વધુ એક બોલિવૂડ અભિનેતાને મળી લોરેન્સ બિશ્નોઇ ગેન્ગની ધમકી, મુંબઇ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી
આયુષ્યમાન ખુરાનાને મળેલા ધમકીભર્યા ઓડિયો મેસેજમાં લોરેન્સ ગેંગ સાથે સંકળાયેલા હોવાનો દાવો કર્યો છે. મુંબઇ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે.
Published : November 4, 2026 at 1:40 PM IST
મુંબઇ: બોલિવૂડ એક્ટર આયુષ્યમાન ખુરાનાને લોરેન્સ બિશ્નોઇ ગેન્ગની ધમકી મળી છે. આયુષ્યમાન ખુરાનાને મળેલા ધમકીભર્યા ઓડિયો મેસેજમાં લોરેન્સ ગેંગ સાથે સંકળાયેલા હોવાનો દાવો કર્યો છે. મુંબઇ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે.
આયુષ્યમાન ખુરાનાને લોરેન્સ બિશ્નોઇ ગેન્ગની ધમકી
બોલિવૂડ અભિનેતા આયુષ્યમાન ખુરાનાને ધમકીભર્યો ઓડિયો મેસેજ મળ્યો છે, જેમાં મેસેજ મોકલનારે પોતે લોરેન્સ ગેંગ સાથે સંકળાયેલા હોવાનો દાવો કર્યો છે અને કરોડો રૂપિયાની ખંડણી માંગી છે. મુંબઇ પોલીસના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પોલીસ આ ઓડિયોની સરખામણી પોતાના રેકોર્ડમાં રહેલા સમાન નામ ધરાવતા વ્યક્તિના અવાજ સાથે કરીને, સંદેશ મોકલનારની ઓળખની ખરાઇ કરી રહી છે.
Bollywood actor Tusshar Kapoor allegedly received a call from someone claiming to be Harry Boxer, a member of the Lawrence Bishnoi gang, demanding Rs 5 crore as extortion. The actor informed Mumbai Police, which handed the investigation over to the Anti-Extortion Cell and Crime Branch. The Crime Branch's technical team examined the audio recording of the threatening call and compared the voice with official audio samples of Harry Boxer available in its database. According to senior police officials, the samples did not match, raising suspicion that the call was fake and that someone had used the gang's name to create fear. Police are now searching for the person who sent the audio recording: Mumbai Police Sources— IANS (@ians_india) November 3, 2026
તુષાર કપૂરને પણ મળી હતી ધમકી
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે બોલિવૂડ અભિનેતા તુષાર કપૂરને પણ આ રીતની ધમકી આપતો ઓડિયો મેસેજ મળ્યો હતો. મેસેજ મોકલનારે ખુદને હેરી બોક્સર ગણાવ્યો હતો. જોકે, પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં ઓડિયો ખોટો હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી.
ટાઇગર શ્રોફ પર થયો હતો હુમલો
આ પહેલા ટાઇગર શ્રોફ પર પણ હુમલો થયો હતો જેની જવાબદારી પણ લોરેન્સ ગેન્ગે લીધી હતી. આ ઘટનામાં અત્યાર સુધી 13 આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ સિવાય એક મેલ દ્વારા અમિતાભ બચ્ચન અને દિલજીત દોસાંજને પણ બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકી મળી હતી. તે બાદ અમિતાભ બચ્ચનની સિક્યુરિટી વધારવામાં આવી હતી.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, આયુષ્યમાન ખુરાનાની તાજેતરમાં 'ઉડતા તીર' નામની ફિલ્મ રિલીઝ થઇ હતી જેમાં તે પાકિસ્તાની એજન્ટના રોલમાં હતો. આયુષ્યમાન ખુરાનાની દિવાળીમાં સુરજ બડજાત્યાની ફિલ્મ પ્રેમ મોહ લિયા રિલીઝ થવાની છે.
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