસેજ મળ્યો હતો. મેસેજ મોકલનારે ખુદને હેરી બોક્સર ગણાવ્યો હતો. જોકે, પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં ઓડિયો ખોટો હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી.

ટાઇગર શ્રોફ પર થયો હતો હુમલો

આ પહેલા ટાઇગર શ્રોફ પર પણ હુમલો થયો હતો જેની જવાબદારી પણ લોરેન્સ ગેન્ગે લીધી હતી. આ ઘટનામાં અત્યાર સુધી 13 આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ સિવાય એક મેલ દ્વારા અમિતાભ બચ્ચન અને દિલજીત દોસાંજને પણ બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકી મળી હતી. તે બાદ અમિતાભ બચ્ચનની સિક્યુરિટી વધારવામાં આવી હતી.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, આયુષ્યમાન ખુરાનાની તાજેતરમાં 'ઉડતા તીર' નામની ફિલ્મ રિલીઝ થઇ હતી જેમાં તે પાકિસ્તાની એજન્ટના રોલમાં હતો. આયુષ્યમાન ખુરાનાની દિવાળીમાં સુરજ બડજાત્યાની ફિલ્મ પ્રેમ મોહ લિયા રિલીઝ થવાની છે.

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AYUSHMANN KHURRANA
AYUSHMANN KHURRANA THREAT
LAWRENCE BISHNOI GANG
આયુષ્યમાન ખુરાના

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